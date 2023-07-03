Кузяев не дал точного ответа по поводу перехода в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.
Игрок объявит о своём решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдёт он в «Бешикташ» или нет.
Ранее отец футболиста Адьям Кузяев не подтвердил информацию о том, что игрок принял предложение стамбульской команды.
Нужно понимать, что в той же Италии футболистам его уровня в два раза меньше, чем в "Зените", платят. И даже турки относительного ноунейма по меркам Европы деньгами не завалят.
Вангую второе возвращение в "Зенит" и прощание с европейскими амбициями.
Типичная проблема, когда российский футболист вроде и хочет поиграть в Европе, но получать по меркам РПЛ (то есть минимум в полтора-два раза больше за те же усилия).
Нужно понимать, что в той же Италии футболистам его уровня в два раза меньше, чем в "Зените", платят. И даже турки относительного ноунейма по меркам Европы деньгами не завалят.
Вангую второе возвращение в "Зенит" и прощание с европейскими амбициями.
Типичная проблема, когда российский футболист вроде и хочет поиграть в Европе, но получать по меркам РПЛ (то есть минимум в полтора-два раза больше за те же усилия).