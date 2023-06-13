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Винисиус — наиболее подорожавший игрок испанской Ла Лиги

вчера, 19:18

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал самым подорожавшим игроком испанской Примеры по версии авторитетного портала Transfermarkt.

В новой редакции трансферных стоимостей бразилец оценивается в 150 млн евро, что на 30 млн больше, чем в прошлой версии цен.

В тройке самых подорожавших игроков Испании также оказались хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга (+25 млн евро, теперь стоит 85 млн), форвард «сливочных» Родриго Силва (+20 млн, 100 млн) и защитник «Барселоны» Алехандро Бальде (+20 млн, 50 млн).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:13
Цены растут как на бабушкиных дрожжах.

Все указанные в статье люди, на поле доказали свое подорожание и обеспеченность золотовалютным своей цены)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:23
Пока некоторые фаны "Реала" призывают уволить Анчи за "всего-то полуфинал ЛЧ" с 36-летним нападающим и 38-летним плеймейкером и Феде на уколах, ключевые игроки "Реала" дорожают как на дрожжах, я думаю, это отличный ответ им.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:20
Его явно переоценивают, он звезда второго плана.
Гость
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