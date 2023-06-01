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Хаверц может стать новым нападающим «Реала»

вчера, 09:49

«Реал» находится в поисках нового нападающего.

Мадридский клуб хочет усилить позицию форварда этим летом. В шорт-листе «сливочных» находится нападающий «Челси» Кай Хаверц.

В сезоне 2022/23 немец провёл 47 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:37, ред.
Если честно, вообще не понимаю, как Кай Хаверц может играть форварда!? Челси вынужденно использовал его на этой позиции по ходу сезона и как все видели это была провальная затея, но других рослых игроков у синих не было, поэтому и мучали Хаверца. Центрфорвард это вообще не его позиция, он атакующий полузащитник, который привык создавать моменты для своих партнеров, т.к имеет в своем арсенале интеллект и тонкость передачи! Если и брать его в Реал то только в полузащиту, которая теперь будет нуждаться в усилении, т.к. Модрич скорее всего покнинет клуб, а так же может уйти и Кросс.

А вообще Саудиты сильно озадачили и смешали карты Переса, который планировал еще годик выехать на старичках, но теперь и Лука, и Карим скорее всего уйдут, и придется экстренно искать им замену! А Реалу лучше взять Лаутаро Мартинеса, или, если хотят не тратиться, то можно и Джеко взять на сезон, а там Холланда или еще кого купят....Поглядим к чему придут по итогу.
mg7cz26st9y7
mg7cz26st9y7
вчера в 11:52
Хаверц слабоват для Реала
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:32
смешно
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов
вчера в 11:20
Его можно на замену Асенсио
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:41
Он точно не цель номер один
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:40
Бензема он не заменит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:23
Он может стать нападающим в Реале, как тот же Роналду
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:14, ред.
Да бред…Кай ни чуть не ЦН, в Челси его активно пихали и использовали там, потому что некому было играть. Идеальная позиция Хаверца, это игра под нападающим.
Хаверц один из тех игроков, которых Почетино заблокировал и его не продадут. Если и в следующим сезоне ничего не сможет, то можно отпускать хоть куда угодно…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:11
Смешно читать, Хавертц - не нападающий, как максимум он играл флангового форварда в "Челси" (не очень успешно), но в интервью он сам подчёркивал, что ему не нравится играть на острие.
salleeh
salleeh
вчера в 10:04
Баварцы пока разбираются между собой, у них из под носа уведут ценного игрока. Хаверц очень хорош и идеально вписался бы в игровую схему Баварии. Ну чем не «Левандовский»?
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:00
С каких пор он нападающий стал
qxf9pjtajxh2
qxf9pjtajxh2
вчера в 09:58
Из Челси Каю надо бежать как можно скорей
Гость
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