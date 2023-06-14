Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

РФС подписал новый улучшенный контракт со спонсором

вчера, 17:54

Российский футбольный союз (РФС) и букмекерская компания «Фонбет» в среду во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Сделку прокомментировал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов:

Мы давно сотрудничаем, компания долгое время выступала титульным спонсором нашей национальной команды, поддерживала нас в ряде других проектов, сейчас мы эти отношения расширили, договорились о том, что «Фонбет» продолжает быть титульным спонсором сборной, также компания помогает нам развивать несколько проектов, в том числе проект, связанный с развитием футбола для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы реализуем целый ряд совместных проектов, в том числе Кубок России в новом формате, они видят наше отношение, тот вклад, который мы делаем в продвижение их бренда, видят, я надеюсь, коммерческий потенциал этих отношений. В итоге компания приняла решение не только о продлении контракта, но и существенно его увеличила.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГвардиола передал бонус за победу в АПЛ персоналу клуба
Сегодня, 09:29
ФИФА не рассчиталась с российскими клубами за участие игроков в ЧМ-2022
Вчера, 18:05
Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ
Вчера, 16:12 Фото
«Эвертон» получил доход благодаря победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
13 июня
Винисиус — наиболее подорожавший игрок испанской Ла Лиги
13 июня
В ЦСКА рассказали о бюджете на новый сезон
13 июня
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:50
РФС им, а они РФС. Никто не обижен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:02
Теперь понятно почему Кубок разыграли по такой схеме - чем больше игр, тем больше ставок, тем больше....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:00
Фонбет процветает,пока есть мы !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:58
Деньги как будут тратить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Новые повышенные премиальные чиновникам РФС обеспеченны.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 