Холанд не смог зарегистрировать своё имя в качестве товарного знака

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вчера, 12:30

Нападающий «Манчестер Сити» не смог зарегистрировать своё имя как товарный знак.

Футболист подал три заявки. Первая касалась его подписи, вторая — празднование в позе «лотоса», а третья — торговая марка «Эрлинг Холанд». Первые заявки были одобрены без проблем, а третью не приняли. Оказалось, что в прошлом году 29-летний мужчина из Осло уже зарегистрировал в качестве товарного знака имя форварда, чтобы использовать его для продажи одежды, обуви и других вещей. У норвежца есть три месяца для подачи апелляции на решение, также игрок может подать в суд на нынешнего владельца знака. Кроме того, у Холанда есть возможность выкупить права на его использование.