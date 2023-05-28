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Почеттино подписал контракт с «Челси»

вчера, 14:58

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси».

По информации источника, стороны устно договорились 2 недели назад. Соглашение подписано до июня 2026 года. Новый наставник начнёт работу на следующей неделе.

Последним клубом специалиста был ПСЖ, из которого он был уволен в июле 2022 года.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:06
Да, только помниться он говорил еще так "Я экс игрок, и тренер Эспаньолы, и я никогда не возглавлю Барселону"....... Почеттино сдержал слово, за что я его уважал, но после того как он тренируя Тоттенхэм и были принципиальные матчи с Челси, он говорил что никогда не перейдет в стан врагов клуба, он в итоге не сдержал своего слова.

А Моуриньо уже давно прогнил в этом плане, его слова давно ничего не значат, он помниться когда был помощником сначала Бобби Робсона, а затем и Луи Ван Гала тренируя Барселону, а в 2010 году возглавил мадридский Реал, где накалял обстановку в эль класико. Так что он возглавив Тоттенхэм удвиляться не приходится, еще до этого возглавил МЮ, а когда его Конте обыграл 4-0 плакал как девка и ныл "Я лучший тренер Челси" и показывал три пальца символизируя три выигранных титула с пенсами.

А Конте просто себя считает вторым особенным С Челси после Моура выиграл титул, после с Интером тоже взял титул, став снова вторым после Моура ,и решил что-то выиграть с Тоттенхэмом, раз у того не получилось, но в итоге также ушел взяв неустойку, и как португальца итальянца хватает только на 2-3 года не более.........Конте еще тренировал Ювентус, а после рулил Интером, в Италии это нормально бегать по принципиальным соперникам, что игроки некоторые это делают что тренеры не брезгуют.
протон
протон
вчера в 19:16
Боулинг продолжается.
Толку нет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:42
После Абрамовича всё пошло наперекосяк.
zooveterinar
zooveterinar ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
Ну,все,гнись теперь Ман. СИТИ!! Снимай штаны Пеп!!! Челси,будет теперь забивать вам гол!!! Или кол!!??🤔🤨🤣
Таганский
Таганский
вчера в 17:51
Сложно сказать однозначно - чувствуется радость от этого назначения или нет.. Пока отношение скептическое..
В общем, время покажет..
Снеговик 2
Снеговик 2 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
Почет - хороший тpенер. А у Вас по несколько ошибок в каждом предложении. Да и содержание - бред.
Comentarios
Comentarios
вчера в 17:40, ред.
Честно рад. Наконец то тренер а не шалтай болтай. Пусть первый сезон будет не супер второй третий игра наладится.
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
Моур тоже неоднократно говорил, что не возглавит другой клуб из Лондона…но прошло время, даже за Тоттенхэм взялся.
Аналогично и Конте, выиграл чемпионат с Челси, а спустя пару лет тренировал Тоттенхэм. К чему удивление, что безработный аргентинец спустя 3.5 года согласился возглавить Челси…
Ясно ведь, что принципиальности давно нет никакой, тренера идут работать туда, где платят.
youtomee
youtomee ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:13
"По этому не понимаю почему он возглавил синих, хотя говорил что в лондоне он больше никого не возглавит".

Странно, что это вызывает удивление. Ну мало ли кто там и чего говорил раньше. Наверняка дали отличный контракт и наобещали ему деньги на трансферы, какие он захочет, он и пошел.
DXTK
DXTK ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 15:59
Дело все в Том что когда Почеттино возглавлял Ттх именно Челси доставлял больше всех проблем шпорам,
начнем с того что в 2015 в своем дебютном сезоне Почеттино вывел Ттх в финал кубка лиги, в котором проиграл Челси Моуриньо 0-2.
В 2016 году в матче между Челси и Ттх был матч, когда шпоры все еще сохраняли шанс на титул преследуя Лестер, тот матч когда вели 2-0 потом синие сравняли и в конце матча была драка в которой еще Хиддинка уронили.
После пришел Конте который выиграл титул с пенсами, при этом обогнал в 17 году опять второй Тоттенхэм и также в КА выбивали два года подряд в полуфиналах.

По этому не понимаю почему он возглавил синих, хотя говорил что в лондоне он больше никого не возглавит

PS Тебе Мойес не нравиться только из-за его методики тренерства, хотя каких то соперников молотков он не возглавлял....... да и некоторые фанаты синих, тоже не восторги от того, что их возглавит экс тренер шпор, как они говорят, что его команда немного показывала грязненький и подленький футбол.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:32
Хороший выбор наставника. Желаю удачи
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 15:30
Смотрю, тут уже умники и скептики похоронили и Челси и Почеттино, ну только время покажет как оно будет.
Моё дилетантское мнение, что хуже этого года, Челси точно выступит под руководством Маурисио, чемпионами мы не станем, но в 4ке Челси будет в следующем сезоне.
DDT
DDT
вчера в 15:22
идёт пробивать дно, цель ясна - Чемпионшип
BDA8181
BDA8181 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:19
Я думал отношения к тренерам тут мягкое, только я на Мойеса гоню. А нет, тут ещё хлеще))))
DXTK
DXTK
вчера в 15:16, ред.
Надеюсь Почеттино отправит Челси в чемпионшип, за 2016 и 2017 год!!! Когда он возглавлял ТТХ который был близок к титулу. И просто пускай аргентинский иуда провалиться)))))) и проработает там меньше Поттера.

PS Интересно Почету тоже наобещали всего и поддержку и время на раскачку, как Поттеру, которому Боэли со своим Челси загубил тренерскую карьеру, а теперь и полностью уничтожил легенду Лэмпарда, как все еще подающего надежду молодого наставника. Почеттино ты следующий, ПСЖ тебя ничему не научил, а Челси сломает карьеру что следующий клуб будет из чемпионшипа в твой карьере.
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:10
Ну посмотрим что из этого получиться .
6f64rdta7ypm
6f64rdta7ypm
вчера в 15:04
Отличный вариант для чемпионшипа
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