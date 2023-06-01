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Дзюба: «Овечкин — легенда. Потолкаться мы бы могли только в шуточной форме»

вчера, 17:30

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба дал комментарий на тему шуточного противостояния с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще всё замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или ещё что-то. Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы бы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или ещё что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор.

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протон
протон ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 03:03
Думаю, Овечкин его прибил бы и на футбольной площадке)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:24
Шутки шутками, но если эти два "быка" друг в друга врежутся - мало не покажется обоим.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:08
Две легенды, ни дать ни взять
gxuq78rw5w2n
gxuq78rw5w2n
вчера в 19:05
Дзюба глупый человек и говорит глупости
Гость
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