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«Реал» устроит прощальную пресс-конференцию для Бензема

вчера, 15:53

Нападающий Карим Бензема покинет «Реал» этим летом.

По данным источника, француз принял окончательно решение об уходе из мадридского клуба. Он объявит о своём решении в ближайшее время. «Реал» готовит пресс-конференцию, на которой Бензема публично выскажется о своём будущем.

Ожидается, что Карим перейдёт в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, где ему предложили контракт на 100 млн евро за сезон.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:10
Бензема классный игрок, наверное лучший игрок французского поколения, и хороший нападающий своего времени. Удачи ему, он выиграл уже много, пусть как и Роналду с Месси выбирает сам, где будет играть.
С уважением, фанат Барселоны
Эх, Карим! Приходил молодым да ранним вместе с Кака и Криштиану. Долго работал в подыгрыше ради команды, выиграл вообще все, последние 5 лет просто монстр, да еще и молодежь в атаке натаскал. И как вишенка на торте - Золотой мяч! Один из лучших игроков в истории Мадрида
Бензема добился в Реале всего, чего только можно: все внутренние трофеи, 5 ЛЧ, ЗМ, всякие суперкубки УЕФА, клубные чемпионаты мира, и прочее - одним словом, легенда, что получила заслуженное призвание после ухода Роналду.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:21
Ясно, что во всём виноват Дешам и ЧМ..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 17:36
Раньше нужно было начинать, а не как жареный петух клюнул. Сейчас реально всё висит на волоске - им нужен будет и Тчуамени, и Биллингем, и новый топ-форвард и все в хорошей форме, чтобы с ходу претендовать на что-то... Перес тут затянул, но зато прошлый трансферный сезон сработал в плюс)

Но вот, как я говорил, летом на рынок выйдут шейхи разные массово, и вообще вопрос, удастся ли им взять хоть Биллингема, хоть топ-форварда (и ещё вопрос, кого).
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 16:45
У Мадрида очень тяжело проходит смена поколений, как по мне. Тчуамени совсем не дотягивает до стандартов. что задал Каземиро. А уж Модрича заменить и Бензему одновременно, ну это будет невероятно сложно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:20
Да я понимаю... Просто в футбольном мире трудно представить себе фейр плей в отдельно взятом регионе, если в соседних такой разгул)
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Так о феир плеях говорит УЕФА, а не АФК
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:02
Сто лямов Бензема, двести Роналду, пятьсот Месси...

Все разговоры о всяких финансовых феир плеях затихают, когда арабы, как сеятели, выходят и начинают разбрасывать по футбольным полям миллиарды зелёного кэша и щедро поливать его нефтью)
62v9wuzmw2vd
62v9wuzmw2vd
вчера в 15:58
Не дали ветерану доиграть до окончания карьеры
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57
Событие для Мадрида громкое- надо осветить.
Гость
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