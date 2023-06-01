Хаверц может стать новым нападающим «Реала»

«Реал» находится в поисках нового нападающего.
Мадридский клуб хочет усилить позицию форварда этим летом. В шорт-листе «сливочных» находится нападающий «Челси» Кай Хаверц.
В сезоне 2022/23 немец провёл 47 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
А вообще Саудиты сильно озадачили и смешали карты Переса, который планировал еще годик выехать на старичках, но теперь и Лука, и Карим скорее всего уйдут, и придется экстренно искать им замену! А Реалу лучше взять Лаутаро Мартинеса, или, если хотят не тратиться, то можно и Джеко взять на сезон, а там Холланда или еще кого купят....Поглядим к чему придут по итогу.
А вообще Саудиты сильно озадачили и смешали карты Переса, который планировал еще годик выехать на старичках, но теперь и Лука, и Карим скорее всего уйдут, и придется экстренно искать им замену! А Реалу лучше взять Лаутаро Мартинеса, или, если хотят не тратиться, то можно и Джеко взять на сезон, а там Холланда или еще кого купят....Поглядим к чему придут по итогу.
Хаверц один из тех игроков, которых Почетино заблокировал и его не продадут. Если и в следующим сезоне ничего не сможет, то можно отпускать хоть куда угодно…
Хаверц один из тех игроков, которых Почетино заблокировал и его не продадут. Если и в следующим сезоне ничего не сможет, то можно отпускать хоть куда угодно…