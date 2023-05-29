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Йоканович: «Не хочу давать комментарии по поводу моей работы в России»

вчера, 12:45

Экс-тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о своем уходе из команды.

Я благодарен футбольному клубу «Динамо», но на данный момент не хочу давать комментарии по поводу моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая там случилась.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:38, ред.
И еще, пару слов про Воронина.
Если Ворона, действительно был таким необходимым человеком для шварца и по словам отдельных товарищей был едва ли ни главным кузнецом всех динамовских побед, то почему шварц не позвал его в Герту, если так нуждался в нём? Ворона знает в совершенстве немецкий, много лет играл в Германии, отлично знает менталитет немецкого футбола, его особенности. Тем более, что Воронин был без работы на тот момент.

И еще, по словам того же Воронина, ни один ГТ сб.Украины не звал его консультантом в сборную, на что Воронин очень обижался...

И последнее. Воронин- очень очень конфликтный человек- с ним непросто работать! Помню, его здесь, в Германии, когда он играл во 2-й лиге. С ним постоянно были конфликты, в той или иной степени. Я уже не говорю о том, как он поступил с Силкиным, который вернул Ворону в основу, после увольнения Божевича, который держал Ворону на лавке, и лично, не советуясь с командой- назначил Воронина капитаном! Ну, а как, Ворона "отблагодарил" тренера, мы все хорошо помним... Пару лет назад прошел турнир ветеранов, где принимал участие Воронин. И снова не обошлось без скандала- и снова впереди всех- Воронин!!!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:04
Нет у меня никаких претензий. Я всегда призывал и призываю только к одному- ОБЪЕКТИВНОСТИ и против кумовства.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:00
Я вообще не понимаю что ты хочешь сказать. Я ставлю здесь лайки даже спартачам и ничего в этом криминального не вижу. И буду ставить, лишь бы это не переходило в конкретные непонимания. Я адекватно отношусь к любым адекватным претензиям и ситуация не зависимо от пренадлежности кого то к какому то клубу . Давай все останемся при своих и без притензий . У каждого свои мысли и предпочтения .
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
К нему- у меня вопросов нет, и давно...
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:43
Игорь, никто от тебя ничего не требует. Если ты ставишь лайки не по спортивному принципу, а только лишь потому что суждения других- тебе близки по духу, тогда это уже совсем другая история. Я всегда говорил, что лайки, пользователями ставятся по принципу: родства, симпатий или антипатий, ну и конечно по клубной принадлежности.
Если я, сейчас напишу, что Спартак г...о, тут же, все болелы ЦСКА поставят мне лайки, и наоборот!!! Так где же истина?
шварц, своей так называемой "деятельностью" доказал и неоднократно, что он- никто и ничто. Какие еще могут быть вопросы? Или ты хочешь сказать, что это мои хотелки? Игорь, Дружище- будем реалистами. Я откровенно признал, чем мне не нравится Гогниев, но при этом, я не стал отрицать твои доводы по поводу его работы в Алании. Я не знал, кто был у него в составе, какая была игра в 1-й лиге у Алании- теперь знаю. Но работу шварца видели все- этого не утаишь.
Даже вчера, ДИНАМО решило вспомнить футбол шварца. Снова прессинг, бестолковая беготня и снова теже грабли. В итоге- поражение. Да, Локо сильнее и по игре, и по кадрам. Но в таком случае, надо было и тактику другую выбрать. А так, получилось всё тоже что было у шварца. Так в чем я не прав?
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:30
И очень странно , что ты наблюдаешь за лайками .
Скажу больше , и он мне поставил лайки . Видимо и у тебя есть вопросы к нему из за этого.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:25
Ну во первых я ставлю лайки, тем кому сочту нужным , и это моя прерогатива. Во вторых, я вижу реальную способность этого человека, делать на мой субъективный взгляд правильные выводы. В третьих, они мне кажутся близкими с моими суждениями . А в четвёртых, не надо негативно относиться к чужим мнениям . С большим уважением и к твоему мнению . Но не всегда , наше мнение есть последняя инстанция .
Capral
Capral
вчера в 18:16
Игорь, знаешь, я даже не сомневался, что ты поставишь ему лайк. Вот, чего стоят, все эти лайки...
Capral
Capral
вчера в 18:07
Я вот только думаю, неужели Герта, никому, ничего не показала и не доказала??? Какие еще, могут быть вопросы??? Долбодятла изгоняли из Майнца, в ДИНАМО он всё п......л и трусливо сбежал. Герту, столичную команду, на минуточку, он отправил в 1ю лигу. Что еще надо, чтобы лишить этого урода тренерской лицензии???!!!

