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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Команде Второй лиги присудили техническое поражение

вчера, 18:27
Кубань ХолдингЛоготип футбольный клуб Кубань Холдинг (Павловская)0 : 0Логотип футбольный клуб Форте ТаганрогФорте ТаганрогМатч завершен

КДК РФС присудил техническое поражение команде «Кубань Холдинг» в матче Второй лиги против «Форте», поскольку был нарушен регламент лиги. Глава комитета Артур Григорьянц высказался по теме:

Рассматривали протест по матчу Второй лиги «Кубань Холдинг» — «Форте». За «Кубань Холдинг» сыграл дисквалифицированный футболист. Приняли решение аннулировать результат матча, присудить клубу «Кубань Холдинг» поражение со счетом 0:3, «Форте» — победу со счетом 3:0.

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Источник: tass.ru
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:59
Вообще страх потеряли?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:58
Да и пёс с ними...
Кто-то же виноват в этой глупости
Гость
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