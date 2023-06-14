Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыЧемпионат мира 2022

ФИФА не рассчиталась с российскими клубами за участие игроков в ЧМ-2022

вчера, 18:05

Российские клубы на данный момент не получили денег от Международной федерации футбола (ФИФА) за участие игроков в ЧМ-2022.

«Деньги от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира пока не получали, — сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. — У ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть позиция, что средства не могут попадать в клубы, которые при этом находятся под некими ограничениями. Таких клубов у нас много, даже не обязательно сами клубы, а лица, входящие в органы управления клубов. Как в ФИФА поведут себя по этому вопросу — посмотрим».

«УЕФА пока по выплатам солидарности от Лиги чемпионов занимает следующую позицию: просят доказать, что клуб никак не связан с санкционным списком, иначе мы не сможем заплатить, наша банковская внутренняя швейцарская система проверки не пропустит», — добавил он.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГвардиола передал бонус за победу в АПЛ персоналу клуба
Сегодня, 09:29
РФС подписал новый улучшенный контракт со спонсором
Вчера, 17:54
Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ
Вчера, 16:12 Фото
«Эвертон» получил доход благодаря победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
13 июня
Винисиус — наиболее подорожавший игрок испанской Ла Лиги
13 июня
В ЦСКА рассказали о бюджете на новый сезон
13 июня
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:57, ред.
Одним словом - пока продолжается СО в Украине, вы получите только дырку от бублика. Если дело только в этом, и я не ошибаюсь, то поддерживаю решение ФИФА о невыплате. Сначала станьте цивилизованными людьми, а потом уже начнём или продолжим диалог. Именно так лично я объясняю этот отказ.
альсато
альсато
сегодня в 09:50
так нет же никого (в фифа от России) в таможне!..Кому платить, неизвестно.))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 09:02, ред.
Ага, ага..., синоним...))

Вор вору - рознь.
Пётр Первый тоже был вор..., который тащил отовсюду, но в свою страну.
Тоже самое, как заботливый хозяин, делала Европа во все времена, - всё в дом!
А куда тащат наши ? А ?!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 23:25
Вы имели ввиду Южную Америку?
Ironigor
Ironigor ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:19
У бизнеса слово ПАТРИОТИЗМ наглухо отсутствует , особенно у таких как букмерские конторы !!!(((
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Наша " ЛИГА СТАВОК " являлась одним из главных спонсоров ЧМ по хоккею в Финляндии и Латвии, в этом году ,куда ,кстати ,нас не допустили ! Они же являлись и спонсором Итальянской серии А . Вот и не знаешь ,кому в этом мире , можно теперь доверять ?!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:05
Подать в суд на фифу
43e7d8cfhj85
43e7d8cfhj85
вчера в 21:36
Похоже вряд-ли мы дождемся этих выплат
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Надоть на счетчик их поставить))
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:51
Европеец и вор - это синоним. Это - гены. Нельзя четыреста лет обворовывать Африку, Азию, Америку, а потом стать культурным цивилизованным обществом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:41
Зато РФС им (вражинам) платит !!!((?😡😡😡
РФС является иноагентом !!!(
sova147
sova147
вчера в 19:36
Надо вернуть должок и поскорее!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:02
Долги надо отдавать...
ФИФА дождётся.....наших коллекторов или приставов...
С таким они ещё не сталкивались....отдадут даже то что не должны)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:14
А как иначе,если такие рукамиводители сидят в нашем футболе?Он ведь не просто объясняет позицию жуликов,а пытается найти им оправдание.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:09
Пора бы уже и рассчитаться,ради приличия!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09
Классический "кидок" от ФИФА.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 