В Федерации футбола Сенегала не против провести матч с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Сенегала высказались о возможности обсудить возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.