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«Ювентус» могут исключить из еврокубков

сегодня, 00:12

«Ювентус» могут исключить из еврокубков по решению УЕФА. Отстранить туринцев могут на год, либо на несколько лет.

В УЕФА ждут отказа «Ювентуса» от проекта Суперлиги, клуб до сих пор этого не сделал. Вероятно, «бьянконери» ждут решения суда Евросоюза.

Новое руководство туринцев не общается с президентом УЕФА Александером Чеферином. На ситуацию влияет и снятие с «Ювентуса» 10 очков из-за финансовых нарушений, команда идет на 7-м месте в Серии А. Помимо этого, у «бьянконери» есть проблемы с правилом финансового фэйр-плей. «Ювентус» смог прийти к соглашению с УЕФА, заплатив штраф гораздо меньше изначального – 3,5 миллиона евро вместо 19 млн. Предполагается, что соглашение может быть основано на фиктивной отчетности клуба.

Чеферин и его коллеги удивлены пассивностью новых боссов «Ювентуса», как минимум в вопросе отказа от Суперлиги. Андреа Аньелли, который активно продвигал этот проект, больше не работает в клубе.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:33
Мну не понимает "реальную" причину наезда....
Рад буду услышать Вашу версию.
jtw6yv4gsx76
jtw6yv4gsx76
сегодня в 08:27
Откровенный шантаж... надеюсь хоть теперь все поняли , почему с Юве сняли эти очки. А почему Реал не трогают, про Барсу молчат.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:00
Если Ювентус наказывают за Суперлигу, то когда за Реал возьмутся? Реал, по-моему, единственный клуб, который делает, что хочет без каких-либо последствий.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 03:58
Ещё больше тех кто не хочет признавать реальные нарушения клуба, а придумывают какие то заговоры. А то, что Юве уже не раз наказывали за подобные вещи и другие нарушения и даже понижали в классе и отстраняли от еврокубков, это всё не в счёт.
У нас похожий случай в РПЛ, там против Спартака всегда заговор.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:53
А что это Юве не уходит в суперлигу играть?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:33
Взялись за Ювентус , кому то дорогу перешли
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17

Чем то на Чеферина "смахивает"...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:13
Да, остались.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:01, ред.
Вот интересно ..., остались ещё люди, которые и сейчас не поняли РЕАЛЬНУЮ причину наезда на Ювентус ? )
55fyeyp68qsf
55fyeyp68qsf
сегодня в 00:55
Зачем сейчас предполагать то чего может не случится
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:52
И чего упрямятся ,отстранят,фанатам это не понравится.
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