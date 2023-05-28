Экс-директор академии «Чертаново» Ларин сыграл в матче Медиалиги

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вчера, 13:28

Бывший директор академии «Чертаново» сыграл в футбол после освобождения из СИЗО.

Функционер вышел в стартовом составе команды «БроукБойз» в матче с «Сахалинцем». Встреча в рамках очередного тура Медиалиги прошла в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее Ларина выпустили из-под стражи после того, как суд изменил приговор на условный срок, который составляет 2,5 года. В сентябре прошлого года Николая признали виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и приговорили к трём годам колонии общего режима.