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сегодня, 00:12

«Ювентус» могут исключить из еврокубков по решению УЕФА . Отстранить туринцев могут на год, либо на несколько лет.

В УЕФА ждут отказа «Ювентуса» от проекта Суперлиги, клуб до сих пор этого не сделал. Вероятно, «бьянконери» ждут решения суда Евросоюза.

Новое руководство туринцев не общается с президентом УЕФА . На ситуацию влияет и снятие с «Ювентуса» 10 очков из-за финансовых нарушений, команда идет на 7-м месте в Серии А. Помимо этого, у «бьянконери» есть проблемы с правилом финансового фэйр-плей. «Ювентус» смог прийти к соглашению с УЕФА , заплатив штраф гораздо меньше изначального – 3,5 миллиона евро вместо 19 млн. Предполагается, что соглашение может быть основано на фиктивной отчетности клуба.

Чеферин и его коллеги удивлены пассивностью новых боссов «Ювентуса», как минимум в вопросе отказа от Суперлиги. , который активно продвигал этот проект, больше не работает в клубе.