Теперь про сказку, про Воронина, без которого, якобы ДИНАМО всё проиграло. Ну, я не знаю, Воронин- это тот, который затеял бузу с Силкиным и развалил фактически микроклимат в команде и которого отправили в Фортуну в сылку? И вообще, какое отношение Ворона имеет к ДИНАМО, за что он получал зарплату в клубе- за анекдоты?! Ну это полный ВЗДОР!!! шварц- ничтожество и это уже факт доказанный. Это не моё личное мнение или моя предвзятость- это реалии, которые видны всем, этого невозможно отрицать!!! И кстати, недавно, я беседовал с болелами Штутгарта, так вот, по их информации, наиболее радикальные болелы Герты- очень хотят поговорить с проходимцем по-мужски... Мало того, после вылета в 1ю лигу, спонсорство Герты под серьезным вопросом, как и само существование клуба. Конечно, наверняка, и Ратхаус, и общественность позаботятся про команду, но урок- пойдет в прок, надеюсь...

Ну и про Йокановича.
Человек побеждал в Сербии, делал золотой дубль и выводил Фулхем в АПЛ! Да, у него несложилось в ДИНАМО по многим причинам, в том числе и с руководством, с которым он не пожелал разговаривать. Про отсутствие состава уже все всё знают и говорилось нераз. Я никогда не считал Славишу гениальным тренером и всегда критиковал его, даже после побед. Но и последним тренером, его не считаю! Во всяком случае, он свои команды, в 1ю лигу не отправлял...
баск
баск
вчера в 17:37
Тут, как видно, в очередной раз педалируется популярная сплетня о том, что бедному Йокановичу "мешали работать и подставляли с трансферами".
Всё это полнейший вздор, никто ему ничем не мешал и никуда не подставлял.

После окончания сезона, когда более-менее улягутся страсти, распишу поподробнее реально происходившие события, а то смутные представления
глоров Йкановича о реальной жизни начинают надоедать..))

Здесь же пока озвучу один "секрет", который глорики Йокановича тщательно прячут от себя, а может просто не знают, с них станется..

Дело в том, что имеется один существенный признак, который делает Славишу Йокановича несколько похожим на его предшественника в Динамо Сандро Шварца)

А именно-
как Шварц моментально начал испытывать серьёзные трудности в работе, как только из Динамо ушёл его помощник Андрюха Воронин, так и Йоканович оказался малодееспособен без своего многолетнего ассистента,
многоопытного спеца Хавьера Перейры, работавшего с ним в Уотфорде, Фулхэме и Маккаби.

Ехать в Москву с Йокановичем Перейра отказался, и тот видимо решил, что справится и так. Но провалился.

Тогда как Перейра этой зимой возглавил ШанхайПорт и уверенно лидирует
с ним в чемпионате Китая, турнире отнюдь не простом и далеко не проходном.

Не далее как сегодня Шанхай легко убрал очередного соперника, я специально смотрел это с целью понаблюдать за Перейрой и лишний раз убедился, что Йоканович и Перейра- совершенно разные люди..

Перейра- человек неравнодушный, эмоциональный, вовлечённый, на одной волне с командой и единое целое с нею.
И играет она поэтому весело, заинтересованно и с удовольствием демонстрирует всё, на что способна.

И на этом фоне Йоканович- отрешённый и высокомерный истукан, которому класть и на игру, и на команду, и на всё прочее.

