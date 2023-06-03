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Холанд не смог зарегистрировать своё имя в качестве товарного знака

вчера, 12:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не смог зарегистрировать своё имя как товарный знак.

Футболист подал три заявки. Первая касалась его подписи, вторая — празднование в позе «лотоса», а третья — торговая марка «Эрлинг Холанд». Первые заявки были одобрены без проблем, а третью не приняли. Оказалось, что в прошлом году 29-летний мужчина из Осло уже зарегистрировал в качестве товарного знака имя форварда, чтобы использовать его для продажи одежды, обуви и других вещей. У норвежца есть три месяца для подачи апелляции на решение, также игрок может подать в суд на нынешнего владельца знака. Кроме того, у Холанда есть возможность выкупить права на его использование.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:42
Пусть сменит фамилию на Воланд или Азазелло. Можно просто Кот-Бегемот…)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:24
Придется выкупать торговую марку. Другого варианта нет
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:56
Не с того начал.. Надо было хоть с чипсов начинать.. Форсаж оказался просе..ом.. Хе..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:49
и это в то время когда парню надо к финалам готовиться
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:44
Привет Илья!
Логично, мну об этом не догадался())
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:44
Вполне возможно что мужчина из Осло его полный тёзка)...

Elliada
Elliada
вчера в 13:44
Будет авторские духи выпускать?
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:43
Если его тоже зовут Эрлинг Холанд, то почему нет?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:41
Какой предприимчивый 29-ти летний мужчина из Осло! Холанд по судам его может затаскать. Чувак из Осло вообще не запаривался, по ходу дела. И интересно, регистраторы куда смотрели? Эх, не понять нам изгибов норвежской души!)
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:40
Некий мужчина из Осло сделал осла из Холанда...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:41
Без согласия футболиста разве можно было регистрировать?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:35
Некий мужчина из Осло подсуетился раньше.
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