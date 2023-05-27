«Ювентус» могут исключить из еврокубков по решению УЕФА. Отстранить туринцев могут на год, либо на несколько лет.
В УЕФА ждут отказа «Ювентуса» от проекта Суперлиги, клуб до сих пор этого не сделал. Вероятно, «бьянконери» ждут решения суда Евросоюза.
Новое руководство туринцев не общается с президентом УЕФА Александером Чеферином. На ситуацию влияет и снятие с «Ювентуса» 10 очков из-за финансовых нарушений, команда идет на 7-м месте в Серии А. Помимо этого, у «бьянконери» есть проблемы с правилом финансового фэйр-плей. «Ювентус» смог прийти к соглашению с УЕФА, заплатив штраф гораздо меньше изначального – 3,5 миллиона евро вместо 19 млн. Предполагается, что соглашение может быть основано на фиктивной отчетности клуба.
Чеферин и его коллеги удивлены пассивностью новых боссов «Ювентуса», как минимум в вопросе отказа от Суперлиги. Андреа Аньелли, который активно продвигал этот проект, больше не работает в клубе.
Рад буду услышать Вашу версию.
Рад буду услышать Вашу версию.
У нас похожий случай в РПЛ, там против Спартака всегда заговор.
У нас похожий случай в РПЛ, там против Спартака всегда заговор.
Чем то на Чеферина "смахивает"...)
Чем то на Чеферина "смахивает"...)