Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Модрич дал согласие на переход в команду из Саудовской Аравии

вчера, 12:43

Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал» этим летом.

По данным источника, хорвату поступило предложение от команды из Саудовской Аравии на сумму 120 млн евро за 3 сезона. Модрич намерен принять это предложение, о чём уже сообщил руководству «Реала».

Контракт полузащитника со «сливочными» заканчивается этим летом. Он может стать свободным агентом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Осимхена
Сегодня, 09:49
«Аль-Иттихад» и «Фенербахче» претендуют на Заха
Сегодня, 08:00
ПСЖ отказался от переговоров по корейскому защитнику «Наполи»
Сегодня, 06:59
«Милан» в пятницу объявит о подписании нового контракта с Леау
Сегодня, 06:33
ПСЖ предложил Асенсио зарплату в 10 миллионов евро
Сегодня, 06:08
«Арсенал» готов утроить зарплату Салиба
Сегодня, 02:52
Сортировать
Все комментарии
Tex
Tex ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:13
А что, любимый клуб всегда ведет себя с честью и достоинством? Из Реала выкидывали легенд, так что ничего личного тут в принципе быть не может
112910415
112910415
вчера в 16:28
удачи ему в этом начинании !
Сп62
Сп62
вчера в 15:28, ред.
Криштиан проторил к арабам дорожку. Теперь эта дорожка превратилась в автомагистраль.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:09
Ракитич вчера ударом штангу погнул, могЁт еще
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:02
Правильно делает, в Реале ловить нечего, а тут уж заработает не только для себя, но и сразу для правнуков.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:54
Скоро в Реал М никого не останется, всех забирают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:07
Я бы сказал, есть несколько типов игроков - одни заканчивают играть, как только отыгрывают последний большой по их мнению контракт (особенно, если у них нет имени, чтобы уехать в Аравию или хотя бы Турцию).

Другие играют до последнего, и Модрич как раз из них, хотя тут сложнее, потому что он как раз может получить самый большой контракт именно сейчас. Но суть не в том, суть в том, что им трудно закончить играть))

А насчёт "Реала" - Модрич понимает, что он будет ещё год сидеть на лавке уже, если подпишет новый контракт, и это ему не особо нравится тоже.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
Конечно не бывает, он уже свое выиграл и наиграл. Если есть возмоность года три за 120 лямов поиграть не на серьезном уровне зачем заканчивать? Как то нелогично ты мыслишь
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:41, ред.
недавно ещё все летели в Китай теперь в СА или ОАЭ нефтедолллары перекочуют в карман ветеранов футбола странно что наших супер ветеранов туда не зовут Дзюбу бы например или Смолова
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:40
что то маловато за три сезона мог бы их раскрутить хотя бы на 150
Dauletbek
Dauletbek ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:37
Слишком большие деньги могут изменить человека. Все перечисленные тобой игроки, которые сейчас играют в Европе, им хотелось бы и дальше выступать в евроклубах. Но такие деньги это соблазн большой.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 13:35
Все набивают цену как могут, поначалу Луке сулили год и 30-40 лямов...
Посмотрите на него, осунулся, похудел бедолага..., думаете переживал за Переса?
Ночи не спал - ждал "новое предложение"!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:32
Побегут, все побегут табуном, просто противно их лицемерие - "Мне комфортно в...", а дома, тот же Модрич, глядя в глаза троих своих детей и жены со сковородкой на "изготове", моментально забывают о призах, чести и достоинстве по отношению к "любимому клубу", а если тень сомнения появляется в правильности выбора - жёны, папы.... быстро помогают найти правильнейшее решение.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:22
А говорил, что хочет закончить в Реале
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:18, ред.
Казалось бы человек всего добился в футболе, денег тоже думаю не мало, поиграй еще годик в Реале и с почестями заканчивай шикарную карьеру, но нет....денег много не бывает....и все голодными глазами смотрят на Саудовские деньги...что говорить о Модриче, если Роналду и скорее всего Месси и Бензема побежали в Аравию на пенсию
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:17
Скромно оценили Модрича, а ведь он внёс, пожалуй, решающий вклад во все последние победы Реала. Не Бензема, и даже не Роналду, а именно Модрич при поддержке Крооса.
Ну а Луке нужно соглашаться. Он выиграл всё, достиг всего. Почему бы не подзаработать на старость.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:00
Здравствуйте. Проблемы не видим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:00
Модрич дал согласие на переход в команду из Саудовской Аравии .
Достойное предложение от Саудовской Аравии в пенсионный фонд семьи Модрича . Да и возраст подсказывает и заставляет сделать правильный выбор. Тем более что всю свою большую часть футбольной жизни, он отдал именно клубу Реал , а это одинадцать лет . Где был и остаётся неотъемлемой её частью и одним из лидеров . Как говорится, пришло время прощаться, пора и честь знать. Я думаю все всё прекрасно понимают в руководстве Реала и сами игроки команды. И тепло от души попрощаються с легендой Реала ! Удачи тебе Лука !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:51, ред.
Очень хорошие новости. Я говорил, что Бензема и Модричу нужно уходить, они просто не тянут уже ЛЧ, а выходить в Ла Лиге на замену... Их ли это уровень... Раньше можно было просто перейти в клуб поскромнее (как пример - Ракитич), но раз арабы устраивают раздачу нефтяных вышек, то, видимо, они всех топ-ветеранов на них подсадят теперь.

Плюс можно будет получить за них деньги на укрепление состава, это идеально. Биллингем с оговорками заменит Модрича, теперь нужно заменить Бензема только.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 