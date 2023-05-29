Лоськов пожарил мясо, Верон забрался на Великую Китайскую стену. Как провели выходные известные футболисты

Собрали самые интересные посты из футбольных соцсетей.
Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович показал свой мотоцикл.
Легенда «Ромы» Франческо Тотти познакомился со своим двойником.
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отдохнул со своей новой девушкой.
Стиляга дня. Защитник каталонцев Жюль Кунде.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду решил позагорать.
Бывший футболист «Реала» Рафаэль ван дер Варт сходил с дочерью в зоопарк.
Футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо и его самые преданные болельщики.
Легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов решил пожарить мясо.
У Халка появился новый автомобиль.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вот так любит проводить свободное время.
Хавбек «Краснодара» Кристиан Рамирес и лаванда.
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон тоже решил сходить на природу.
Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг собрал хорошую компанию. Всех узнали?
Неймар, Куртуа и Верратти посетили гран-при Формулы-1 в Монако.
Легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон взобрался на Великую Китайскую стену.
Бывший голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Вайденфеллер и пустая «Сигнал Идуна Парк» после неудачного матча против «Майнца». Эта ничья была равносильна поражению. А чемпионство было так близко!