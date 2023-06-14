РФС подписал новый улучшенный контракт со спонсором

Российский футбольный союз ( РФС ) и букмекерская компания «Фонбет» в среду во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Сделку прокомментировал генеральный секретарь Российского футбольного союза :

Мы давно сотрудничаем, компания долгое время выступала титульным спонсором нашей национальной команды, поддерживала нас в ряде других проектов, сейчас мы эти отношения расширили, договорились о том, что «Фонбет» продолжает быть титульным спонсором сборной, также компания помогает нам развивать несколько проектов, в том числе проект, связанный с развитием футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы реализуем целый ряд совместных проектов, в том числе Кубок России в новом формате, они видят наше отношение, тот вклад, который мы делаем в продвижение их бренда, видят, я надеюсь, коммерческий потенциал этих отношений. В итоге компания приняла решение не только о продлении контракта, но и существенно его увеличила.