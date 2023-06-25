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«Спартак» представил календарь нового сезона Премьер-Лиги в виде аниме

вчера, 20:57

«Спартак» представил в своем телеграм-канале календарь нового сезона РПЛ в стиле аниме.

Ролик создан в сотрудничестве со студией RikAnimation. Например, матч 7-го тура против «Краснодара» показан в виде корриды, а поединок с «Ростовом» в 15-м туре представлен как соревнование дельфинов.

Поединок против «Зенита» в 5-м туре в данном ролике обыгран в контексте шуток над работой видеоассистента рефери.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:34
Спартак к чемпионату не готовится!...Он (Спартак) готовится к ШОУ!!))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:43
Под Юнисон Сквер Гарден . Мне понравилось ! Аригато годзаимас ! Порадовали !
makkie
makkie
вчера в 22:30
Кадры с дельфинами (Соболев и Комличенко) повеселили )))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:03
Это новые веяния нового руководства в борьбе за титулы?)

Некоторые мистические вещи сбываются, аниме как раз из той оперы...)
adekvat
adekvat ответ Давно Мясной (раскрыть)
вчера в 22:01
С локо еще красивей битва членисторуких Дзюба - Соболев.
adekvat
adekvat
вчера в 21:54
Инересно матч с Уралом как представлен? Битва двух голландских уркоганов Промес - Влут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:23
Ну в дельфинах 🐬 , вы гораздо круче !)
Давно Мясной
Давно Мясной
вчера в 21:16
соревнования дельфинов это зачёт))))))))
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