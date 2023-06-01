«Реал» устроит прощальную пресс-конференцию для Бензема

Нападающий Карим Бензема покинет «Реал» этим летом.
По данным источника, француз принял окончательно решение об уходе из мадридского клуба. Он объявит о своём решении в ближайшее время. «Реал» готовит пресс-конференцию, на которой Бензема публично выскажется о своём будущем.
Ожидается, что Карим перейдёт в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, где ему предложили контракт на 100 млн евро за сезон.
Но вот, как я говорил, летом на рынок выйдут шейхи разные массово, и вообще вопрос, удастся ли им взять хоть Биллингема, хоть топ-форварда (и ещё вопрос, кого).
Но вот, как я говорил, летом на рынок выйдут шейхи разные массово, и вообще вопрос, удастся ли им взять хоть Биллингема, хоть топ-форварда (и ещё вопрос, кого).