С «Ювентуса» могут снять 2-3 балла

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вчера, 11:41

«Ювентус» может быть лишен 2-3 очков.

Сегодня состоится заседание суда Итальянской федерации футбола ( FIGC ), в рамках которого изучат дело о финансовых нарушениях клуба.

Туринцы могут получить максимально возможный денежный штраф, предусмотренный в подобных делах. Команда также рискует лишиться баллов в качестве альтернативного варианта наказания. Если суд применит второй вариант, то «Ювентус», вероятно, недосчитается 2-3 пунктов. Клуб останется на 7-м месте в таблице чемпионата Италии, что позволит выйти в Лигу Конференций.