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Экс-директор академии «Чертаново» Ларин сыграл в матче Медиалиги

вчера, 13:28

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин сыграл в футбол после освобождения из СИЗО.

Функционер вышел в стартовом составе команды «БроукБойз» в матче с «Сахалинцем». Встреча в рамках очередного тура Медиалиги прошла в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее Ларина выпустили из-под стражи после того, как суд изменил приговор на условный срок, который составляет 2,5 года. В сентябре прошлого года Николая признали виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и приговорили к трём годам колонии общего режима.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:44
Повезло, на зону не попал
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:42, ред.
Медиалига обсуждается больше РПЛ
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:37
После отсидки многих тянет поиграть в футбол...)))
Гость
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