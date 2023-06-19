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Испания стала победителем Лиги Наций сезона 2022/23

сегодня, 00:30
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Сборная Испании одержала победу над Хорватией в финальном матче Лиги Наций (0:0, 5:4 по пенальти).

Основное и дополнительное время завершились вничью, команды голами не отметились. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались испанцы.

Испания выиграла турнир.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:21
Испания - чемпион Чефериады.
Congratulations.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 10:46
С победой испанцев, обидно за хорватов
drug01
drug01
сегодня в 10:08
Лука не помог! Поздравляем Испанию с победой!!!
Capral
Capral
сегодня в 10:04
Рад за Испанию!!! Люблю эту прекрасную страну и не люблю усташей, хотя к хорватскому футболу отношусь с Уважением.
Вобщем, всех, кто болел за Испанию- с победой!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:28
скромный титул для испанцев
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:16
Обе команды подтвердили свой уровень в европейском футболе.
Почитателей красной фурии с победой, по праву.
DXTK
DXTK
сегодня в 09:05
Хорваты опять тянули время до серии пенальти, но Испания на этот раз была готова к ней, вся магия шашечных закончилась, но хоть красная фурия сумела наконец в ней выиграть. Игроком матча и Лиги Нации признали Родри? неужели испанец будет претендентом на золотой мяч выиграв требл с Сити и золото со сборной? у этого игрока точно шансов побороться с Месси за ЗМ меньше, чем у де брюйне и холанда.
альсато
альсато
сегодня в 08:50
Говорят...пенальти-это лотерея!...Хрена там!))))...в лотереи-от тебя ничего не зависит!..а вот при пробитии одиннадцатиметрового-зависит!))))...как от того, кто пробивает, так и от того, кто играет в воротах)))))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 08:19
С победой Испанию, но и хорваты молодцы!
adekvat
adekvat ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 08:03
Так им и надо, выигрывать они только по пенальти могут. Фартовая команда не больше.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:56
Не повезло хорватам. Испанцев с победой. Хоть что то поимели.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:49
Модрич даже ЛН не смог выиграть. Похоже, что со сборной ему ничего не светит. Думаю, после Евро закончит своё выступление за сборную.
Elliada
Elliada ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 07:48
Судя по тому, что здесь чуть больше 10-ти комментариев, так и есть. ЛН товарищеский турнир, но всё же турнир. Это шанс для сборных, которые не могут выиграть ЧМ и ЧЕ, выиграть хоть что-то. Может, в будущем ЛН станет престижной, но пока это не так.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 07:44
Две несчастных сборных встретились. Одни впервые за 10 лет хоть что-то выиграли, что другие. Но у хорватов хоть есть медали ЧМ
Сп62
Сп62 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 07:41
Наверное, призовой фонд имеется.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:32
Обычные товарищеские матчи, просто переименовали в ЛИГУ НАЦИЮ, чтобы придать турниру значимость, и пришли больше болельщиков
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:04
Хорватию жаль
Этому поколению надо было что то выиграть
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:01
Жалко Хорватию и Луку Модрича
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 06:28
Непростой финал вышел, тяжёлый для обеих команд, но очень рад что в итоге сборная Испании выиграла Лигу Нации!
Vadik
Vadik
сегодня в 06:18
Конечно, хотелось, чтобы хорваты победили.... Молния заслужил титул.... Но видимо футбольное плей-оффное счастье отвернулось от них...
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Как и на ЧР все решилось в серии одиннадцатиметровых
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:01
Де ла Фуэнте привел сборную Испании к победе на международнем турнире впервые за 11 лет, с чем его и всех поклонников сборной Испании и поздрааляю! Только проблема в забивном форварде не пропадает!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:27
Другие трофеи не по силам
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:19
Браво Испания!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:39
Жаль Модрича .. Хоть какой-нибудь титул со сборной он заслужил... Но, не судьба..😔..
John 5mith
John 5mith
сегодня в 00:35
Испанский Акинфеев затащил
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