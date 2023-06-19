Испания стала победителем Лиги Наций сезона 2022/23

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сегодня, 00:30

Сборная Испании одержала победу над Хорватией в финальном матче Лиги Наций (0:0, 5:4 по пенальти).

Основное и дополнительное время завершились вничью, команды голами не отметились. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались испанцы.

Испания выиграла турнир.