Испания стала победителем Лиги Наций сезона 2022/23

Сборная Испании одержала победу над Хорватией в финальном матче Лиги Наций (0:0, 5:4 по пенальти).
Основное и дополнительное время завершились вничью, команды голами не отметились. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались испанцы.
Испания выиграла турнир.
Congratulations.
Congratulations.
Вобщем, всех, кто болел за Испанию- с победой!!!
Вобщем, всех, кто болел за Испанию- с победой!!!
Почитателей красной фурии с победой, по праву.
Почитателей красной фурии с победой, по праву.
Этому поколению надо было что то выиграть
Этому поколению надо было что то выиграть