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В ЦСКА рассказали о бюджете на новый сезон

вчера, 12:40

Бюджет ЦСКА на следующий сезон в сравнении с прошедшим практически не изменится. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы уже утвердили бюджет на следующий сезон. Он практически не изменится в сравнении с прошедшим. С трансферными целями мы тоже определились, но пока я не хотел бы это раскрывать», — сказал Бабаев.

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Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:00
Дед,я как спартаковский болельщик желаю нашей команде побед больше и выше чем ЦСКА,а тебе Дед желаю долголетия, здоровья, семейного благополучия
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:24
Дед!
У "МНУ" другое значение и происхождение.
Это связано с железо парнем, спартаковцем - Назбеком!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:02
Понравилась твоё МНУ, как старожил стокера помнишь ранее употребляемое ИМХО
( смысл аналогичен ) зато короче)).
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:31
Спасибо!
Долгих лет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:21
Напиваться не советую, а ежедневно ( в обед -- 50 гр. и в ужин столько же ) можно.
Проверено мною на протяжении 40 лет.
Здоровья Вам и долголетия.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:13
Спасибо, до 85 обходился без очков, сейчас при работе на клаве пользуюсь
.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:01
Поздравляю! С лупой приходиться наверно по клавишам целиться?
Это почему же? Не все же поклонники Спартака есть люди, которые хорошо видят, чего и вам желаю
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:16
Мальчонка Иваныч,в моём лице,обещает напиться в вашу честь в этот день!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:39
Поздравляю! С лупой приходиться наверно по клавишам целиться? Как я)).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:36
Это сейчас начштаба, когда все устаканилось казалось бы задним числом). Я инфу тоже брал с открытого доступа. Или он открыт только для гинеровцев?).
Люди разные есть на сайте. Кто спорит, но истина все же дороже, как любишь говорить. И я несколько не сомневаюсь, что теперь 77% акций там, где он сейчас есть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:24
2-го июля стукнет 89 годков.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:49
...аж кушать,пить пиво и открыто болеть за "Спартак" не может...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:47
Какая разница,каков бюджет??? Главное,что главный ценитель Футбола-Зарема,поведала нам,что такого слабого состава ЦСКА,обогнавшего сильнейший в РПЛ состав "Спартака",она не видела с момента потери девственности(в третий раз).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:45
Сергеевич вернулся1 43 / 336сегодня в 13:20
Начштаба слишком много знает для простого болельщика). Не плохо ребятки устроились в РПЛ.
Это все есть в открытом доступе на сайтах Росимущества и РФС. Если нет желания иметь реальную инфу то, можно придумывать и злословить. Так бывает. Такие люди здесь тоже есть. Увы!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:41
Нет , по отдельности , конечно!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:20
Начштаба слишком много знает для простого болельщика). Не плохо ребятки устроились в РПЛ. Было трудно тянули за уши всем миром аж треск стоял госденьгами. Как полегчало так бюджет махнул и оказался в руках там, где оказался). Туда, сюда, обратно о боже, как приятно? И главное всегда под прикрытием!
Всем бы так..)).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:16
Срочно отбыть надо, не по футбольным делам)
Отвечу позже.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:15
Не пугай меня)
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:14
Добрый день Анатолий!
Мне просто захотелось живого разговора!)
Спасибо за пояснения!
Одно уточнение, мну правильно понял, что бюджет Зенита "раза в 2-2.5 больше бюджета ЦСКА, да и Спартака...", вместе взятых...?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:09
Главный бюджет, это ум, честь и совесть главбуха!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:09
Я знаю, он мне сказал, а для всех я думаю не скажет. Маленько меня постарше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:07
Олег, день добрый! Давай серьезно и солидно. Во-первых бюджет клуба полностью представлен в РФС. Такой порядок. Во-вторых, в ЦСКА теперь практически нет госденег, т.к. акции ВЭБ РФ выкупили бизнесмен Баланович, у него 77 % акций, а остальные 23 % у Гинера. А бизнесмены не любят свой бюджет обнародовать и так делал Федун , и так делает Луккойл сейчас и Галицкий. Единственное, что можно сказать это бюджет Зенита раза в 2 -2,5 больше бюджета ЦСКА, да и Спартака тоже. Но с государством тягаться трудно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:04
Салют Эдуард Григорьевич!
Вы же понимаете..., иногда так хочется словесно пронестись в тройке вороных...,)))
И Вам не хворать!
Дед! Сколько в этом году отмечать будем?
Futurista
Futurista
вчера в 12:59
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:56
Зачем, их кому надо знать знают. Главное, что определились с трансферами и деньги на это есть. А трансферы любят тишину.
Будь здрав Олег.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:55
какие трансферные цели?
еще бревен набрать зеболотных?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:42
А что повторить цифирь нельзя?

А теневого нет?)
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