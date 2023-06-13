Винисиус — наиболее подорожавший игрок испанской Ла Лиги

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вчера, 19:18

Вингер «Реала» стал самым подорожавшим игроком испанской Примеры по версии авторитетного портала Transfermarkt.

В новой редакции трансферных стоимостей бразилец оценивается в 150 млн евро, что на 30 млн больше, чем в прошлой версии цен.

В тройке самых подорожавших игроков Испании также оказались хавбек «Реала» (+25 млн евро, теперь стоит 85 млн), форвард «сливочных» (+20 млн, 100 млн) и защитник «Барселоны» (+20 млн, 50 млн).