Марциняк обслужит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

Польский арбитр Шимон Марциняк будет работать на финальном матче Лиги чемпионов сезона 2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером».
Помогать ему будут Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Резервным судьёй станет Иштван Ковач из Румынии. VAR — Томаш Квятковски, AVAR — Бартош Франковски, помощник VAR — Марко Фриц (Германия).
42-летний Марциняк обслуживал финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между Аргентиной и Францией.
Встреча состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.
1. Как можно назначать главным арбитром на финал человека который судил полуфинал и имеет не безупречную репутацию в своем ремесле (достаточно вспомнить его "работу" на Чемпионате мира, кто запамятовал спросите у любого француза...)
2. Резервный судья Иштван Ковач Румыния. Да, да.... Это тот самый арбитр который судил 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2022 года, а именно: Фламенко - Аль-Хиляль, матч закончился победой номинальных гостей со счётом 2-3, которых никто не воспринимал в серьёз. Коротко о главных событиях матча - 45+8мин. удаление игрока бразильской команды и впоследствии 2!!! пенальти...
3. VAR Томаш Квятковски... Это коллега главного арбитра, по работе в польском футбольном цеху, он примечателен, в том числе тем, что например в последних пяти играх польского "Экстра класса" выписал футболистам 40! желтых карточек и в продолжении 4 пенальти в четырех играх... Взаимосвязи нет?)
4. AVAR, Господин Бартон. 36 лет. Отсудил в экстра классе своей Родины 2!!! игры, плюс одну в 1-ом дивизионе... Из примечательного ещё одна игра отборочного цикла чемпа мира...
5. Помощники Шимона Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич в представлении не нуждаются, проверенные "свои в доску" ребята. которые многие года помогают
Марциняку. Вспомните 2017 год, 6- й раунд Лиги Ливерпуль - Спартак....
В заключении, вот не помню спонсоры у Аль - Хиляль и МС разные...?)
Как то всё складывается без упоминания итальянцев...
Пожелаем успешно отработать на финале ЛЧ польской бригаде и доставить удовольствие не только себе но и болельщикам.
1. Как можно назначать главным арбитром на финал человека который судил полуфинал и имеет не безупречную репутацию в своем ремесле (достаточно вспомнить его "работу" на Чемпионате мира, кто запамятовал спросите у любого француза...)
2. Резервный судья Иштван Ковач Румыния. Да, да.... Это тот самый арбитр который судил 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2022 года, а именно: Фламенко - Аль-Хиляль, матч закончился победой номинальных гостей со счётом 2-3, которых никто не воспринимал в серьёз. Коротко о главных событиях матча - 45+8мин. удаление игрока бразильской команды и впоследствии 2!!! пенальти...
3. VAR Томаш Квятковски... Это коллега главного арбитра, по работе в польском футбольном цеху, он примечателен, в том числе тем, что например в последних пяти играх польского "Экстра класса" выписал футболистам 40! желтых карточек и в продолжении 4 пенальти в четырех играх... Взаимосвязи нет?)
4. AVAR, Господин Бартон. 36 лет. Отсудил в экстра классе своей Родины 2!!! игры, плюс одну в 1-ом дивизионе... Из примечательного ещё одна игра отборочного цикла чемпа мира...
5. Помощники Шимона Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич в представлении не нуждаются, проверенные "свои в доску" ребята. которые многие года помогают
Марциняку. Вспомните 2017 год, 6- й раунд Лиги Ливерпуль - Спартак....
В заключении, вот не помню спонсоры у Аль - Хиляль и МС разные...?)
Как то всё складывается без упоминания итальянцев...
Пожелаем успешно отработать на финале ЛЧ польской бригаде и доставить удовольствие не только себе но и болельщикам.