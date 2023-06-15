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Гвардиола передал бонус за победу в АПЛ персоналу клуба

вчера, 09:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал подарок сотрудникам клуба.

Испанский специалист в знак благодарности за вклад в успешные результаты команды передал бонус за победу в АПЛ персоналу «горожан», включая администраторов и сотрудников службы безопасности. Точная сумма не разглашается, но сообщается, что самая большая сумма бонусов в клубе доходит до 750 000 фунтов. Вероятно, Гвардиола получил примерно столько же.

«Манчестер Сити» в сезоне 2022/23 выиграл требл, одержав победу в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Джексон 8
Джексон 8 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:02
Все его ушастые с душком. Первые два - судейские. Теперь за 5 лярдов и кучу времени вымучил.
SDS_Freeze
SDS_Freeze
вчера в 18:08
Молодец Пеп..... То что это просочилось , это ясно что не он новость пустил ..... Вот если бы он мне тоже денег подкинул - я бы тоже не молчал )))) ..... Хейтеров просто распирает )))) А маленькая сумма или нет это не нам судить ... Вон один "благодетель" до сих пор наверное за телефон больного ребёнка не заплатил , хотя там сумма в 1000 раз меньше и получает он намного больше Пепа.....
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Как ты себе представляешь раздать деньги всему персоналу и чтобы этого никто не знал. Темболее в Европе где все декларируют свои доходы. Тоесть, Пеп в полне может и молча сделал это дело. Но как заткнуть рты всем остальным? А для прессы и слово уборщицы будет достаточно, чтоб раздуть тему.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:23
Сколько?
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:37
Уважаю. весьма достойное решение отблагодарить - тех кого не видно на поле, а команда и клуб ухожены.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:43
Пеп, конечно, прагматик до глубины души, но это не значит, что он лишён чувства благодарности, благородства и т.п.) Конечно, не секрет, что люди часто занимаются благотворительностью и чтобы поднять себе ЧСВ (а кто любит делать вещи, которые ему неприятны?), тем не менее, нельзя считать, что Пеп такой уж прожженный циник во всех смыслах)
Женёк Н.
Женёк Н.
вчера в 12:27
Достойно.А некоторых "комментаторов"жаба душит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:15
Для него это небольшая сумма, а вот для работников вполне приличная, даже на всех.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 11:45
Достойный поступок!
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:38
Красивые поступки делаются тихо, и без огласки, не напоказ.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:31
    Futurista
    Futurista ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:26
    Верим))...
    Elliada
    Elliada ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:44
    Пеп выиграл требл. Вот его награда. А это просто красивый и достойный поступок.
    Elliada
    Elliada ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:42
    Скажи это миллиардерам. Пусть не жертвуют миллионы, а отдают свои миллиарды и живут в коробке
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:23, ред.
    Отдать 1/1000-ю часть доходов - это не щедрость.....это вложение в репутацию...которую тоже можно купить...
    А щедрость - это когда отдаёшь последнее....
    Futurista
    Futurista ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 10:11
    Для богатых людей несущественных сумм не бывает...поэтому они и богатые)...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:11
    Шикарный жест! Не каждый, даже очень богатый человек способен способен, вот так просто расстаться с определенной суммой денег. Неординарный человек - достойный поступок!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 09:58, ред.
    Красивый поступок....Я хоть и не большой фанат Пепа, но что не говори а когда он покинет Сити ему у стадиона надо будет поставить памятник как у Фергюсона. Заслужил и как тренер и как человек. И думаю что запросто могут и поставить. Хотя если и не поставят, он уже себе там памятник воздвиг не рукотворный о нем будут поколениями рассказывать в Манчестере. Ну как, часть будет рассказывать, а другая будет не говорить как о Воланд-де-морте...:))) В Барселоне у него такой тоже есть....).

    Пи.Си. Если задуматься, он же не просто 2 финала выиграл у Юнайтед. Он еще и пришел в их города и повторил их главное достижение за принципиального соперника.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:57
    Понимает, что и ЛЧ для него досталась как подарок, подарок от Лукаки и Лаутаро - двух бездарей.
    zb45wh9n55e8
    zb45wh9n55e8
    вчера в 09:42
    В спартаке бы наняли еще одного спортивного директора.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:38
    Хороший поступок. Для него это не существенная сумма. А вот для персонала, возможно, даже больше, чем их зарплата. Побалуют себя и свои семьи.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:35, ред.
    А вот это действительно хороший поступок. Отплатить тем, кто тебя обслуживает, тем, кто не на виду, да и получает во много раз меньше, это по человечески. Понятно, что денег у него много и это для него небольшой расход, но другие то и этого не делают.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 09:34
    Позорник сколько он денег потратил чтобы выйграть эту чашку?
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