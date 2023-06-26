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Клубный чемпионат мира 2023 пройдёт в Саудовской Аравии

вчера, 17:16

Клубный чемпионат мира 2023 примет город Джидда в Саудовской Аравии.

Данное решение принято по итогам визита делегации ФИФА, представители организации посетили арену «Спорт Сити» имени короля Абдаллы, стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, а также жилые и тренировочные помещения.

Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года.

От УЕФА в данном розыгрыше соревнования примет участие «Манчестер Сити» как победитель Лиги чемпионов сезона 2022/23. Азию представит «Урава Ред Даймондс» (Япония). Помимо этого, сыграют команды «Аль-Ахли» (Египет), «Леон» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия). Участник от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которым станет победитель Кубка Либертадорес – на данный момент не определен.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:13
Ещё бы ФИФА не с ориентировалась...
Как борзая на охоте, так и ФИФА взяли уверенно след ведущий к Золотой Антилопе...)
Рассчёт не требует приглашения главбуха - игрокам решившим поработать в Саудовской Аравии сулят баснословные (во всяком случае по моим меркам) суммы, вот и опытные чиновники чётко знают, что и им обломится с большого футбольного пирожка, только надо что нибудь там замутить...
galem72
galem72
вчера в 21:59, ред.
Как говорится, кто платит, тот и проводит. То, что арабы переплатили лишнего, - не вызывает сомнения. Идут по футбольному пути поднебесной, у которой всё закончилось на минус. Интерес с Европы на верблюдов они перебьют. Очередная шейховая хотелка...
протон
протон
вчера в 21:51
Впервые с 2009 года клуб может взять 6 трофеев в году. Бавария-2020 не считается, так как КЧМ не проводился в 2020 году, а был перенесен в 2021. Таким образом, Пеп станет единственным кто возьмет 6 титулов за год два раза.
lotsman
lotsman
вчера в 19:36
Чемпионом клубного ЧМ будет Ман. Сити.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:17
Хорошо Арабы заплатили Уефашникам
YNWA
YNWA
вчера в 18:52
Да давайте уже весь топ 5 в саудовскую Аравию перенесите!
А чего мелочиться.
adekvat
adekvat ответ pnj8sp8rccfx (раскрыть)
вчера в 18:20
Все футбольные пути ведут в Саудовскую Аравию.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:15
Арабы все купили
Elliada
Elliada
вчера в 18:15
22 декабря 2023 года МС станет лучшим клубом мира. Он сейчас и так сильнейший клуб планеты, но нужно подождать официального подтверждения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Воо , саудиты продолжают раскручивать свой чемпионат.
adrianes
adrianes
вчера в 17:48
Иногда смотрю японский чемпионат по субботам.Урава мне не очень нравится.Засушливая команда.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:48
Аль-Иттихад и МС в финале... Геша - как "почетный" гость в VIP-ложе... Хе..
shlomo
shlomo
вчера в 17:43
Я смотрю, ФИФА зарабатывает как не в себя. Спортивной составляющей там нет, а заработать и показать звёзд в странах далёких от футбола -оригинальное решение. Даже не сомневаюсь, что в финале будет играть Аль-Наср с КРО...:)
Jocket
Jocket
вчера в 17:39, ред.
Саудовская Аравия очень футбольная страна с большими традициями.
pnj8sp8rccfx
pnj8sp8rccfx
вчера в 17:35
Как-то сильно много Аравии в последнее время
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