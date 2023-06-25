Жёсткий финиш «Зенита» и необычный старт «Динамо». Детали календаря РПЛ 2023/24

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25 июня 2023, 09:48

Расписание всегда влияет на футбольный сезон.

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА – первый сорт

В РПЛ объяснили принцип создания календаря. Есть ограничения трех категорий, спортивные, коммерческие и инфраструктурные. Команды поделены на два сорта – А и В. В первом три клуба с лучшим рейтингом телевизионных трансляций. Смотрят игры «Зенита», «Спартака» и ЦСКА . Остальные 13 клубов РПЛ во второй категории. Матчи тройки класса А равномерно раскидали по календарю.

Ничего преступного. Так лучше, чем сыграть главные поединки до конца августа, а осенью смотреть матчи фаворитов против аутсайдеров. А в категории спортивных ограничений учитывалось участие в Кубке страны, чтобы была пауза 48 часов между матчами. Без еврокубков составлять календарь стало намного проще. Но жеребьевка группового этапа Кубка повлияла на календарь РПЛ .

Также к спортивным ограничениям отнесли правило, что нельзя играть два тура подряд против команд категории А – «Зенита», «Спартака» и ЦСКА . Еще одна важная деталь в этой категории связана с домашними и выездными сериями. Поскольку часто находились клубы, которые показывали пальцем на календарь потенциального соперника, то важно учесть интересы всех сторон.

Выбирали календарь из 62 разных вариантов

На помощь РПЛ пришли сотрудники лаборатории исследования спорта НИУ ВШЭ. Задают известные заранее ограничения, а в результате получают десятки вариантов. В этот раз их было 62, достаточно для анализа и выбора оптимального расписания. Кроме ограничений, перечисленных выше, надо добавить еще одну важную категорию, которую назвали инфраструктурной.

Футбольный стадион это также сооружение для мероприятий. Надо учитывать концерты, не забывать о правилах безопасности, ведь четыре клуба РПЛ из Москвы. Полицейские автоматически влезают в процесс формирования календаря. Просят не проводить больше двух матчей за тур в столице. Также привыкли разводить поединки ЦСКА и «Спартака» в родных стенах.

Дополнительно влияет климат. Есть четыре «теплых» и четыре «холодных» зоны. В первой категории Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербург из-за раздвижной крыши, что позволяет провести два матча в декабре. Во второй категории Екатеринбург, Самара, Оренбург и Казань. Им не поставили домашние матчи на месяцы, когда в названых городах суровая зима.

Не может быть идентичных условий для всех

Сочи в «теплой» зоне, но в городе будет Всемирный фестиваль молодежи. Сам клуб попросил перенести мартовские матчи на выезд. Добавить больше городов в «теплые» и «холодные» зоны нельзя, ведь тогда нарушается спортивный принцип – у отдельных клубов будет слишком много серий из выездных и домашних игр. «Рубин» и «Балтика» будут тестировать «паспорт болельщика» на своих аренах, поэтому начнут сезон на выезде.

«Зенит» вышвырнули из дома в дни мероприятий в городе. «Локомотив» уедет в гости в День железнодорожника, «Пари НН» не будет мешать праздновать день города. «Ростов» в середине сезона поменяет газон на своей арене. Много персональных ограничений, а самый яркий пример – «Динамо». Личка, у которого много работы, в шести из первых десяти турах сыграет на выезде. «ВТБ Арена» будет сильно загружена летом.

«Динамо» нужно учиться побеждать на выезде, ведь в прошлом сезоне набрали в гостях лишь 19 пунктов. Дома играли не сильно лучше, но разница почти всегда заметная. Например, у «Спартака» дома на 10 пунктов больше, чем в гостях. У «Зенита» разница тоже на 10 очков, у Семака домашняя команда. Есть ярко выраженные гостевые команды – «Локомотив» и «Ахмат», есть любители играть дома, вроде ЦСКА и «Оренбурга».

Нет ни одной команды с простым календарем

У «Зенита» старт в гостях против «Пари НН» и «Ростова». Затем домашние игры с «Динамо» и «Факелом». А в пятом туре в Москве Семак сыграет против Абаскаля. В том же туре встретятся «Динамо» и ЦСКА . У команды Лички не все соперники такие сложные, но даже дома сыграют против «Краснодара», ЦСКА и «Балтики», съездив в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. А затем у «Динамо» дерби со «Спартаком» и выезд к «Ахмату».

Календарь «Спартака» на фоне остальных может показаться «легким». Но достаточно вспомнить свежие результаты против «Оренбурга» и «Урала», чтобы не переоценивать расписание. Хотя признаем, что Абаскалю предложили «уловку 33». Вроде бы можно выигрывать, ведь «Оренбург» потерял тренер. «Балтика» и «Рубин» из Первой лиги, а «Урал» середняк. Но все знают, как «Спартак» умеет растерять пункты на ровном месте.

Расписание влияет, но это лишь один из факторов. Например, у «Зенита» что-то случится внутри команды. Тогда важно, что у них финиш против «Динамо», «Факела» и «Ахмата» в гостях. И еще против ЦСКА и «Ростова» дома. Семак легко потеряет очки против любого из этих соперников. Он уступал московским клубам и команде из Грозного в прошлом сезоне в разных турнирах, а также терял очки против «Ростова» и «Факела».

Видно, что в РПЛ не хотели устраивать Семаку легкую прогулку ни на старте, ни на финише чемпионата. На примере Кубка России увидели, насколько наличие интриги влияет на восприятие соревнований. В РПЛ без мотивации в виде путевок в еврокубки надо выезжать за счет конкуренции наверху таблицы. «Зенит» вносит свою лепту. Но четыре клуба из столицы и «Краснодар» точно должны сыграть в новом сезоне намного круче.

Календарь им это позволяет. «Зенит» хорошо проверят в последних турах, а Личка, Абаскаль и Федотов не дадут Семак заскучать на старте, когда бразильцы традиционно с боями входят в сезон. Неплохой календарь, даже центральные матчи постарались раскидать равномерно, насколько позволял список из тысячи ограничений.