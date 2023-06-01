Бензема и Модрич неожиданно покидают «Реал». Легендам активно ищут замены

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вчера, 14:44

Неприятная неделя для Переса.

«Реал» теряет чемпионский вес

И в какой-то момент худоба может стать нездоровой. Куртуа заменил Наваса. Но Варана и Рамоса так удачно подменить не получилось. На пике формы играли лучше, чем Рюдигер, Милитао и Алаба. Слева заставляют играть Камавинга, но французу не нравится. И Менди попросту слабее, чем молодой Марсело. Каземиро подменяли Кроос и Тчуамени, а через пару лет обоих может не быть в «Реале».

Найти замену для Карлоса сложно, а опорный хавбек важен на пути к большим успехам. Карвахаля можно поменять на Хакими, но спад Дани тоже сказался на результатах. «Реал» не чемпион Испании. И не защитил титул чемпиона Европы. Бензема пропускал матчи из-за травм. Ему нашли органичных напарников – Вальверде и Родриго справа, а Винисиус слева. Но будет ли им так удобно с другим фаворитом?

Перес просил Карима остаться до лета 2024-го. Тогда может созреть для трансфера Холанд. Если «Реал» не заполучит Мбаппе, но заиграет Эрлинг, то неплохо пройдут полную смену поколения в атаке. Больше нет трио Бэйла, Бензема и Роналду. Они не друзья, в отличие от Месси, Суареса и Неймара, но тоже побеждали. И склеивал конструкцию, уступая валлийскому и португальскому эгоистам, именно Карим.

Могут долго не побеждать в ЛЧ

Пересу надо морально готовиться, что без Бензема и Модрича, которого тоже позвали в Саудовскую Аравию, «Реал» не будет фаворитом ЛЧ . Возможно, финал против «Ливерпуля» окажется последним на десять лет. Команда классная, «Реал» на характере взял последний кубок чемпионов. Но количество осечек в Ла Лиге намекает на новую реальность, где нужно время, чтобы освоились новички, вроде Беллингема.

Возможно, даже выгодно отпустить Бензема и Модрича сейчас? Например, если Карим останется, то «Реал» не подпишет форварда. Анчелотти говорил о такой задаче, а Бензема обидчивый парень. Не исключено, что Карим не оценил фразу тренера «наш основной форвард в определенном возрасте». Помним, что гордость не позволила нападающему помириться с Дешамом в интересах Франции перед финалом ЧМ .

У «Реала» тоже финал эпохи. Перес боится ошибиться с главным тренером. Он одновременно ищет наставника и выслушивает заявления Анчелотти о желании доработать контракт до конца. Также нет ясности по отдельным игрокам. Контракты Модрича, Крооса, Бензема, Начо и Себальоса истекут в конце июня. Вряд ли «Реал» ждет такой большой удар по составу, но заменить Карима и Луку – задачка со звездочкой.

Эндрик не заменит Карима сразу

В «Палмейрасе» 16-летний форвард не играет в основе. Перес после потери Неймара помешан на молодых бразильцах, забрал в «Реал» подростка. Но Эндрик не сможет сыграть в Испании до совершеннолетия. Ждать еще год, ведь семнадцать отпразднует в июле. Даже если представить, что 173-сантиметровый нападающий впишется в игру «Реала», где Карим выполнял много черновой работы, то нужен нападающий прямо сейчас.

Говорят, Анчелотти просит подписать Кейна. Харри будет морально проще попрощаться с «Тоттенхэмом» в пользу клуба из Испании, чем ради английской команды. Поскольку через год Евро-2024, то опытный англичанин будет активно готовиться к турниру. В этом сезоне, невзирая на большие проблемы «шпор», Кейн забил 30 мячей в АПЛ . Готовое решение для «Реала» в стиле подписания чемпиона Левандовски в «Барселону».

Роберт заметно старше, но и Харри не юный, ему скоро тридцать лет. Устал без трофеев, а «Реал» минимум будет воевать за чемпионство, ведь Хави пора вернуть «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов, что отвлечет каталонское внимание. Вот только Перес не любит переговоры с Леви. Помнит, как вытаскивал Модрича и Бэйла. Также перед глазами неудача Азара. Не все звезды АПЛ заиграли в Мадриде, как Роналду и Модрич.

На этих выборах есть явные фавориты

Беллингем вместо Модрича. А вместо Бензема, кроме Кейна, могут взять Хаверца, Влаховича и Рамуша. Но если сравнивать молодых игроков с англичанином, то выбор делаешь за секунду. Харри в тени репутации «Тоттенхэма», но не исключено, что Кейн будет даже благодарен шейхам из Саудовской Аравии, что уводят Бензема сейчас. Для него идеальной может стать вакансия в «Реале» рядом с Беллингемом и Винисиусом.

Жуниор будет вторым форвардом в стиле Сона. Беллингем и Кроос отдадут умные передачи на Кейна. Есть сомнения, что у Анчелотти такие прочные позиции, как итальянцу хочется, но Харри не привыкать к смене наставников. Это интересный разворот. Базовым вариантом для «Реала» были контракты с Бензема и Модричем до следующего лета. Но близкие и любимые будут толкать их к сотням миллионов евро.

Двум легендам «Реала» и футбола нужно уезжать, желая Пересу и Анчелотти найти им адекватные замены. Боссы «Баварии» и ПСЖ ошиблись, не подписав год назад центральных нападающих. Пересу надо делать сложную и важную ставку в атаке. Влахович может оказаться новым Йовичем. Похоже, для подстраховки возьмут Фирмино. Также могут охотиться за Лаутаро, если упрямый Леви не отдаст Кейна.

Но по сумме всех аргументов и до трансфера Холанда в «Реал» идеальным кандидатом является Кейн. Харри голоден к трофеям, невзирая на возраст. Его умение тащить самостоятельно, вопреки игре команды, позволяет сравнить Кейна с Бензема, который без Роналду и Бэйла не оставил музей «Реал» без новых кубков. Богатому «Мадриду» этим летом нужно принять судьбоносные решения.