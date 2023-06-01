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Инспекторы УЕФА хотят исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

вчера, 16:10

Существует вероятность, что «Барселона» будет отстранена от участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Прокуратура Барселоны подала иск на «сине-гранатовых» относительно возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Два инспектора УЕФА считают, что «Барселона» должна быть отстранена от участия в Лиге чемпионов в сезоне 2023?24 из-за «дела Негрейры». Президент УЕФА Александер Чеферин ознакомился с отчетами инспекторов, на данный момент он раздумывает над дальнейшими действиями в отношении каталонского клуба.

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Все комментарии
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 04:22
считаю, зенит должен быть расформирован после этого
а спартак отправить в ФНЛ
Hamman
Hamman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:15
👍
fhgq4un88gen
fhgq4un88gen
вчера в 22:16
Будут братьями по несчастью, можно с ними товарники гонять в промежутках
Шуnя771
Шуnя771 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 21:43
Мну не кидал!
Hamman
Hamman
вчера в 20:38
Жалобу кто кинул?
pomor45
pomor45 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:32
Какие ещё доказательства? У сильного всегда бессильный виноват.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 18:06
Надо бы РПЛ подсуетиться и заявить Барселону. Всё равно еврокубков не будет.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:02
Наброс га..на на вентилятор... Футбол закончился - надо же о чём то писать... Ну и комментировать, конечно.. Хе..
амурец
амурец
вчера в 17:40
Ну отстронять Барселону от ЛЧ это слишком, а вот внимательно следить за каждым матчем с участием Барселоны на предмет принятия судейских решений это было бы правильно
Elliada
Elliada ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 17:28
Причем тут Перес? Нельзя наказывать, если вина не доказана
Hamman
Hamman ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:22
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:17
    Ох уж эти прощелыги от футбола...
    112910415
    112910415
    вчера в 17:16
    доказательства-то более чем косвенные
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:12
    Самое главное, итог ! Посмотрим чем всё закончится.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:05
    Если так, то Месси они точно не получат.
    Икарус
    Икарус ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Ну это надо постараться, чтобы вылететь из группы, в которую ты попал из 1-ой корзины.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Проблемы-то у них в финансах, а не в игроках - по игрокам наоборот Рафинья и Кессье, которые были супер-ключевыми в своих командах, у них лавку полируют.

    То, что "Барселона" тратит до последнего, несмотря на трешовую ситуацию, факт. И расплачиваться им жёстко придётся, просто для всяких Лапорт и Бартоломеу президентская борьба важнее, чем будущее клуба.

    А так "Барселона" выиграла чемпионат, но получила она немногим больше, чем получит "Реал" за второе место - 64 против 57 лямов, а зато за ЛЧ "Реал" получит ещё около 60 лямов, и что получается? "Реал" заработал чуть ли не в два раза больше, а "Барселона" опять прозябала главный источник доходов в виде ЛЧ, который так им был нужен.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Однако ж обошла вас в чемпионате, не смотря на огромные проблемы клуба
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:23
    Думаю, в итоге спустят на тормозах, как всё в Испании. Вина пока не доказана, но огромные суммы, перечисляемые за весьма сомнительные и стоящие реально в разы меньше услуги, факт. Как и то, что ниточки раскрутили четырех судей, которые тратили непомерно большие деньги на покупку недвижимости за кэш.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 16:22, ред.
    Да зачем Барселону исключать,она сама себя исключит из лиги чемпионов уже на групповом этапе как два последних сезона подряд!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 16:19
    То есть, вина не доказана, но наказать хотят?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:19
    Неужели карма за Эвребе и Бузакку всё-таки прилетит? Не верю) Хотя, с другой стороны, сколько громких слов уже было про наказания клубов, а наказан был один "Челси", и то достаточно мягко.
    Гость
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