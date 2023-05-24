Пирло покинул «Фатих Карагюмрюк», за который играет Оздоев

«Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе главного тренера команды Андреа Пирло.
Мы дали возможность Андреа Пирло и его тренерскому штабу покинуть клуб до конца сезона, чтобы они смогли спланировать своё будущее, так как мы не продолжим работу с ними в следующем году.
Используя этот процесс наиболее эффективным образом, наш клуб сначала постарается выиграть оставшиеся три игры, а также максимально точно спланировать новый сезон.
Мы заявляем, что очень довольны нашим сезоном с Андреа, благодарим его за вклад в развитие нашего клуба и желаем ему и его команде успехов в будущем.
Под руководством 44-летнего итальянского специалиста команда одержала 13 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 36 матчах. После 33 игр «Фатих» занимает 9-е место в Суперлиге, имея в активе 44 очка. За клуб выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.