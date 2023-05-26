Кантона начнёт карьеру автора-исполнителя собственных песен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» после окончания спортивной карьеры занимался живописью и развитием актерского мастерства. Теперь француз хочет стать автором-исполнителем собственных песен. Бывший игрок уже записал несколько композиций, он представит их в рамках тура, который начнется в октябре в Манчестере. Первые два трека Кантона выпустит 2 июля. Легенда МЮ делится впечатлениями:

Я всегда считал, что публичное исполнение песен — это невероятный опыт, который может подарить тот адреналин, который есть в спорте. Мое выступление не будет идеальным, но я люблю моменты, которые в будущем могут стать чем-то большим. Даже если то, что я создам, не окажет влияния, я все равно буду воспринимать это как искусство.