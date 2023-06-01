Модрич дал согласие на переход в команду из Саудовской Аравии .

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вчера, 12:43

Полузащитник может покинуть «Реал» этим летом.

По данным источника, хорвату поступило предложение от команды из Саудовской Аравии на сумму 120 млн евро за 3 сезона. Модрич намерен принять это предложение, о чём уже сообщил руководству «Реала».

Контракт полузащитника со «сливочными» заканчивается этим летом. Он может стать свободным агентом.