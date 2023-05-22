Марциняк обслужит финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером»

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вчера, 15:56

Польский арбитр будет работать на финальном матче Лиги чемпионов сезона 2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером».

Помогать ему будут Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Резервным судьёй станет из Румынии. VAR — , AVAR — , помощник VAR — Марко Фриц (Германия).

42-летний Марциняк обслуживал финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между Аргентиной и Францией.

Встреча состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.