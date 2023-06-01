Команде Второй лиги присудили техническое поражение

КДК РФС присудил техническое поражение команде «Кубань Холдинг» в матче Второй лиги против «Форте», поскольку был нарушен регламент лиги. Глава комитета Артур Григорьянц высказался по теме:
Рассматривали протест по матчу Второй лиги «Кубань Холдинг» — «Форте». За «Кубань Холдинг» сыграл дисквалифицированный футболист. Приняли решение аннулировать результат матча, присудить клубу «Кубань Холдинг» поражение со счетом 0:3, «Форте» — победу со счетом 3:0.
Кто-то же виноват в этой глупости
Кто-то же виноват в этой глупости