ФИФА не рассчиталась с российскими клубами за участие игроков в ЧМ-2022

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вчера, 18:05

Российские клубы на данный момент не получили денег от Международной федерации футбола ( ФИФА ) за участие игроков в ЧМ -2022.

«Деньги от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира пока не получали, — сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) . — У ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) есть позиция, что средства не могут попадать в клубы, которые при этом находятся под некими ограничениями. Таких клубов у нас много, даже не обязательно сами клубы, а лица, входящие в органы управления клубов. Как в ФИФА поведут себя по этому вопросу — посмотрим».