Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Кантона начнёт карьеру автора-исполнителя собственных песен

вчера, 23:22

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона после окончания спортивной карьеры занимался живописью и развитием актерского мастерства. Теперь француз хочет стать автором-исполнителем собственных песен. Бывший игрок уже записал несколько композиций, он представит их в рамках тура, который начнется в октябре в Манчестере. Первые два трека Кантона выпустит 2 июля. Легенда МЮ делится впечатлениями:

Я всегда считал, что публичное исполнение песен — это невероятный опыт, который может подарить тот адреналин, который есть в спорте. Мое выступление не будет идеальным, но я люблю моменты, которые в будущем могут стать чем-то большим. Даже если то, что я создам, не окажет влияния, я все равно буду воспринимать это как искусство.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» создаст Зал славы клуба
Вчера, 22:19
СлухиДуэйн «Скала» Джонсон может начать сотрудничество с «Саутенд Юнайтед»
Вчера, 21:17
Школьник создал алгоритм, объясняющий популярность Медиалиги
Вчера, 17:15
Гвардиола снялся в эпизоде популярного сериала «Тед Лассо»
25 мая
«Я люблю тебя». Броманс Грилиша и Холанда сделал «Манчестер Сити» сильнее
25 маяВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Фирмино раздал 200 подарков друзьям, игрокам и сотрудникам «Ливерпуля»
25 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:44
Возможно французский шансон.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:15
)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
И не дай бог, , кто то скажет , что Эрик плохо поёт...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:42
Ну, давай сбацай нам... А чё сыграть-то?... Мурку... А-ха-ха-ха...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:27
Может себе позволить, а почему бы и нет.
Тем более что это в удовольствие . Удачи тебе !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 