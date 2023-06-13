Винисиус — наиболее подорожавший игрок испанской Ла Лиги

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал самым подорожавшим игроком испанской Примеры по версии авторитетного портала Transfermarkt.
В новой редакции трансферных стоимостей бразилец оценивается в 150 млн евро, что на 30 млн больше, чем в прошлой версии цен.
В тройке самых подорожавших игроков Испании также оказались хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга (+25 млн евро, теперь стоит 85 млн), форвард «сливочных» Родриго Силва (+20 млн, 100 млн) и защитник «Барселоны» Алехандро Бальде (+20 млн, 50 млн).
Все указанные в статье люди, на поле доказали свое подорожание и обеспеченность золотовалютным своей цены)
Все указанные в статье люди, на поле доказали свое подорожание и обеспеченность золотовалютным своей цены)