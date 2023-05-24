Карасёв не получил назначения на 29-й тур РПЛ

Опубликован список арбитров и инспекторов на матчи 29-го тура РПЛ.
27 мая (суббота)
«Химки» – «Урал»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Николай Волошин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.
«Торпедо» – «Оренбург»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.
28 мая (воскресенье)
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Семёнов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Локомотив»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунёв; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.
Главный арбитр матча 28-го тура между «Спартаком» и ЦСКА Сергей Карасёв не получил назначения на ближайший тур.
В заглавии акцент сделан на том, что Сергей не получил назначения из-за неудовлетворительного судейства всеми обсуждаемой игры, хотя решения по нему КДК не принимала. Негоже...
В заглавии акцент сделан на том, что Сергей не получил назначения из-за неудовлетворительного судейства всеми обсуждаемой игры, хотя решения по нему КДК не принимала. Негоже...
Оказывается соболев это жертва. Вооо как перевернули все болельщики спартака
Оказывается соболев это жертва. Вооо как перевернули все болельщики спартака
а ты посмотри сколько раз он за матч потрогал своего кожаного приятеля, провоцировав Соболя, вот столько и стоит, вся эта братва конюха
а ты посмотри сколько раз он за матч потрогал своего кожаного приятеля, провоцировав Соболя, вот столько и стоит, вся эта братва конюха