ЦСКА после матча со «Спартаком» обратится в ЭСК РФС .

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что «армейцы» намерены обратиться в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ против «Спартака» (2:1).
Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС как минимум по двум эпизодам: по назначенному пенальти и по удалению Роши, которое не понял никто.
Также мы не понимаем, чем сегодня руководствовался VAR сразу в нескольких эпизодах. Считаем необходимым, чтобы РФС опубликовал переговоры судей в рамках нового формата коллег.
Что касается поведения Александра Соболева или иных футболистов соперника, считаем, что давать оценку должны не мы, а руководство другой команды, болельщики, и, соответственно, КДК.
Большое спасибо болельщикам за слова поддержки. Да, послевкусие очень неприятное, но речь в раздевалке Владимира Валентиновича, как и Игоря Владимировича, мотивирует, вдохновляет и объединяет.
КК бразилу показана верно. Железобетонный пенальти на Зобнине не поставили. Вы вообще вчера никак от арбитра не пострадали. Победил тот кто сильнее.
КК бразилу показана верно. Железобетонный пенальти на Зобнине не поставили. Вы вообще вчера никак от арбитра не пострадали. Победил тот кто сильнее.
Примерно вот так выглядит бесполезность всех этих жалоб и обращений !)
Примерно вот так выглядит бесполезность всех этих жалоб и обращений !)
Игры нет и не стыдно винить судью.
Игры нет и не стыдно винить судью.