Так что ещё неизвестно, кто из этих двоих был ведущим в их тренерском тандеме, будущее покажет..)
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:44
Вы, как я понимаю- человек солидный, возможно моего возраста, и помните, наш незабвенный советский футбол. Поэтому, еще раз, как человека степенного, призываю вас к полной объективности.
Удачи!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:35
Только сегодня говорили об объективности- и вот опять.
Уважаемый, ну как вы можете оценивать немецкую команду, если: вы не живете в Германии, не смотрите немецкие футбольные программы, и наверняка не знаете языка?
Так вот, еще раз, для вас, повторяю, что по оценке немецких экспертов, состав Герты равен 6-7 месту в Бундесе! Дальше, делайте выводы сами... Более того, после катастрофически неудачного прошлoго сезона Герты, в этом сезоне, руководство пошло на значительное усиление команды.
Убедительная просьба, если не владеете информацией, не живете в Германии, лучше не пишите- несолидно выглядит...
Я всегда, предлагаю ссылки на разные авторитетные немецкие источники, чтобы не казаться голословным. Советую и вам- заниматься тем же.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:25
Согласен. Если Герта такая же, как у нас Торпедо, то нечего на тренера пенять.
a-league
a-league
вчера в 15:17, ред.
Нормальному тренеру досталась шайка игрочишек а-ля Смолова и Лещука
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:48, ред.
Игорь, привет- Дружище!
Я не спорю по Гогниеву, и уж точно не оцениваю его работу в Алании, поскольку её не видел, и не знаю, тебе виднее. Я критиковал Гогниева за его некрасивую манеру поведения во время игры, и за то, что он, слишком много взвалил на себя, как еще несостоявшийся, неопытный тренер. А также, я считаю, что работать в ПЛ ему еще рано.
Теперь по шварцу. Ну, Игорь, ты снова не совсем объективно оцениваешь ситуацию. Ты вспомнил только тех, кто остался- вечно больного Лаксальта, Паршивлюка, который далеко не всегда был твердым игроком основы и Макарова, который, откровенно -не самый качественный футболист, неговоря уже о Грулеве и др. Но при этом, ты даже не упомянул о тех, кто ушел из команды, точнее сказать- сбежал. А таких, 7человек- больше половины состава. Славиша проработал 10 месяцев- не полный год. Возможно, не смог раскрыть весь свой потенциал- не успел. Ну и давай откровенно- человеку в клубе не помогали....

Карпин? Во-первых ,Карпин россиянин, знающий менталитет российского футбола и каждого игрока в частности. Ему не нужен переводчик. И потом, кто тебе сказал, что у Карпина состав слабее, чем у ДИНАМО? Я не согласен. У ДИНАМО- самая молодая, самая неопытная и самая несыгранная ЦЗ!!! А это уже катастрофа!!! Славиша вынужден был постоянно тасовать состав, искать лучшие сочетания и тд!
И последнее, про Герту. Нет, Дружище, Герта не другая история- это продолжение бездарности шварца и его страшный ПРИГОВОР!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29, ред.
Доброго времени суток дружище.

Не собираюсь с тобой спорить. У каждого человека свои видения на тот или иной случай. Выскажу свою точку зрения по этому поводу.

Во-первых, никогда не говорил, что Шварц и Гогниев лучшие в своей профессии. Гогниев собрал пацанов будучи команда играла в ЛФЛ и тех которые даже работали на техобслуживании в авто мастерской. И смог с этими пацанами, которые все из Осетии, выйти в ФНЛ и которые добились играть в переходных матчах РПЛ. И была из самых смотрибельных в ФНЛ и самой забивной. Это по факту !

Теперь что касается Шварца и Динамо, команда точно также играла в интересный атакующий футбол и по праву заняла третье место. Теперь по составу на который ты сейчас сетуешь, и якобы из состава ушли семь игроков. Смолов, Захарян, Фомин, Макаров, Грулёв, Паршивлюк, Ласкальт, и т.д. - это не игроки основы ??? И с таким составом команда просто стала деградировать и занимает седьдое место. И чем этот состав уступает тому же Ростову, у которого даже нет ни одного легионера? И это тоже чисто факты.

