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Пирло покинул «Фатих Карагюмрюк», за который играет Оздоев

вчера, 17:41

«Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе главного тренера команды Андреа Пирло.

Мы дали возможность Андреа Пирло и его тренерскому штабу покинуть клуб до конца сезона, чтобы они смогли спланировать своё будущее, так как мы не продолжим работу с ними в следующем году.

Используя этот процесс наиболее эффективным образом, наш клуб сначала постарается выиграть оставшиеся три игры, а также максимально точно спланировать новый сезон.

Мы заявляем, что очень довольны нашим сезоном с Андреа, благодарим его за вклад в развитие нашего клуба и желаем ему и его команде успехов в будущем.

Под руководством 44-летнего итальянского специалиста команда одержала 13 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений в 36 матчах. После 33 игр «Фатих» занимает 9-е место в Суперлиге, имея в активе 44 очка. За клуб выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:44
Пирло вновь не справился.
протон
протон
вчера в 18:06
Спасибо, Нобелито! После вью Пирло забирают в РПЛ.
Гость
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