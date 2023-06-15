Гвардиола передал бонус за победу в АПЛ персоналу клуба

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вчера, 09:29

Главный тренер «Манчестер Сити» сделал подарок сотрудникам клуба.

Испанский специалист в знак благодарности за вклад в успешные результаты команды передал бонус за победу в АПЛ персоналу «горожан», включая администраторов и сотрудников службы безопасности. Точная сумма не разглашается, но сообщается, что самая большая сумма бонусов в клубе доходит до 750 000 фунтов. Вероятно, Гвардиола получил примерно столько же.

«Манчестер Сити» в сезоне 2022/23 выиграл требл, одержав победу в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов.