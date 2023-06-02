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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуриньо

вчера, 20:57
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. У португальца произошел конфликт с арбитрами после финального матча Лиги Европы против «Севильи» (1:1 и 1:4 по пенальти).

Главный судья поединка Энтони Тейлор показал футболистам итальянской команды семь желтых карточек.

Помимо этого, в отношении «Ромы» и «Севильи» открыты дисциплинарные дела за использование пиротехники, бросание на поле посторонних предметов, а также неспортивное поведение коллективов. Римлян могут наказать за беспорядки и ущерб, нанесенный стадиону.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:55
Не знаю, кто прав, кто виноват, игру не смотрел, НО, что касается этого «судьи» Тейлора…он тот ещё 🤡 🤡🤡
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:01
Моуриньо: я феномен!..УЕФА: нет жозе, ты просто мудо....звон!))))
протон
протон
сегодня в 01:29
Капрал
Не сказать, что прям судья предвзято судил, но в спорных моментах отдавал предпочтение Севилье. Ну и желтых, конечно он испанцам не особо давал. В нескольких эпизодах откровенно пожалел.
Энтони Тэйлор не умеет судить топовые матчи. Банально не тянет. Примеров из АПЛ полно. Что тому причиной: психология, незнание правил, плохая команда, наплевательское отношение или всё сразу - это уже вторичный вопрос.
Основной вопрос должен быть к тем гадам, кто постоянно ставит Тэйлора именно на топовые матчи. Причём, это происходит только в клубных турнирах. Например, на ЧМ-2022 дальше группового этапа его не пустили.
Capral
Capral ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:11
Редиска.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:06
Рома хорошая команда, но сама виновата, что не выиграли, пенальти бездарно пробили, кроме одного игрока. Моуринью это гадкий утёнок)))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:37
АПЛовские судьи самые г...ные
Capral
Capral
вчера в 21:53
Будем откровенны- Маур давно нарывается. Его поведение в ряде матчей свидетельствует о его плохом воспитании, невыдержанности и неуважении к сопернику. Можно вспомнить, как он хватал тренера Барсы за ухо и многое другое. Теперь, вот- игра с Севильей. Пора держать ответ. Можно быть известным тренером, но при этом непорядочным человеком...
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:32
Да у него это как традиция, матч без конфликта с судьями, это не матч вовсе.
Гость
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