«Спартак» представил календарь нового сезона Премьер-Лиги в виде аниме

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вчера, 20:57

«Спартак» представил в своем телеграм-канале календарь нового сезона РПЛ в стиле аниме.

Ролик создан в сотрудничестве со студией RikAnimation. Например, матч 7-го тура против «Краснодара» показан в виде корриды, а поединок с «Ростовом» в 15-м туре представлен как соревнование дельфинов.

Поединок против «Зенита» в 5-м туре в данном ролике обыгран в контексте шуток над работой видеоассистента рефери.