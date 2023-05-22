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Марциняк обслужит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

вчера, 15:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер10.06.2023 в 22:00 Не начался

Польский арбитр Шимон Марциняк будет работать на финальном матче Лиги чемпионов сезона 2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером».

Помогать ему будут Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Резервным судьёй станет Иштван Ковач из Румынии. VARТомаш Квятковски, AVAR — Бартош Франковски, помощник VARМарко Фриц (Германия).

42-летний Марциняк обслуживал финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между Аргентиной и Францией.

Встреча состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:56
Интересно коэффициенты какие будут?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:37
Посмотрел повтор моментов "Фламенго" - "Аль-Хиляль", да, резервный судья будет беспредельщик... Он дал пенальти + удалил бразильца якобы за отмашку (которую не видно на видеоповторе, зато видно, что при этом рука бразильца всё время двигается поступательно в одном направлении).

Конечно, это не имеет отношения к Пепу и игре его команды, но шейхи явно перестраховываются и своих людей ставят в судейство.
Ron09
Ron09 ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 21:35
Да даже без этого МС чемпион, что может Интер противопоставить? Только автобус...
1580556558
1580556558
вчера в 21:00
Учитывая репутацию судейской юригады, МС - чемпион
Шуnя771
Шуnя771 ответ Максим Горелов (раскрыть)
вчера в 18:49
Равшан Ирматов и К"
Шуnя771
Шуnя771 ответ Максим Горелов (раскрыть)
вчера в 18:45
Сергею Карасёву и К"
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 18:41
Интересно услышать мнение критиков: а кому из действующих арбитров лично вы доверили бы судить финал?
Шуnя771
Шуnя771 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:13
Вы плюсанули мой пост, но мну в это время концовку добавил, вдруг ...)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:10
Лучше бы Карасёва назначили!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:06, ред.
Немного мысли вслух....

1. Как можно назначать главным арбитром на финал человека который судил полуфинал и имеет не безупречную репутацию в своем ремесле (достаточно вспомнить его "работу" на Чемпионате мира, кто запамятовал спросите у любого француза...)

2. Резервный судья Иштван Ковач Румыния. Да, да.... Это тот самый арбитр который судил 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2022 года, а именно: Фламенко - Аль-Хиляль, матч закончился победой номинальных гостей со счётом 2-3, которых никто не воспринимал в серьёз. Коротко о главных событиях матча - 45+8мин. удаление игрока бразильской команды и впоследствии 2!!! пенальти...

3. VAR Томаш Квятковски... Это коллега главного арбитра, по работе в польском футбольном цеху, он примечателен, в том числе тем, что например в последних пяти играх польского "Экстра класса" выписал футболистам 40! желтых карточек и в продолжении 4 пенальти в четырех играх... Взаимосвязи нет?)

4. AVAR, Господин Бартон. 36 лет. Отсудил в экстра классе своей Родины 2!!! игры, плюс одну в 1-ом дивизионе... Из примечательного ещё одна игра отборочного цикла чемпа мира...

5. Помощники Шимона Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич в представлении не нуждаются, проверенные "свои в доску" ребята. которые многие года помогают
Марциняку. Вспомните 2017 год, 6- й раунд Лиги Ливерпуль - Спартак....

В заключении, вот не помню спонсоры у Аль - Хиляль и МС разные...?)
Как то всё складывается без упоминания итальянцев...

Пожелаем успешно отработать на финале ЛЧ польской бригаде и доставить удовольствие не только себе но и болельщикам.
simon_3d
simon_3d ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:13
В ворота аргов пенальти были поставлены абсолютно по правилам, в ворота французов был назначен откровенный левак, который чуть игру не сломал. В любом случае уверен, что Сити и без помощи арбитров легко разберется в финале, так что надеюсь лысый свистун не будет соваться в игру без крайней необходимости.
Elliada
Elliada
вчера в 16:52
Полуфинал МС - Реал отсудил хорошо. Наверное, на сегодняшний день самый очевидный выбор.
Elliada
Elliada ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 16:51
Вообще-то в финале ЧМ он пенальти в обе стороны поставил. А Франции даже дважды пенальти дал. Если его поставили на финал ЛЧ, значит толковый арбитр. По крайней мере, не слышал жалобы в его сторону.
амурец
амурец
вчера в 16:50
Липовый пеналь то точно поставит, опыт есть
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:40
Надеюсь после матча можно будет обсуить игру, а не судейские ошибки....
simon_3d
simon_3d
вчера в 16:09
Это тот лысый клоун, который на финале ЧМ работал? Игрокам Сити можно смело нарочно спотыкаться об футболистов Интера в их штрафной, пару пенок гарантировано поставит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:00
Скорее всего будет подсуживать англичанам, не в наглую, но чуть-чуть.
Гость
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