УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Моуриньо

УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. У португальца произошел конфликт с арбитрами после финального матча Лиги Европы против «Севильи» (1:1 и 1:4 по пенальти).
Главный судья поединка Энтони Тейлор показал футболистам итальянской команды семь желтых карточек.
Помимо этого, в отношении «Ромы» и «Севильи» открыты дисциплинарные дела за использование пиротехники, бросание на поле посторонних предметов, а также неспортивное поведение коллективов. Римлян могут наказать за беспорядки и ущерб, нанесенный стадиону.
Не сказать, что прям судья предвзято судил, но в спорных моментах отдавал предпочтение Севилье. Ну и желтых, конечно он испанцам не особо давал. В нескольких эпизодах откровенно пожалел.
Энтони Тэйлор не умеет судить топовые матчи. Банально не тянет. Примеров из АПЛ полно. Что тому причиной: психология, незнание правил, плохая команда, наплевательское отношение или всё сразу - это уже вторичный вопрос.
Основной вопрос должен быть к тем гадам, кто постоянно ставит Тэйлора именно на топовые матчи. Причём, это происходит только в клубных турнирах. Например, на ЧМ-2022 дальше группового этапа его не пустили.
Не сказать, что прям судья предвзято судил, но в спорных моментах отдавал предпочтение Севилье. Ну и желтых, конечно он испанцам не особо давал. В нескольких эпизодах откровенно пожалел.
Энтони Тэйлор не умеет судить топовые матчи. Банально не тянет. Примеров из АПЛ полно. Что тому причиной: психология, незнание правил, плохая команда, наплевательское отношение или всё сразу - это уже вторичный вопрос.
Основной вопрос должен быть к тем гадам, кто постоянно ставит Тэйлора именно на топовые матчи. Причём, это происходит только в клубных турнирах. Например, на ЧМ-2022 дальше группового этапа его не пустили.