Кузяев не дал точного ответа по поводу перехода в «Бешикташ»

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вчера, 12:39

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» .

Игрок объявит о своём решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдёт он в «Бешикташ» или нет.

Ранее отец футболиста Адьям Кузяев не подтвердил информацию о том, что игрок принял предложение стамбульской команды.