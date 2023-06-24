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РПЛ опубликовала календарь нового сезона

вчера, 16:22

Российская Премьер-Лига представила полный календарь предстоящего сезона.

«Зенит» сыграет против «Спартака» в 5-м туре. Московское дерби «Спартак» — ЦСКА состоится в 11-м туре.

1-й тур
21-23 июля

«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Факел»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Балтика»
«Пари НН» – «Зенит»
«Урал» – ЦСКА

2-й тур
28-30 июля

«Спартак» – «Балтика»
«Ростов» – «Зенит»
«Краснодар» – «Сочи»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Ахмат» – ЦСКА
«Рубин» – «Оренбург»
«Факел» – «Локомотив»
«Урал» – «Пари НН»

3-й тур
4-6 августа

«Зенит» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари НН»
«Крылья Советов» – «Ростов»
ЦСКА – «Локомотив»
«Сочи» – «Ахмат»
«Рубин» – «Спартак»
«Балтика» – «Факел»
«Оренбург» – «Урал»

4-й тур
11-13 августа

«Зенит» – «Факел»
«Ростов» – «Рубин»
ЦСКА – «Сочи»
«Динамо» – «Балтика»
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Урал» – «Спартак»
«Оренбург» – «Краснодар»

5-й тур
18-20 августа

«Спартак» – «Зенит»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Динамо» – ЦСКА
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – «Ростов»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Балтика» – «Урал»
«Факел» – «Пари НН»

6-й тур
25-27 августа

«Зенит» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Сочи» – «Локомотив»
«Рубин» – «Динамо»
«Пари НН» – «Ростов»
«Факел» – «Краснодар»
«Оренбург» – ЦСКА

7-й тур
1-3 сентября

«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Факел»
ЦСКА – «Зенит»
«Локомотив» – «Балтика»
«Пари НН» – «Рубин»
«Урал» – «Ахмат»
«Оренбург» – «Сочи»

4–12 сентября: международная пауза

8-й тур
15-17 сентября

ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Пари НН»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Сочи» – «Спартак»
«Рубин» – «Зенит»
«Балтика» – «Ростов»
«Урал» – «Факел»

9-й тур
22-24 сентября

«Зенит» – «Локомотив»
«Спартак» – «Динамо»
«Ростов» – ЦСКА
«Краснодар» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Сочи»
«Балтика» – «Ахмат»
«Пари НН» – «Оренбург»
«Факел» – «Рубин»

10-й тур
29 сентября — 1 октября

«Ростов» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Балтика»
«Локомотив» – «Пари НН»
«Ахмат» – «Динамо»
«Рубин» – «Краснодар»
«Факел» – «Сочи»
«Оренбург» – «Зенит»

11-й тур
6-8 октября

«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Динамо» – «Факел»
«Ахмат» – «Рубин»
«Сочи» – «Зенит»
«Балтика» – «Оренбург»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
«Урал» – «Локомотив»

9–17 октября: международная пауза

12-й тур
20-22 октября

«Зенит» – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Пари НН»
«Ростов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Динамо»
«Рубин» – ЦСКА
«Балтика» – «Краснодар»
«Урал» – «Сочи»
«Оренбург» – «Факел»

13-й тур
27-29 октября

«Зенит» – «Ахмат»
«Ростов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Урал»
«Рубин» – «Балтика»
«Пари НН» – «Сочи»
«Факел» – «Спартак»

14-й тур
3-5 ноября

«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Пари НН»
«Локомотив» – «Спартак»
«Ахмат» – «Факел»
«Сочи» – «Динамо»
«Балтика» – «Зенит»
«Урал» – «Рубин»
«Оренбург» – «Ростов»

15-й тур
10-12 ноября

«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Динамо» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Сочи» – «Рубин»
«Пари НН» – «Балтика»
«Факел» – ЦСКА

13–21 ноября: международная пауза

16-й тур
24-26 ноября

«Зенит» – «Сочи»
«Ростов» – «Пари НН»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Динамо»
«Рубин» – «Факел»
«Балтика» – «Спартак»
«Урал» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Ахмат»

17-й тур
1-3 декабря

«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Ростов»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Зенит»
«Ахмат» – «Спартак»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Пари НН» – «Урал»
«Факел» – «Балтика»

18-й тур
8-10 декабря

«Зенит» – «Пари НН»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – ЦСКА
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Оренбург»
«Балтика» – «Рубин»
«Факел» – «Динамо»

Зимняя пауза

19-й тур
1-3 марта

«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Рубин»
ЦСКА – «Оренбург»
«Динамо» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Урал»
«Балтика» – «Сочи»
«Пари НН» – «Факел»

20-й тур
8-10 марта

«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Сочи»
«Рубин» – «Пари НН»
«Урал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Балтика»

21-й тур
15-17 марта

«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Балтика»
ЦСКА – «Спартак»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари НН» – «Локомотив»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Урал» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо»

