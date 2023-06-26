Клубный чемпионат мира 2023 пройдёт в Саудовской Аравии

Клубный чемпионат мира 2023 примет город Джидда в Саудовской Аравии.
Данное решение принято по итогам визита делегации ФИФА, представители организации посетили арену «Спорт Сити» имени короля Абдаллы, стадион имени принца Абдаллы аль Фейсала, а также жилые и тренировочные помещения.
Турнир состоится с 12 по 22 декабря 2023 года.
От УЕФА в данном розыгрыше соревнования примет участие «Манчестер Сити» как победитель Лиги чемпионов сезона 2022/23. Азию представит «Урава Ред Даймондс» (Япония). Помимо этого, сыграют команды «Аль-Ахли» (Египет), «Леон» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия). Участник от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которым станет победитель Кубка Либертадорес – на данный момент не определен.