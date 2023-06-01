Инспекторы УЕФА хотят исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

Существует вероятность, что «Барселона» будет отстранена от участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Прокуратура Барселоны подала иск на «сине-гранатовых» относительно возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Два инспектора УЕФА считают, что «Барселона» должна быть отстранена от участия в Лиге чемпионов в сезоне 2023?24 из-за «дела Негрейры». Президент УЕФА Александер Чеферин ознакомился с отчетами инспекторов, на данный момент он раздумывает над дальнейшими действиями в отношении каталонского клуба.
То, что "Барселона" тратит до последнего, несмотря на трешовую ситуацию, факт. И расплачиваться им жёстко придётся, просто для всяких Лапорт и Бартоломеу президентская борьба важнее, чем будущее клуба.
А так "Барселона" выиграла чемпионат, но получила она немногим больше, чем получит "Реал" за второе место - 64 против 57 лямов, а зато за ЛЧ "Реал" получит ещё около 60 лямов, и что получается? "Реал" заработал чуть ли не в два раза больше, а "Барселона" опять прозябала главный источник доходов в виде ЛЧ, который так им был нужен.
То, что "Барселона" тратит до последнего, несмотря на трешовую ситуацию, факт. И расплачиваться им жёстко придётся, просто для всяких Лапорт и Бартоломеу президентская борьба важнее, чем будущее клуба.
А так "Барселона" выиграла чемпионат, но получила она немногим больше, чем получит "Реал" за второе место - 64 против 57 лямов, а зато за ЛЧ "Реал" получит ещё около 60 лямов, и что получается? "Реал" заработал чуть ли не в два раза больше, а "Барселона" опять прозябала главный источник доходов в виде ЛЧ, который так им был нужен.