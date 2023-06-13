В ЦСКА рассказали о бюджете на новый сезон

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вчера, 12:40

Бюджет ЦСКА на следующий сезон в сравнении с прошедшим практически не изменится. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА .

«Мы уже утвердили бюджет на следующий сезон. Он практически не изменится в сравнении с прошедшим. С трансферными целями мы тоже определились, но пока я не хотел бы это раскрывать», — сказал Бабаев.