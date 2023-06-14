ФИФА не рассчиталась с российскими клубами за участие игроков в ЧМ-2022

Российские клубы на данный момент не получили денег от Международной федерации футбола (ФИФА) за участие игроков в ЧМ-2022.
«Деньги от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира пока не получали, — сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. — У ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть позиция, что средства не могут попадать в клубы, которые при этом находятся под некими ограничениями. Таких клубов у нас много, даже не обязательно сами клубы, а лица, входящие в органы управления клубов. Как в ФИФА поведут себя по этому вопросу — посмотрим».
«УЕФА пока по выплатам солидарности от Лиги чемпионов занимает следующую позицию: просят доказать, что клуб никак не связан с санкционным списком, иначе мы не сможем заплатить, наша банковская внутренняя швейцарская система проверки не пропустит», — добавил он.
Вор вору - рознь.
Пётр Первый тоже был вор..., который тащил отовсюду, но в свою страну.
Тоже самое, как заботливый хозяин, делала Европа во все времена, - всё в дом!
А куда тащат наши ? А ?!
Вор вору - рознь.
Пётр Первый тоже был вор..., который тащил отовсюду, но в свою страну.
Тоже самое, как заботливый хозяин, делала Европа во все времена, - всё в дом!
А куда тащат наши ? А ?!
РФС является иноагентом !!!(
РФС является иноагентом !!!(
ФИФА дождётся.....наших коллекторов или приставов...
С таким они ещё не сталкивались....отдадут даже то что не должны)))
ФИФА дождётся.....наших коллекторов или приставов...
С таким они ещё не сталкивались....отдадут даже то что не должны)))