18–27 марта: международная пауза

22-й тур
29-31 марта

«Спартак» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Сочи» – ЦСКА
«Рубин» – «Ахмат»
«Балтика» – «Пари НН»
«Факел» – «Оренбург»

23-й тур
5-7 апреля

«Зенит» – «Балтика»
«Ростов» – «Сочи»
ЦСКА – «Факел»
«Динамо» – «Спартак»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Пари НН» – «Краснодар»
«Урал» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Рубин»

24-й тур
12-14 апреля

«Спартак» – «Сочи»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Рубин»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Балтика»
«Факел» – «Ростов»
«Урал» – «Динамо»
«Оренбург» – «Пари НН»

25-й тур
19-21 апреля

«Зенит» – «Оренбург»
«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Факел»
ЦСКА – «Ахмат»
«Сочи» – «Урал»
«Рубин» – «Локомотив»
«Балтика» – «Крылья Советов»
«Пари НН» – «Динамо»

26-й тур
26-28 апреля

«Спартак» – «Локомотив»
«Ростов» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Зенит»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Сочи» – «Факел»
«Рубин» – «Урал»
«Балтика» – ЦСКА

27-й тур
3-5 мая

«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Рубин»
«Динамо» – «Сочи»
«Локомотив» – «Ростов»
«Пари НН» – «Спартак»
«Факел» – «Зенит»
«Урал» – «Балтика»
«Оренбург» – «Крылья Советов»

28-й тур
10-12 мая

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Сочи» – «Пари НН»
«Рубин» – «Ростов»
«Балтика» – «Динамо»
«Факел» – «Урал»
«Оренбург» – «Локомотив»

29-й тур
17-19 мая

«Спартак» – «Рубин»
«Ростов» – «Балтика»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Сочи» – «Краснодар»
«Пари НН» – ЦСКА
«Урал» – «Оренбург»

30-й тур
25 мая (суббота)

«Зенит» – «Ростов»
«Краснодар» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Пари НН»
ЦСКА – «Урал»
«Рубин» – «Сочи»
«Балтика» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Оренбург» – «Спартак»

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Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
сегодня в 16:44
желаю нашему команду медалей в этом сезоне... надеюсь хоть бронзу возьмут хоть в раз своей истории в РПЛ.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
сегодня в 16:42
думаю очень интересно будет в новом сезоне 2023/2024...Рубин возвращается и на Балтику буду наблюдать с большим интересом...Будем ждать 21 июля ✌🏻почти месяц ещё..
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 07:20


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


протон
протон
сегодня в 02:57
Очень актуально.
Все идет по плану..
ABir
ABir
сегодня в 01:58
У Спартака неплохое начало, главное не терять очки на старте
Glosser
Glosser
вчера в 20:52
Календарь приличный, всем удачи!
lotsman
lotsman
вчера в 20:00
Ну сыграет и сыграет, а мне больше будет интересны 7й и 28й туры.
Сп62
Сп62
вчера в 19:36
Пятый тур будет жаркий. Нужны будут кондиционеры.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:14
Это каникулы.
Capral
Capral ответ wbn8jd2hp947 (раскрыть)
вчера в 19:14
Традиции прошлого, история настоящего!!!
Jocket
Jocket
вчера в 18:55
Никакой каледарь не помешает Зениту стать чемпионом, конкурентов нет или они передавят друг друга.
wbn8jd2hp947
wbn8jd2hp947 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
Плестись двадцать лет в середине таблицы это традиция?
Capral
Capral
вчера в 17:54
Байкал-38.
Спартак, в принципе- должен побеждать, всегда и везде, по одной простой причине- это Спартак- это история и традиции!!! Другое дело, что не всегда получается...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:54
В первом же туре Ростов с Факелом) Если я правильно помню, последний предсезонный товарняк у Ростова с Факелом) надо отменять по-хорошему, либо переносить на более ранний период. выкладывать карты на стол раньше времени однозначно не стоит ни Факелу, ни Ростову
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:46
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:33
    Спартак должен начать чемпионат с четырех побед. А дальше Зенит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:22
    В следующем сезоне точно не бывать золотому матчу со Спартаком. Хоть нытья и скандалов не будет, и то хорошо.
    А впрочем, вдруг Краснодар или Локомотив будут на первое место претендовать...
    drug01
    drug01
    вчера в 17:19
    Первый тур уже в июле! Ждём!!!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 16:56
    Погода внесёт изменения
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 16:55
    Его ещё десять раз поменяют
    AlanW 1
    AlanW 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:51
    Возможно несколько игроков ближнего зарубежья поедут в расположение своей сборной...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:39
    Зимняя пауза - понятно....
    А что значит фраза "Международная пауза"???
    kj24u6p4td74
    kj24u6p4td74
    вчера в 16:30
    Ещё почти месяц ждать нашего футбола
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:25
    С интересом ждём новых и захватывающих игр.
    Гость
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