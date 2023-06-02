УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуриньо

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вчера, 20:57

УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера «Ромы» . У португальца произошел конфликт с арбитрами после финального матча Лиги Европы против «Севильи» (1:1 и 1:4 по пенальти).

Главный судья поединка показал футболистам итальянской команды семь желтых карточек.

Помимо этого, в отношении «Ромы» и «Севильи» открыты дисциплинарные дела за использование пиротехники, бросание на поле посторонних предметов, а также неспортивное поведение коллективов. Римлян могут наказать за беспорядки и ущерб, нанесенный стадиону.