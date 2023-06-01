Инспекторы УЕФА хотят исключить «Барселону» из Лиги чемпионов

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вчера, 16:10

Существует вероятность, что «Барселона» будет отстранена от участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Прокуратура Барселоны подала иск на «сине-гранатовых» относительно возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.