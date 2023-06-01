«Реал» устроит прощальную пресс-конференцию для Бензема

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вчера, 15:53

Нападающий покинет «Реал» этим летом.

По данным источника, француз принял окончательно решение об уходе из мадридского клуба. Он объявит о своём решении в ближайшее время. «Реал» готовит пресс-конференцию, на которой Бензема публично выскажется о своём будущем.

Ожидается, что Карим перейдёт в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, где ему предложили контракт на 100 млн евро за сезон.