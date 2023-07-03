В «Бешикташе» подтвердили интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову

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вчера, 23:13

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал слухи об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА .

Есть футболисты, которые могут быть подписаны по правилу «синего паспорта». Мы хотим приобрести казахстанского полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, который играет в ЦСКА .

С нового сезона Федерация футбола Турции наделила футболистов тюркской национальности тем же статусом, который имеют местные игроки. На них не распространяются ограничения, которые касаются других легионеров чемпионата Турции.