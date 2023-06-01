Дзюба: «Овечкин — легенда. Потолкаться мы бы могли только в шуточной форме»

Нападающий «Локомотива» дал комментарий на тему шуточного противостояния с хоккеистом «Вашингтона» .

Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще всё замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или ещё что-то. Сашка Овечкин — легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или ещё что-то мы бы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что, если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная — это моя территория. Я лучше знаю, как поставить ногу или ещё что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор.