Судья Пустовойтова переехала в Саудовскую Аравию

Видеоарбитр РПЛ и менеджер судей женской Суперлиги Анастасия Пустовойтова уехала в Саудовскую Аравию.
В ближневосточной стране она помогает готовить местных рефери среди женщин.
Анастасию не назначают на матчи российского чемпионата с сентября прошлого года. Тем не менее, Пустовойтова по-прежнему курирует женщин-арбитров в департаменте судейства РФС.
А вот женский футбол разрешен в аравии вопрос
А вот женский футбол разрешен в аравии вопрос
Просто респект и уважуха РФС. И это одна из лучших судей УЕФА, которая работала на финале женской Лиги Чемпионов. У нас так много талантов, чтобы ими можно было направо и налево разбрасываться?
Просто респект и уважуха РФС. И это одна из лучших судей УЕФА, которая работала на финале женской Лиги Чемпионов. У нас так много талантов, чтобы ими можно было направо и налево разбрасываться?