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Англия забила 7 голов в ворота Северной Македонии, у Сака хет-трик

вчера, 23:37
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия7 : 0Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Сборная Англии разгромила команду Северной Македонии в 4-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (7:0).

Харри Кейн открыл счет на 29-й минуте, на 39-й забил Букайо Сака. Маркус Рэшфорд на 45-й отметился третьим голом хозяев в этой встрече. После этого Сака оформил хет-трик, отличившись на 47-й и 51-й. Кэлвин Филлипс отправил мяч в сетку ворот соперника на 64-й минуте, а на 73-й Кейн оформил дубль, реализовав пенальти.

После поединка Англия лидирует в группе С (12 очков), Северная Македония идет на 4-й строчке (3 балла).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:06
Какой то неприличный счёт... Можно было и посолиднее побегать.
112910415
112910415
сегодня в 08:40
перестарались, скромнее надо
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:22
Очень рад за нашего парня! Он стал вторым "самым молодым автором хет-трика" в сборной Англии, уступив лишь другому "пушкарю" Тео Уолкату
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:28
Одно дело группа, другое плейоф.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:56
Много накидал однако!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:53
Не настолько Северная Македония слаба, что бы так проигрывать. Просто несчастный случай
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 05:16
На классе!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 05:01
Саку с хет-триком! Англию с победой!
85rn469gt65j
85rn469gt65j
сегодня в 04:20
И как эта Македония Италию с мундиаля отцепила?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:49
Это уже проходили....
Англия в своём стиле...
В 2014/2015 в отборах на ЧЕ выиграли все 10 матчей...забив 32 гола...
Потом сам турнир...ЧЕ 2016...
4 гола за 4 игры...и досвидос от Исландии...))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:22
Очень жаль , что македоняне не забили гол престижа- хоть чуть чуть бы "позолоту" с англичан бы сбили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:10
Физругейт себе не изменяет, Филипс и Магвайер год без футбола, зато в сборной, и, конечно, Пикфорд... Рэмсдейлу нужно ЛЧ выиграть, видимо, чтобы Физругейт его в сборную взял. Впрочем, на матчи с мини-странами кого угодно можно выставлять)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:49
Устроили полнейший разгром!!!
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