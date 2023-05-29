Йоканович: «Не хочу давать комментарии по поводу моей работы в России»

Экс-тренер «Динамо» ответил на вопрос о своем уходе из команды.

Я благодарен футбольному клубу «Динамо», но на данный момент не хочу давать комментарии по поводу моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая там случилась.