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В «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову

вчера, 23:13

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА Бахтиёру Зайнутдинову.

Есть футболисты, которые могут быть подписаны по правилу «синего паспорта». Мы хотим приобрести казахстанского полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, который играет в ЦСКА.

С нового сезона Федерация футбола Турции наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, который имеют местные игроки. На них не распространяются ограничения, которые касаются других легионеров чемпионата Турции.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:45
После кузяева у турок денег не будет.... Газпромовский пылесос в действии....
adekvat
adekvat
сегодня в 05:22
А я думаю что они всех мусульман в РПЛ скупают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:15
Нормально они придумали,я про это и не слышал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:26
Турки Молодцы, правильную политику проводят...
Гость
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