Клубный чемпионат мира 2023 пройдёт в Саудовской Аравии

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вчера, 17:16

Клубный чемпионат мира 2023 примет город Джидда в Саудовской Аравии.

Данное решение принято по итогам визита делегации ФИФА , представители организации посетили арену «Спорт Сити» имени короля Абдаллы, стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, а также жилые и тренировочные помещения.

Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года.