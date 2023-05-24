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Карасёв не получил назначения на 29-й тур РПЛ

вчера, 17:21

Опубликован список арбитров и инспекторов на матчи 29-го тура РПЛ.

27 мая (суббота)

«Химки» – «Урал»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.

28 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Семёнов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

Главный арбитр матча 28-го тура между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв не получил назначения на ближайший тур.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:15
А роша ноль.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:13
Я уже пересмотрел, Саня не ломал рошу, так что 4 много, злее будет, ещё много дерби
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:09
Пересматривай Сколько хочешь но кдк уже решил что в этом моменте неправ соболев а роше отменили кк.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:04
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:40, ред.
    Зачем наводить тень на плетень ? Я обращаюсь к редактору, который готовил (проверял) текст новости. У нас многие арбитры не получают назначения на следующий матч по разным причинам, даже если предыдущую игру отсудили на отлично.
    В заглавии акцент сделан на том, что Сергей не получил назначения из-за неудовлетворительного судейства всеми обсуждаемой игры, хотя решения по нему КДК не принимала. Негоже...
    ПРОСТО ЮЛИЙ
    ПРОСТО ЮЛИЙ
    вчера в 19:36
    карасева на следующий сезон в первую лигу...со всей его бригадой
    собакин6762
    собакин6762
    вчера в 19:34
    А вот не надо было Соболева удалять !
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:32
    Отработал тяжелый матч, надо перекурить.
    морозз
    морозз
    вчера в 19:07
    Тайная ложа нашего футбола …возглавляемая рыцарями Фурсенко и Миллером а также тайным агентом от коней Гинером, выбили из седла Карасёва!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:02
    Карасёва не поставили, не чего страшного, какой ни будь другой судья , "отчебучит" чего ни будь.)
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:47
    Карасёва для 30 тура припасли.
    leonidspb1958a
    leonidspb1958a
    вчера в 18:29
    Карасёв и Соболев-братаны навек!
    SHEARER
    SHEARER
    вчера в 18:24
    Это потому что Спартак выиграл!
    Gorkiy
    Gorkiy
    вчера в 18:17
    Будет судить в тридцатом, все не без греха.
    vm6ma4esm5mw
    vm6ma4esm5mw
    вчера в 18:12
    Его надо было на матч Спартака поставить
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:12
    Все мужчины трогают его. Но роша не соболеву показывал. Или у соболева на затылке глаза. Кстати есть видео где он в раздевалке своим же показывал. Вот нехороший человек этот роша.
    Оказывается соболев это жертва. Вооо как перевернули все болельщики спартака
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ olesk (раскрыть)
    вчера в 18:09
    Есть плюсы в вашей победе. Мы целую неделю отдохнем от ваших разговоров про заговоры подкупы и все остальное. С победой вас
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:08
    цска 1948 : сколько стоит красная роше?
    а ты посмотри сколько раз он за матч потрогал своего кожаного приятеля, провоцировав Соболя, вот столько и стоит, вся эта братва конюха
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:05
    Вот что значит удалить Рошу по делу
    olesk
    olesk
    вчера в 18:02
    вывод один, конскому клубу не смог помочь
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:47
    Он уже своё получил, можно и отдохнуть.
    протон
    протон
    вчера в 17:43
    У карася заслуженный отдых.
    drug01
    drug01
    вчера в 17:37
    Это следовало ожидать после не приятной игры ему дали отдохнуть... Впереди ещё тур
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:30
    Карасёв : "Пока Соболев не вернётся, я работать не буду.....не интересно."
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:30
      Parma1972
      Parma1972
      вчера в 17:29
      В запой поди ушел опосля дерби фаберже, не выдержала психика
      cska1948
      cska1948
      вчера в 17:24
        Гость
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