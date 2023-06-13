В ЦСКА рассказали о бюджете на новый сезон

Бюджет ЦСКА на следующий сезон в сравнении с прошедшим практически не изменится. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
«Мы уже утвердили бюджет на следующий сезон. Он практически не изменится в сравнении с прошедшим. С трансферными целями мы тоже определились, но пока я не хотел бы это раскрывать», — сказал Бабаев.
У "МНУ" другое значение и происхождение.
Это связано с железо парнем, спартаковцем - Назбеком!
У "МНУ" другое значение и происхождение.
Это связано с железо парнем, спартаковцем - Назбеком!
( смысл аналогичен ) зато короче)).
( смысл аналогичен ) зато короче)).
Долгих лет!
Долгих лет!
Проверено мною на протяжении 40 лет.
Здоровья Вам и долголетия.
Проверено мною на протяжении 40 лет.
Здоровья Вам и долголетия.
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Это почему же? Не все же поклонники Спартака есть люди, которые хорошо видят, чего и вам желаю
Это почему же? Не все же поклонники Спартака есть люди, которые хорошо видят, чего и вам желаю
Люди разные есть на сайте. Кто спорит, но истина все же дороже, как любишь говорить. И я несколько не сомневаюсь, что теперь 77% акций там, где он сейчас есть.
Люди разные есть на сайте. Кто спорит, но истина все же дороже, как любишь говорить. И я несколько не сомневаюсь, что теперь 77% акций там, где он сейчас есть.
Начштаба слишком много знает для простого болельщика). Не плохо ребятки устроились в РПЛ.
Это все есть в открытом доступе на сайтах Росимущества и РФС. Если нет желания иметь реальную инфу то, можно придумывать и злословить. Так бывает. Такие люди здесь тоже есть. Увы!
Начштаба слишком много знает для простого болельщика). Не плохо ребятки устроились в РПЛ.
Это все есть в открытом доступе на сайтах Росимущества и РФС. Если нет желания иметь реальную инфу то, можно придумывать и злословить. Так бывает. Такие люди здесь тоже есть. Увы!
Всем бы так..)).
Всем бы так..)).
Отвечу позже.
Отвечу позже.
Мне просто захотелось живого разговора!)
Спасибо за пояснения!
Одно уточнение, мну правильно понял, что бюджет Зенита "раза в 2-2.5 больше бюджета ЦСКА, да и Спартака...", вместе взятых...?)
Мне просто захотелось живого разговора!)
Спасибо за пояснения!
Одно уточнение, мну правильно понял, что бюджет Зенита "раза в 2-2.5 больше бюджета ЦСКА, да и Спартака...", вместе взятых...?)
Вы же понимаете..., иногда так хочется словесно пронестись в тройке вороных...,)))
И Вам не хворать!
Дед! Сколько в этом году отмечать будем?
Вы же понимаете..., иногда так хочется словесно пронестись в тройке вороных...,)))
И Вам не хворать!
Дед! Сколько в этом году отмечать будем?
Будь здрав Олег.
Будь здрав Олег.
еще бревен набрать зеболотных?
еще бревен набрать зеболотных?
А теневого нет?)
А теневого нет?)