Опубликован список самых подорожавших и подешевевших игроков РПЛ

Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг стоимости футболистов.
Самым подорожавшим игроком РПЛ стал защитник ЦСКА Виллиан (+3,5 млн евро). Самыми подешевевшими — полузащитник Вильмар Барриос («Зенит»), нападающие Шамар Николсон («Спартак») и Федор Смолов («Динамо»), все они упали в цене на 2 млн.
Стараюсь понемногу, по крайней мере, ЛЧ смотрю, раньше всё время "Арсенал" ещё смотрел, сейчас редко удаётся, да и трудно в хорошем качестве найти. Иногда читаю разные книги о футболе, многим кажется, что о нём можно сказать, но биографии многих игроков и тренеров очень интересны, как и работы спортивных журналистов)
Раньше болел за "Зенит", особенно во времена Морозова, Петржелы, вплоть до Спалетти, после того, как Миллер уничтожил питерский детский футбол, купив одну из лучших, если не лучшую школу страны - "Смену", и по сути убил её, поставив везде обычных мздоимцев, для которых важны были только суммы, которые они могут прикарманить, лучшие тренеры тоже ушли, в начале десятых мне просто много раз говорили конкретные суммы, без которых не попасть в дубль вне зависимости от класса игрока. Ну да и без этого многие могут увидеть, что никаких талантов уровня Кержа, Арша или Денисова и далеко не пришло с тех пор, зато некий Мусаев (у которого отец - известный бизнесмен), который в 3-м дивизионе в "Зените-2" за два года забил два гола и отдал две голевые, будучи атакующим полузащитником, почти два года выходил зачем-то на замену в "Зените". Поэтому из РПЛ сейчас ни за кого не болею, только импонирует мне Федотов.
Стараюсь понемногу, по крайней мере, ЛЧ смотрю, раньше всё время "Арсенал" ещё смотрел, сейчас редко удаётся, да и трудно в хорошем качестве найти. Иногда читаю разные книги о футболе, многим кажется, что о нём можно сказать, но биографии многих игроков и тренеров очень интересны, как и работы спортивных журналистов)
Раньше болел за "Зенит", особенно во времена Морозова, Петржелы, вплоть до Спалетти, после того, как Миллер уничтожил питерский детский футбол, купив одну из лучших, если не лучшую школу страны - "Смену", и по сути убил её, поставив везде обычных мздоимцев, для которых важны были только суммы, которые они могут прикарманить, лучшие тренеры тоже ушли, в начале десятых мне просто много раз говорили конкретные суммы, без которых не попасть в дубль вне зависимости от класса игрока. Ну да и без этого многие могут увидеть, что никаких талантов уровня Кержа, Арша или Денисова и далеко не пришло с тех пор, зато некий Мусаев (у которого отец - известный бизнесмен), который в 3-м дивизионе в "Зените-2" за два года забил два гола и отдал две голевые, будучи атакующим полузащитником, почти два года выходил зачем-то на замену в "Зените". Поэтому из РПЛ сейчас ни за кого не болею, только импонирует мне Федотов.
Я говорил и говорю, что так игроков не покупают. За ними надо следить, за их ростом, прогрессом и развитием- их надо вести. Бувач, отлично знал, что из команды уйдут семь человек, знал, но не подсуетился вовремя, поэтому и получилось, как обычно, через одно место…
Даже сейчас, когда до начала чемпионата остается месяц, ни о каких новых покупках нет информации. Возможно, трансферы и любят тишину, но точно не затишье.
Я говорил и говорю, что так игроков не покупают. За ними надо следить, за их ростом, прогрессом и развитием- их надо вести. Бувач, отлично знал, что из команды уйдут семь человек, знал, но не подсуетился вовремя, поэтому и получилось, как обычно, через одно место…
Даже сейчас, когда до начала чемпионата остается месяц, ни о каких новых покупках нет информации. Возможно, трансферы и любят тишину, но точно не затишье.