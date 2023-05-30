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С «Ювентуса» могут снять 2-3 балла

вчера, 11:41

«Ювентус» может быть лишен 2-3 очков.

Сегодня состоится заседание суда Итальянской федерации футбола (FIGC), в рамках которого изучат дело о финансовых нарушениях клуба.

Туринцы могут получить максимально возможный денежный штраф, предусмотренный в подобных делах. Команда также рискует лишиться баллов в качестве альтернативного варианта наказания. Если суд применит второй вариант, то «Ювентус», вероятно, недосчитается 2-3 пунктов. Клуб останется на 7-м месте в таблице чемпионата Италии, что позволит выйти в Лигу Конференций.

Судьба туринцев в еврокубках зависит от УЕФА.

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Ювентус
Перевод с gazzetta.it
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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 19:47
Чего они после каждого заседания то добавляют, то отнимают очки? То 15, то 10 очков, теперь еще 2-3. Нельзя полностью провести все процедуры, и выдать какое-то финальное решение?
Futurista
Futurista
вчера в 14:25
Юве надо сразу начинать следующий сезон с -5-10...чтоб 2 раза не вставать)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:47
Сначала пошли на финансовые нарушения, чтобы платить Роналду. Теперь платят очками в чемпионате и не только.
Везде бед наделал, блудный
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:45
Главное, что бы все наказания пришлись на один сезон, а следующий уже можно будет начинать с чистого листа.
adekvat
adekvat
вчера в 12:52
2-3 как они выщитывают интересно, ну хоть не 2 с половиной.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:38
Скоро из команды игроки будут убегать, самое время стартовать в летнее трансферное окно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:31
Считай дали сначала 15, а по аппеляции скостили до 10, если просто.
Elliada
Elliada
вчера в 12:11
Как надоело эта тягомотина. Если хотят наказать, пусть накажут сразу. Но нет. То отбирают 15 очков, то возвращают, потом снова отбирают 10 очков и теперь грозятся еще 3 очка ухватить. + могут исключить из еврокубков и впаять штраф.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 12:11
Ювентус - это тот случай, когда даже по окончании турнира не знаешь сколько в итоге очков останется у команды
a6qebfuyysj4
a6qebfuyysj4
вчера в 12:09
Ювентус уже как груша в городском саду стал - один пройдёт штук десять груш (баллов) оборвёт, потом другой пару-тройку дёрнет
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04
Итальянская фемида всё ни как не успокоится.
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