А то что у Шварца не получилось в Бундеслиги, так это совершенно другая история, и совершенно разные чемпионаты и клубные ситуации. Так что как-то так, на мой субъективный взгляд и по факту. Спасибо тебе за понимание. И пожалуйста давай не будем больше спорить по этому поводу. Всем Добра !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:02
А еще тяжелее комментировать ситуацию, когда из команды сбежало семь человек, а пришло пятеро- весьма сомнительного качества. Ну и совсем невозможно комментировать случай, когда у тебя, состав- второй после питерского, способный бороться за чемпионство, но вместо этого, ты проваливаешь начисто весну, и в результате получаешь тухлую бронзу. А еще через год- тебя вышвыривают с ПОЗОРОМ из Герты, которую ты отправил в низшую лигу...

Да что там говорить, два лучших тренера всех времен и народов- шварц и Гогниев!!! Ну кто бы сомневался...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:49
Тяжело комментировать ситуацию команды, которая в прошлом сезоне занимала третью строчку турнирной таблицы, а тебя пригласили для улучшения ситуации. А в итоге сейчас команда находится на седьмом месте.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 13:29
Вот честно, я однажды увидел на соккере фотку Йокановича с пресс конференции, и подумал, что это на футбольном сайте делает хоккейный тренер. Может перепутали фотку. Ан нет, как оказалось Йоканович футбольный тренер... Но выражение лица у него было такое, как будто про себя он думал: черт, а где шайбы то??? Почему одни мячи и где, наконец, мои коньки, вчера их сдал в заточку, до сих пор не принесли.
Но это так, отступление, лирическое. А по делу если говорить, то Йоканович реально слабы тренер. Набор игроков достаточно хороший, для борьбы за хоть что-то. Тем более в юбилейный год
Capral
Capral
вчера в 13:26
Правильно Славиша сказал- по мужски!
Хочу сказать всем тем, кто не понимает, почему Йоканович краток и немногословен в своём коротком интервью. Здесь, в Европе, нет понятия сюсюкаться, возиться с футболистами и тд. Это только в СССР были тренеры- по воспитательной работе, по политической части и ст. тренер. Все эти люди возились с футболистами, искали им квартиры, заботились о них и тд. Здесь, ГТ не спрашивает своих игроков, как они занимаются сексом, как сходили в туалет или как учатся их дети. Здесь есть понятия работа ГТ, тоесть- только футбол, который включает в себя практические и теоритические занятия, ничего больше.
Вспоминается интервью З.Ибрагимовича после его ухода из Барселоны, где он сказал, что приходя на тренировку и уходя с тренировки, он видел вечно пьющего кофе Гвардиолу, и слова: "Привет! Как дела? Всё хорошо? Ну давай- до завтра! Конечно, были занятия разного плана- чисто футбольные, но чисто человеческих отношений не было. И так, практически везде. Даже здесь, в Германии, сколько раз беседовал с болелами продвинутыми по футбольному, столько раз слышал от них, что, да, в клубе- только о футболе, никакой лирики!
И последнее, о Славише. Какой след, мог оставить в душе этого человека работа в ДИНАМО? Ему не помогали работать, усиления не дали, многие футболисты не выражали поддержки тренеру, а откровенно саботировали. Руководство, фактически открыто, за спиной ГТ- плело интриги. Поэтому, всё логично.
Я же, желаю Йокановичу удачи в других клубах, где руководство- будет порядочнее и конструктивнее!!!

p.s. существует легенда или неправильный перевод, что, якобы, Йоканович сказал, что приехал зарабатывать. У меня вопрос: а что, шварц работал за идею или за спасибо?! А другие тренеры, как работают- за тарелку супа?!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:01
Особо ничего и не надо объяснять: слабая работа, некачественная.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:00
Видно сильно на кого то обижен.
Гость
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