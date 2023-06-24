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В Москве и Воронежской области отменены все футбольные матчи

вчера, 12:34

В Москве и Воронежской области отменены все футбольные матчи. Об этом сообщает пресс-служба Московской и Воронежской федерации футбола.

В связи с распоряжением Мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения.

В связи с решением Губернатора Воронежской области об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области, все мероприятия с 24 июня отменяются. Игры Чемпионата и Первенства Воронежской области переносятся до особого распоряжения.

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