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Судья Пустовойтова переехала в Саудовскую Аравию

вчера, 21:59

Видеоарбитр РПЛ и менеджер судей женской Суперлиги Анастасия Пустовойтова уехала в Саудовскую Аравию.

В ближневосточной стране она помогает готовить местных рефери среди женщин.

Анастасию не назначают на матчи российского чемпионата с сентября прошлого года. Тем не менее, Пустовойтова по-прежнему курирует женщин-арбитров в департаменте судейства РФС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:26
саудовцы кого попало не приглашают
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:44
Возможно что взятки не брала ) А такие там не нужны а кто знает
протон
протон
вчера в 22:43
Ну вот, а говорили, что у нас судьи плохие. Не удивлюсь, если завтра Кукуян поедет англичан учить
А вот женский футбол разрешен в аравии вопрос
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:07
"Анастасию не назначают на матчи российского чемпионата с сентября прошлого года."

Просто респект и уважуха РФС. И это одна из лучших судей УЕФА, которая работала на финале женской Лиги Чемпионов. У нас так много талантов, чтобы ими можно было направо и налево разбрасываться?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:02
Не иначе какому либо шейху приглянулась!
Гость
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