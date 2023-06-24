РПЛ опубликовала календарь нового сезона

Российская Премьер-Лига представила полный календарь предстоящего сезона.
«Зенит» сыграет против «Спартака» в 5-м туре. Московское дерби «Спартак» — ЦСКА состоится в 11-м туре.
1-й тур
21-23 июля
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Факел»
«Динамо» – «Краснодар»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Крылья Советов»
«Сочи» – «Балтика»
«Пари НН» – «Зенит»
«Урал» – ЦСКА
2-й тур
28-30 июля
«Спартак» – «Балтика»
«Ростов» – «Зенит»
«Краснодар» – «Сочи»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Ахмат» – ЦСКА
«Рубин» – «Оренбург»
«Факел» – «Локомотив»
«Урал» – «Пари НН»
3-й тур
4-6 августа
«Зенит» – «Динамо»
«Краснодар» – «Пари НН»
«Крылья Советов» – «Ростов»
ЦСКА – «Локомотив»
«Сочи» – «Ахмат»
«Рубин» – «Спартак»
«Балтика» – «Факел»
«Оренбург» – «Урал»
4-й тур
11-13 августа
«Зенит» – «Факел»
«Ростов» – «Рубин»
ЦСКА – «Сочи»
«Динамо» – «Балтика»
«Локомотив» – «Крылья Советов»
«Пари НН» – «Ахмат»
«Урал» – «Спартак»
«Оренбург» – «Краснодар»
5-й тур
18-20 августа
«Спартак» – «Зенит»
«Краснодар» – «Локомотив»
«Динамо» – ЦСКА
«Ахмат» – «Оренбург»
«Сочи» – «Ростов»
«Рубин» – «Крылья Советов»
«Балтика» – «Урал»
«Факел» – «Пари НН»
6-й тур
25-27 августа
«Зенит» – «Урал»
«Спартак» – «Ахмат»
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Сочи» – «Локомотив»
«Рубин» – «Динамо»
«Пари НН» – «Ростов»
«Факел» – «Краснодар»
«Оренбург» – ЦСКА
7-й тур
1-3 сентября
«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Факел»
ЦСКА – «Зенит»
«Локомотив» – «Балтика»
«Пари НН» – «Рубин»
«Урал» – «Ахмат»
«Оренбург» – «Сочи»
4–12 сентября: международная пауза
8-й тур
15-17 сентября
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Пари НН»
«Локомотив» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Сочи» – «Спартак»
«Рубин» – «Зенит»
«Балтика» – «Ростов»
«Урал» – «Факел»
9-й тур
22-24 сентября
«Зенит» – «Локомотив»
«Спартак» – «Динамо»
«Ростов» – ЦСКА
«Краснодар» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Сочи»
«Балтика» – «Ахмат»
«Пари НН» – «Оренбург»
«Факел» – «Рубин»
10-й тур
29 сентября — 1 октября
«Ростов» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Спартак»
ЦСКА – «Балтика»
«Локомотив» – «Пари НН»
«Ахмат» – «Динамо»
«Рубин» – «Краснодар»
«Факел» – «Сочи»
«Оренбург» – «Зенит»
11-й тур
6-8 октября
«Спартак» – ЦСКА
«Краснодар» – «Ростов»
«Динамо» – «Факел»
«Ахмат» – «Рубин»
«Сочи» – «Зенит»
«Балтика» – «Оренбург»
«Пари НН» – «Крылья Советов»
«Урал» – «Локомотив»
9–17 октября: международная пауза
12-й тур
20-22 октября
«Зенит» – «Крылья Советов»
«Спартак» – «Пари НН»
«Ростов» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Динамо»
«Рубин» – ЦСКА
«Балтика» – «Краснодар»
«Урал» – «Сочи»
«Оренбург» – «Факел»
13-й тур
27-29 октября
«Зенит» – «Ахмат»
«Ростов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Оренбург»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Урал»
«Рубин» – «Балтика»
«Пари НН» – «Сочи»
«Факел» – «Спартак»
14-й тур
3-5 ноября
«Краснодар» – «Крылья Советов»
ЦСКА – «Пари НН»
«Локомотив» – «Спартак»
«Ахмат» – «Факел»
«Сочи» – «Динамо»
«Балтика» – «Зенит»
«Урал» – «Рубин»
«Оренбург» – «Ростов»
15-й тур
10-12 ноября
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Урал»
«Динамо» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Ахмат»
«Сочи» – «Рубин»
«Пари НН» – «Балтика»
«Факел» – ЦСКА
13–21 ноября: международная пауза
16-й тур
24-26 ноября
«Зенит» – «Сочи»
«Ростов» – «Пари НН»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Динамо»
«Рубин» – «Факел»
«Балтика» – «Спартак»
«Урал» – «Краснодар»
«Оренбург» – «Ахмат»
17-й тур
1-3 декабря
«Краснодар» – «Оренбург»
ЦСКА – «Ростов»
«Динамо» – «Рубин»
