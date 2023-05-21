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ЦСКА после матча со «Спартаком» обратится в ЭСК РФС

вчера, 22:31
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «армейцы» намерены обратиться в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ против «Спартака» (2:1).

Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.

Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.

Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.

Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:34
По крайней мере это елдодерби все запомнят))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:20
    DEIVID_312
    DEIVID_312 ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 11:48
    А где с вами вчера несправедливо поступили???

    КК бразилу показана верно. Железобетонный пенальти на Зобнине не поставили. Вы вообще вчера никак от арбитра не пострадали. Победил тот кто сильнее.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 11:20
    Ну естественно. Особенно по пенальти. Тут явный, судейский ляп. Мозес так театрально нырнул, даже руки вперёд вытянул заранее, как при прыжке в воду.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:11, ред.
      cska1948
      cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 11:03
      Посмотрел в повторе второй тайм. Так вот: время 54:56 Соболев валяется в нашей штрафной, игра возобновилась в 55:49; время 64:24 Соболев показывает неприличный жест, игра возобновляется в 68:20; время 82:16 просмотр первого пенальти, игра возобновляется в 86:03; время 86:46 начинается просмотр второго пенальти, исполнение пенальти, празднование забитого гола, игра возобновляется только когда на табло 91:28. Плюс замены, плюс время, когда Роши оказывали время после накладки, плюс замена Промеса в компенсированное время. А Карасёв даёт финальный свисток, когда на секундомере 97:00. Плюс непонятная КК Роши. Какие вам ещё нужны доказательства его ангажированности?
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
      сегодня в 11:00
      Я так не считаю . Это просто стечение обстоятельств . А КАРАСЬ тот ещё 77к . Видимо он возомнил себя Богом . Уже в который раз обращаю внимание на то , что ему в 57 подойти к монитору . Случай с левым удалением Роши ,лишний раз тому подтверждение . А по поводу "нытья" ,то теперь ваша очередь . Ничего ,привыкните . Мы же привыкли . )))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 10:56
        альсато
        альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        сегодня в 09:59
        Леха, ты считаешь, что если с вами поступили не справедливо(где то),то теперь очередь других?
        alexamit
        alexamit
        сегодня в 08:54
        Толка от VAR никакого.По крайней мере у нас в стране.
        Николай Еремеев
        Николай Еремеев
        сегодня в 08:30
        Карасев, как я помню ,давно судья международной категории, и в скандалах замечен не был там , тот факт что он частенько ошибается в матчах РПЛ и во вчерашнем матче в частности в пользу Спартака , в чем я абсолютно уверен, говорит просто о его предвзятости !
        Gorkiy
        Gorkiy
        сегодня в 08:08
        Футбол превратили в порнографию.
        Сп62
        Сп62
        сегодня в 07:42, ред.
        Не вижу принципиальных болельщиков армейцев, которые обвиняют только Спартак в подачи жалоб в ЭСК, когда несправедливость их не касается.
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        сегодня в 06:30, ред.
        Единственная польза будет, если Карася и его бригаду отстранят от судейства. И эксгибициониста дисквалифицируют надолго. Ну и Роше красную отменят. Так что обращаться надо.
        CSKA2012
        CSKA2012
        сегодня в 02:08
        А толку от этих обращений? Результат на табло лучше играть надо было.
        sova147
        sova147
        сегодня в 00:08
        Читаю такие комментарии и удивляюсь как за такие мнения не снимают очки!!!! Ну а теперь по делу обращения, будем ждать разъяснений.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 23:42
        Соболев ,конечно ,кретин и наказания заслуживает не только от ЭСК , но и от клуба , но кони пусть побудут немного в нашей шкуре ! Может дойдёт до них наконец - что такое несправедливость ,в которой мы постоянно купаемся благодаря судьям !
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 23:36
        ЦСКА после матча со «Спартаком» обратится в ЭСК РФС .

        Примерно вот так выглядит бесполезность всех этих жалоб и обращений !)
        Futurista
        Futurista
        вчера в 23:23, ред.
        Давайте...заодно выяснится что Спартак еще забил чистый гол который не засчитали)...гол Игнатова...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 23:16
        Речь конюха может вести только в поле.
        Игры нет и не стыдно винить судью.
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 22:55
        Что то плохо работают эти VAR ,постоянно скандалы!
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