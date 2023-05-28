Почеттино подписал контракт с «Челси»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино возглавил «Челси».
По информации источника, стороны устно договорились 2 недели назад. Соглашение подписано до июня 2026 года. Новый наставник начнёт работу на следующей неделе.
Последним клубом специалиста был ПСЖ, из которого он был уволен в июле 2022 года.
PS Интересно Почету тоже наобещали всего и поддержку и время на раскачку, как Поттеру, которому Боэли со своим Челси загубил тренерскую карьеру, а теперь и полностью уничтожил легенду Лэмпарда, как все еще подающего надежду молодого наставника. Почеттино ты следующий, ПСЖ тебя ничему не научил, а Челси сломает карьеру что следующий клуб будет из чемпионшипа в твой карьере.
PS Интересно Почету тоже наобещали всего и поддержку и время на раскачку, как Поттеру, которому Боэли со своим Челси загубил тренерскую карьеру, а теперь и полностью уничтожил легенду Лэмпарда, как все еще подающего надежду молодого наставника. Почеттино ты следующий, ПСЖ тебя ничему не научил, а Челси сломает карьеру что следующий клуб будет из чемпионшипа в твой карьере.