«Локомотив» – «Зенит»
«Ахмат» – «Спартак»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Пари НН» – «Урал»
«Факел» – «Балтика»
18-й тур
8-10 декабря
«Зенит» – «Пари НН»
«Спартак» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – ЦСКА
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Оренбург»
«Балтика» – «Рубин»
«Факел» – «Динамо»
Зимняя пауза
19-й тур
1-3 марта
«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Крылья Советов»
«Краснодар» – «Рубин»
ЦСКА – «Оренбург»
«Динамо» – «Локомотив»
«Ахмат» – «Урал»
«Балтика» – «Сочи»
«Пари НН» – «Факел»
20-й тур
8-10 марта
«Спартак» – «Факел»
«Ростов» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Динамо» – «Ахмат»
«Локомотив» – «Сочи»
«Рубин» – «Пари НН»
«Урал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Балтика»
21-й тур
15-17 марта
«Зенит» – «Рубин»
«Краснодар» – «Балтика»
ЦСКА – «Спартак»
«Ахмат» – «Сочи»
«Пари НН» – «Локомотив»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Урал» – «Ростов»
«Оренбург» – «Динамо»
18–27 марта: международная пауза
22-й тур
29-31 марта
«Спартак» – «Урал»
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Динамо» – «Ростов»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Сочи» – ЦСКА
«Рубин» – «Ахмат»
«Балтика» – «Пари НН»
«Факел» – «Оренбург»
23-й тур
5-7 апреля
«Зенит» – «Балтика»
«Ростов» – «Сочи»
ЦСКА – «Факел»
«Динамо» – «Спартак»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Пари НН» – «Краснодар»
«Урал» – «Крылья Советов»
«Оренбург» – «Рубин»
24-й тур
12-14 апреля
«Спартак» – «Сочи»
«Краснодар» – «Зенит»
«Крылья Советов» – «Рубин»
«Локомотив» – ЦСКА
«Ахмат» – «Балтика»
«Факел» – «Ростов»
«Урал» – «Динамо»
«Оренбург» – «Пари НН»
25-й тур
19-21 апреля
«Зенит» – «Оренбург»
«Ростов» – «Спартак»
«Краснодар» – «Факел»
ЦСКА – «Ахмат»
«Сочи» – «Урал»
«Рубин» – «Локомотив»
«Балтика» – «Крылья Советов»
«Пари НН» – «Динамо»
26-й тур
26-28 апреля
«Спартак» – «Локомотив»
«Ростов» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Зенит»
«Ахмат» – «Пари НН»
«Сочи» – «Факел»
«Рубин» – «Урал»
«Балтика» – ЦСКА
27-й тур
3-5 мая
«Краснодар» – «Ахмат»
ЦСКА – «Рубин»
«Динамо» – «Сочи»
«Локомотив» – «Ростов»
«Пари НН» – «Спартак»
«Факел» – «Зенит»
«Урал» – «Балтика»
«Оренбург» – «Крылья Советов»
28-й тур
10-12 мая
«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Краснодар»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
«Сочи» – «Пари НН»
«Рубин» – «Ростов»
«Балтика» – «Динамо»
«Факел» – «Урал»
«Оренбург» – «Локомотив»
29-й тур
17-19 мая
«Спартак» – «Рубин»
«Ростов» – «Балтика»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Локомотив» – «Факел»
«Ахмат» – «Зенит»
«Сочи» – «Краснодар»
«Пари НН» – ЦСКА
«Урал» – «Оренбург»
30-й тур
25 мая (суббота)
«Зенит» – «Ростов»
«Краснодар» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Пари НН»
ЦСКА – «Урал»
«Рубин» – «Сочи»
«Балтика» – «Локомотив»
«Факел» – «Ахмат»
«Оренбург» – «Спартак»
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.
Все идет по плану..
Все идет по плану..
Спартак, в принципе- должен побеждать, всегда и везде, по одной простой причине- это Спартак- это история и традиции!!! Другое дело, что не всегда получается...
Спартак, в принципе- должен побеждать, всегда и везде, по одной простой причине- это Спартак- это история и традиции!!! Другое дело, что не всегда получается...
А потом приходит отрезвление и жуткое похмелье.
Спартак всегда верен себе, сюрпризы будут ещё до Зенита!
А потом приходит отрезвление и жуткое похмелье.
Спартак всегда верен себе, сюрпризы будут ещё до Зенита!
А впрочем, вдруг Краснодар или Локомотив будут на первое место претендовать...
А впрочем, вдруг Краснодар или Локомотив будут на первое место претендовать...
А что значит фраза "Международная пауза"???
А что значит фраза "Международная пауза"???