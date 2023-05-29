Йоканович: «Не хочу давать комментарии по поводу моей работы в России»

Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о своем уходе из команды.
Я благодарен футбольному клубу «Динамо», но на данный момент не хочу давать комментарии по поводу моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая там случилась.
Хочу сказать всем тем, кто не понимает, почему Йоканович краток и немногословен в своём коротком интервью. Здесь, в Европе, нет понятия сюсюкаться, возиться с футболистами и тд. Это только в СССР были тренеры- по воспитательной работе, по политической части и ст. тренер. Все эти люди возились с футболистами, искали им квартиры, заботились о них и тд. Здесь, ГТ не спрашивает своих игроков, как они занимаются сексом, как сходили в туалет или как учатся их дети. Здесь есть понятия работа ГТ, тоесть- только футбол, который включает в себя практические и теоритические занятия, ничего больше.
Вспоминается интервью З.Ибрагимовича после его ухода из Барселоны, где он сказал, что приходя на тренировку и уходя с тренировки, он видел вечно пьющего кофе Гвардиолу, и слова: "Привет! Как дела? Всё хорошо? Ну давай- до завтра! Конечно, были занятия разного плана- чисто футбольные, но чисто человеческих отношений не было. И так, практически везде. Даже здесь, в Германии, сколько раз беседовал с болелами продвинутыми по футбольному, столько раз слышал от них, что, да, в клубе- только о футболе, никакой лирики!
И последнее, о Славише. Какой след, мог оставить в душе этого человека работа в ДИНАМО? Ему не помогали работать, усиления не дали, многие футболисты не выражали поддержки тренеру, а откровенно саботировали. Руководство, фактически открыто, за спиной ГТ- плело интриги. Поэтому, всё логично.
Я же, желаю Йокановичу удачи в других клубах, где руководство- будет порядочнее и конструктивнее!!!
p.s. существует легенда или неправильный перевод, что, якобы, Йоканович сказал, что приехал зарабатывать. У меня вопрос: а что, шварц работал за идею или за спасибо?! А другие тренеры, как работают- за тарелку супа?!
Хочу сказать всем тем, кто не понимает, почему Йоканович краток и немногословен в своём коротком интервью. Здесь, в Европе, нет понятия сюсюкаться, возиться с футболистами и тд. Это только в СССР были тренеры- по воспитательной работе, по политической части и ст. тренер. Все эти люди возились с футболистами, искали им квартиры, заботились о них и тд. Здесь, ГТ не спрашивает своих игроков, как они занимаются сексом, как сходили в туалет или как учатся их дети. Здесь есть понятия работа ГТ, тоесть- только футбол, который включает в себя практические и теоритические занятия, ничего больше.
Вспоминается интервью З.Ибрагимовича после его ухода из Барселоны, где он сказал, что приходя на тренировку и уходя с тренировки, он видел вечно пьющего кофе Гвардиолу, и слова: "Привет! Как дела? Всё хорошо? Ну давай- до завтра! Конечно, были занятия разного плана- чисто футбольные, но чисто человеческих отношений не было. И так, практически везде. Даже здесь, в Германии, сколько раз беседовал с болелами продвинутыми по футбольному, столько раз слышал от них, что, да, в клубе- только о футболе, никакой лирики!
И последнее, о Славише. Какой след, мог оставить в душе этого человека работа в ДИНАМО? Ему не помогали работать, усиления не дали, многие футболисты не выражали поддержки тренеру, а откровенно саботировали. Руководство, фактически открыто, за спиной ГТ- плело интриги. Поэтому, всё логично.
Я же, желаю Йокановичу удачи в других клубах, где руководство- будет порядочнее и конструктивнее!!!
p.s. существует легенда или неправильный перевод, что, якобы, Йоканович сказал, что приехал зарабатывать. У меня вопрос: а что, шварц работал за идею или за спасибо?! А другие тренеры, как работают- за тарелку супа?!
Да что там говорить, два лучших тренера всех времен и народов- шварц и Гогниев!!! Ну кто бы сомневался...
Да что там говорить, два лучших тренера всех времен и народов- шварц и Гогниев!!! Ну кто бы сомневался...
Не собираюсь с тобой спорить. У каждого человека свои видения на тот или иной случай. Выскажу свою точку зрения по этому поводу.
Во-первых, никогда не говорил, что Шварц и Гогниев лучшие в своей профессии. Гогниев собрал пацанов будучи команда играла в ЛФЛ и тех которые даже работали на техобслуживании в авто мастерской. И смог с этими пацанами, которые все из Осетии, выйти в ФНЛ и которые добились играть в переходных матчах РПЛ. И была из самых смотрибельных в ФНЛ и самой забивной. Это по факту !
Теперь что касается Шварца и Динамо, команда точно также играла в интересный атакующий футбол и по праву заняла третье место. Теперь по составу на который ты сейчас сетуешь, и якобы из состава ушли семь игроков. Смолов, Захарян, Фомин, Макаров, Грулёв, Паршивлюк, Ласкальт, и т.д. - это не игроки основы ??? И с таким составом команда просто стала деградировать и занимает седьдое место. И чем этот состав уступает тому же Ростову, у которого даже нет ни одного легионера? И это тоже чисто факты.
А то что у Шварца не получилось в Бундеслиги, так это совершенно другая история, и совершенно разные чемпионаты и клубные ситуации. Так что как-то так, на мой субъективный взгляд и по факту. Спасибо тебе за понимание. И пожалуйста давай не будем больше спорить по этому поводу. Всем Добра !
Не собираюсь с тобой спорить. У каждого человека свои видения на тот или иной случай. Выскажу свою точку зрения по этому поводу.
Во-первых, никогда не говорил, что Шварц и Гогниев лучшие в своей профессии. Гогниев собрал пацанов будучи команда играла в ЛФЛ и тех которые даже работали на техобслуживании в авто мастерской. И смог с этими пацанами, которые все из Осетии, выйти в ФНЛ и которые добились играть в переходных матчах РПЛ. И была из самых смотрибельных в ФНЛ и самой забивной. Это по факту !
Теперь что касается Шварца и Динамо, команда точно также играла в интересный атакующий футбол и по праву заняла третье место. Теперь по составу на который ты сейчас сетуешь, и якобы из состава ушли семь игроков. Смолов, Захарян, Фомин, Макаров, Грулёв, Паршивлюк, Ласкальт, и т.д. - это не игроки основы ??? И с таким составом команда просто стала деградировать и занимает седьдое место. И чем этот состав уступает тому же Ростову, у которого даже нет ни одного легионера? И это тоже чисто факты.
А то что у Шварца не получилось в Бундеслиги, так это совершенно другая история, и совершенно разные чемпионаты и клубные ситуации. Так что как-то так, на мой субъективный взгляд и по факту. Спасибо тебе за понимание. И пожалуйста давай не будем больше спорить по этому поводу. Всем Добра !