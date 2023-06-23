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В Федерации футбола Сенегала не против провести матч с Россией

вчера, 19:59

В пресс-службе Федерации футбола Сенегала высказались о возможности обсудить возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами.

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Сенегал  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:56
А если бы президент Сенегала не приезжал на экономический форум в Санкт-Петербург и не встречался с Путиным ?... Я расцениваю возможное согласие африканцев на матч, как жест доброй воли к Москве. И больше ничего. Эта игра ИМ не нужна, и они с удовольствием бы отказались от неё, но... вмешалась политика..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:53
Мы с большим нетерпением будем ждать эту эпохальную встречу.
drug01
drug01
вчера в 20:40
Так в чем дело надо собирать сборную и играть!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:03
Получается ,что теперь возможность проведения товарищеских матчей рассматривается только после встречи глав государств.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:01
Карпин умничать будет
Гость
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