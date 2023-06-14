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Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ

вчера, 16:12

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг стоимости футболистов.

Самым подорожавшим игроком РПЛ стал защитник ЦСКА Виллиан (+3,5 млн евро). Самыми подешевевшими — полузащитник Вильмар Барриос («Зенит»), нападающие Шамар Николсон («Спартак») и Федор Смолов («Динамо»), все они упали в цене на 2 млн.

Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:40
Лайк за Хазанова.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:12, ред.
Один подешевел на два ляма, другой подорожал т о ж е на два ляма.
И ?
Это чё, по вашему, динамика цен на футболистов ?!

P.S. Новость из разряда: " В деревне Гадюкино дожди."
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:56
Хорошо, я воздержусь, понимаю Вас...
Извините.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:55
Убедительная просьба воздержаться от комментариев в адрес других пользователей по типу написанного здесь Вами в 23:13 по Москве, этим Вы вредите лишь сами себе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
Особенно когда наши "номинанты" - Обляков и Чалов, играют хорошо через матч. Классный футболист должен играть стабильно на протяжении всего чемпионата, а как пинали мяч эти двое, хорошо известно. То есть никак.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:42
Ознакомился со списком "подорожавших" игроков. Из десяти - только трое россиян. И если про Сперцяна ничего сказать не могу, так как вообще не обращал внимания на его игру ( очевидно потому, что он был одним из лучших в чемпионате), то двое других "номинантов", Обляков и Чалов, вызывают лично у меня только чувство недоумения. Совершенно невзрачные личности. Убери их из команды, никто и не заметит, только вздохнут с облегчением. Хотя, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:39
Уважаемый, Вы уверены, что ваши оценки объективны и соответствуют реальному положению вещей? Я лично не уверен и очень сильно.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:15
Вполне допускаю и вот по какой причине. Он, 14 лет работал с Ю.Клоппом. Потом, между ними случился конфликт и они расстались. Какой конфликт, почему расстались???
Если приглашаете в клуб на серьезную должность иностранца, значит обязаны знать о нем всё!!! Поэтому, вполне допускаю, Толя, твой первоначальный вариант...

Не хотелось бы конечно, а "если, а вдруг"???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:06
А может еще и Бувач на руку не чист?
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Толя, всё Бувач знал. Дело в другом - он элементарно проспал момент, а когда спохватился было уже поздно, и дыры в позициях надо было закрывать физически, поэтому времени выбирать не было.

Я говорил и говорю, что так игроков не покупают. За ними надо следить, за их ростом, прогрессом и развитием- их надо вести. Бувач, отлично знал, что из команды уйдут семь человек, знал, но не подсуетился вовремя, поэтому и получилось, как обычно, через одно место…

Даже сейчас, когда до начала чемпионата остается месяц, ни о каких новых покупках нет информации. Возможно, трансферы и любят тишину, но точно не затишье.
adekvat
adekvat ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:43
Оказывается Роша это Вилиан.
True Story
True Story
вчера в 19:33
Правильнее было бы расставить их по отношению в процентах от стоимости
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:20
Значит по законам рынка они стоили столько, сколько за них Динамо отдало. Это называется Динамо взорвало рынок так бывает, когда покупатель не знает законы рынка
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47
Толя, здесь- можно поспорить!
В прошлом году, в ДИНАМО, начали скупать кого попало по завышенным ценам!!! Почему? Потому что скупали на "флажке"- на скорую руку, по ценам продавца. Даже не торговались, кого предложили- того и купили!!! Это так, руководство готовилось "достойно" встретить 100-летие клуба...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:38
К тому же есть непреложная истина. Любой товар и игрок тоже стоит не столько сколько за него просят, а сколько за него дадут. Вряд ли хоть один их них уйдет по той цене, что указана.
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
К чему этот рейтинг? Сегодня подешевел, завтра подорожает и наоборот. Рынок, есть рынок. На рынке стабильности никогда быть не может.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:11
Рад, что не ошибся в Вас, Павел!!!
И не скромничайте, Ваши футбольные знания- делают Вам Честь!!!!!
Так держать!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:07
Добрый день, Виктор!

Стараюсь понемногу, по крайней мере, ЛЧ смотрю, раньше всё время "Арсенал" ещё смотрел, сейчас редко удаётся, да и трудно в хорошем качестве найти. Иногда читаю разные книги о футболе, многим кажется, что о нём можно сказать, но биографии многих игроков и тренеров очень интересны, как и работы спортивных журналистов)

Раньше болел за "Зенит", особенно во времена Морозова, Петржелы, вплоть до Спалетти, после того, как Миллер уничтожил питерский детский футбол, купив одну из лучших, если не лучшую школу страны - "Смену", и по сути убил её, поставив везде обычных мздоимцев, для которых важны были только суммы, которые они могут прикарманить, лучшие тренеры тоже ушли, в начале десятых мне просто много раз говорили конкретные суммы, без которых не попасть в дубль вне зависимости от класса игрока. Ну да и без этого многие могут увидеть, что никаких талантов уровня Кержа, Арша или Денисова и далеко не пришло с тех пор, зато некий Мусаев (у которого отец - известный бизнесмен), который в 3-м дивизионе в "Зените-2" за два года забил два гола и отдал две голевые, будучи атакующим полузащитником, почти два года выходил зачем-то на замену в "Зените". Поэтому из РПЛ сейчас ни за кого не болею, только импонирует мне Федотов.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:57
Приветствую, Павел!
Павел, всегда, сколько читаю Вас, столько раз поражаюсь, как Вы можете столько знать о мировом футболе и всюду успевать- АПЛ, ПЛ, Бундес, Испания, Серия А и тд., и тп!!! Просто невероятно!!!

Меня, с трудом хватает, в лучшем случае на ПЛ России, да и то- на родное ДИНАМО... Если еще ухвачу, чтонибудь из Бундеса- это уже праздник!

И вот, парнишка, тоже болельщик Арсенала- всё и обо всём, всегда осведомлен!!! Что не спросишь- всё знает- всё помнит!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:51
Оценки работорговцев давно никого не смущают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50, ред.
Для чего сей прейскурант непонятно....
Барриос и за 18 млн остаётся одним из лучших игроков Лиги...
А условный Роша и за 7 млн остаётся игроком сомнительного уровня...коль столько стоит...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:48
Но и подешевевшие воспитанники "Спартака" есть, что обидно, подводят Николсон да Дуарте свою альма матер, спартаковскую академию))
LOpp
LOpp
вчера в 17:46
Сколько в топе подорожавших воспитанников Зенита. Прям глаз радуется
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:35
Другой раз, даже страшно себе представить слова: "подорожал", "подешевел", "купил", "продал"...
И всё это- о людях.
ДСА
ДСА
вчера в 17:32
Куда нам до миллиардов из Саудовской Аравии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Всё это конечно условности. А если ещё взять факт того что наш футбол отлучён от Европы, то эти цифры вообще не о чём .
sova147
sova147
вчера в 17:15
Жаль Фёдор Смолов пошёл вниз. Видно клуб не его!!!
Больше чем игра
Больше чем игра
вчера в 17:02
Кто эти два не футбольных человека в комментариях? Как они сюда забрели?)
KTS16
KTS16
вчера в 16:49, ред.
Роша это Виллиан?
альсато
альсато
вчера в 16:43
Игрок-товар на рынке!...и он стоит ровно столько-за сколько его купят!)))))..а все эти рейтинги и таблицы-сдавайте в макулатуру!))))....там , кстати, тоже дают медаль-МИЛЛИОН РОДИНЕ!))))
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