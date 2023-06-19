Англия забила 7 голов в ворота Северной Македонии, у Сака хет-трик

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вчера, 23:37

Сборная Англии разгромила команду Северной Македонии в 4-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (7:0).

Харри Кейн открыл счет на 29-й минуте, на 39-й забил Букайо Сака. Маркус Рэшфорд на 45-й отметился третьим голом хозяев в этой встрече. После этого Сака оформил хет-трик, отличившись на 47-й и 51-й. Кэлвин Филлипс отправил мяч в сетку ворот соперника на 64-й минуте, а на 73-й Кейн оформил дубль, реализовав пенальти.

После поединка Англия лидирует в группе С (12 очков), Северная Македония идет на 4-й строчке (3 балла).