Промес выпустил новый клип

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип.
Съёмки видео прошли на крыше.
Недавно форвард стал лучшим бомбардиром москвичей в истории чемпионата России.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес выпустил новый музыкальный клип.
Съёмки видео прошли на крыше.
Недавно форвард стал лучшим бомбардиром москвичей в истории чемпионата России.
Ну эти двое хотя б понтуются не тачками, на которые батя денег отгрузил, в отличие от расеянского ньюскула
Ну эти двое хотя б понтуются не тачками, на которые батя денег отгрузил, в отличие от расеянского ньюскула
Дэхи не хватило до загиба в бараний рог. Армянский вычислительный центр дал маху ))
Дэхи не хватило до загиба в бараний рог. Армянский вычислительный центр дал маху ))