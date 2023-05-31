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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Промес выпустил новый клип

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Сп62
Сп62
сегодня в 07:48
Если я в РЕПе ничего не понимаю, то для меня нормально, а вернее пофигу.
Asper
Asper ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 05:56
Очевидно же - ганста рЕп😂
112910415
112910415
сегодня в 05:26
не надо печалиться ..
Bastardo
Bastardo
сегодня в 00:42
Как и другой спартаковец Квинси, тоже читает ньюскульный реп. И его тоже слушать не могу)

Ну эти двое хотя б понтуются не тачками, на которые батя денег отгрузил, в отличие от расеянского ньюскула
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01
Ужасный трек и ужаснейший клип, но как же круто он не замечал оборону армейцев
ABir
ABir
вчера в 22:47
Чего-пробует кроме футбола, хорошо
adekvat
adekvat
вчера в 22:46
Песня в стиле шансон?
True Story
True Story ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:27
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:02
    Все таки в футбол он получше играет, чем поет. Клип так себе, сильно не очень. Следующий клип будет уже в полосатой робе?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 21:25
    "Белые люди никогда не погасят мою звезду" во второй строчке - это он сразу к руководству "Спартака" решил выразить отношение или как?)
    a-league
    a-league ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:16, ред.
      Гость
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