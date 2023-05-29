Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 08:31
Досуг
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь

Собрали самые интересные посты из футбольных соцсетей.

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович показал свой мотоцикл.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Легенда «Ромы» Франческо Тотти познакомился со своим двойником.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отдохнул со своей новой девушкой.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Стиляга дня. Защитник каталонцев Жюль Кунде.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду решил позагорать.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт сходил с дочерью в зоопарк.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо и его самые преданные болельщики.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов решил пожарить мясо.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

У Халка появился новый автомобиль.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вот так любит проводить свободное время.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Хавбек «Краснодара» Кристиан Рамирес и лаванда.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон тоже решил сходить на природу.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг собрал хорошую компанию. Всех узнали?

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Неймар, Куртуа и Верратти посетили гран-при Формулы-1 в Монако.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон взобрался на Великую Китайскую стену.

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Бывший голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер и пустая «Сигнал Идуна Парк» после неудачного матча против «Майнца». Эта ничья была равносильна поражению. А чемпионство было так близко!

Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

В Манчестере появился мурал с изображением Грилиша
Сегодня, 09:52 Фото
Дагестанский футболист академии «Ман Сити» бросил соперника на прогиб
Вчера, 15:56
Экс-директор академии «Чертаново» Ларин сыграл в матче Медиалиги
28 мая
Кантона начнёт карьеру автора-исполнителя собственных песен
26 мая
«Зенит» создаст Зал славы клуба
26 мая
СлухиДуэйн «Скала» Джонсон может начать сотрудничество с «Саутенд Юнайтед»
26 мая
Сортировать
Все комментарии
Александр V
Александр V
вчера в 17:18
Лоськов пожарил мясо звучит как то провокационно. Нет ? )))
Снеговик 2
Снеговик 2 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:17
У меня был в голове такой вариант. Но это не про соккер)))
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 12:52
Артём оттачивал мастерство точно попадая в цель из разных поз и позиций!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:49
Ну Буффонище постарел! Профи до мозга костей!!! Рождён для футбола!!!
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:14
Стыдно представить чем опять занимался Дзюба на выходных
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Снеговик 2 (раскрыть)
вчера в 10:47
ну, возможно это поражение не по счету, а по сути. Поэтому наверно так обозвали пикчу
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:30
У Роналду ногти на ногах в черный цвет накрашены?
Снеговик 2
Снеговик 2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:20
О Семаке сейчас?
Снеговик 2
Снеговик 2
вчера в 10:19
После поражения от Майнца?! Серьезно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:44
Эх, если бы ещё двойники на поле могли бегать, а не только манекенами стоять...
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 08:40
Добрый день! Скажите, в мае будет 10 победителей или как и раньше - всё участники группы Яшина? От этого напрямую зависит тактика игры в финальной группе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 