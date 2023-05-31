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Кукуян рассудит ЦСКА и «Ростов». Назначения судей на последний тур РПЛ

вчера, 13:18

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

По регламенту все матчи последнего тура РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR–центра РФС. В связи с подготовкой оборудования VAR-центра к стыковым играм между командами РПЛ и ФНЛ, на стадионах, где ранее не использовалась система, несколько игр 30-го тура пройдут без использования системы VAR.

3 июня (суббота)

«Зенит» – «Факел»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рутам Мухтаров; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив» – «Торпедо»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владимир Сельдяков; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Варанцо Петросян; резервный судья – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Химки»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Урал» – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

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Все комментарии
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 13:15
Спартак подсуетился и Кукуян будет топить ЦСКА
lotsman
lotsman
вчера в 20:16
В последнем туре, на закуску, два острейших матча. ЦСКА - Ростов, борьба за серебро и Крылья Советов, где Крылышки будут насмерть биться за выход из зоны стыковых матчей, а Спартак будет биться за серебро. У ЦСКА и Крыльев позиции лучше, они играют дома. Спартаку и Ростову придётся приложить все силы, чтобы добиться результатов.
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 20:13
Это какой надо Азов: арбитр Чистяков в шестой раз в карьере рассудит «Зенит»
протон
протон
вчера в 19:10
Ищем заговоры.
1. «Зенит» – «Факел»
Судья – Артем Чистяков
У Зенита играет Чистяков, тут всё ясно
2.«Крылья Советов» – «Спартак»
ВАР – Сергей Карасев
Тут всё ясно
3. ЦСКА – «Ростов»
инспектор – Игорь Синер
Почти как Гинер. Тут всё ясно
4. «Ахмат» – «Краснодар»
AВАР – Арам Петросян
Тут ясно, что будет цирк
5. «Оренбург» – «Динамо»
ассистент – Варанцо Петросян
Тут ясно, что будет цирк
zooveterinar
zooveterinar ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 19:09
Раз Кукуян,хотя хочется написать,вместо к,букву ха,тогда можно на результат положительный,и не расчитывать!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:57
Будет немного смешно...если они сыграют вничью...и постелят ковровую дорожку Абаскалю к серебру...))
Александр V
Александр V ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:49
Мечта хорошая.) Но невыполнимая.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 17:30
Вар не используется в матчах где ничего не решается. Правильное решение. Иногда надо хвалить там где можно хвалить
морозз
морозз
вчера в 17:19
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Александр V (раскрыть)
    вчера в 14:38
    это мои мечты
    q9ae6fe4tt7q
    q9ae6fe4tt7q
    вчера в 14:27
    Кукуян не самый подходящий вариант для такого важнейшего матча
    Александр V
    Александр V ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:26, ред.
    Каким образом ? За один матч. От 2-го до 5-го места 6-ть баллов.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:06
    Карасева ставят опять на Спартак...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:05
    Кукуян сделает своё дело и отправит коней на 5тое место загорать
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:57
    Самое ответственное место доверили сергею Карасёву!
    Zimka
    Zimka
    вчера в 13:30
    Кукуян сейчас один из сильнейших/стабильных на ряду с Карасевым и Безбородовым (странно что он на ВАР), но как показывает практика никто не застрахован от перфоманса в одно отдельно взятом матче.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 13:25
    Очень хочется, что бы в последнем туре обошлось без судейских ошибок.
    Гость
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