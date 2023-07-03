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Кузяев не дал точного ответа по поводу перехода в «Бешикташ»

вчера, 12:39

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

Игрок объявит о своём решении через несколько дней. Переговоры идут ни положительно, ни отрицательно. Ведь Кузяев не дал точного ответа, перейдёт он в «Бешикташ» или нет.

Ранее отец футболиста Адьям Кузяев не подтвердил информацию о том, что игрок принял предложение стамбульской команды.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:07
он хочет двух зайцев поймать но так не бывает может он цену набивает для Газпрома да Зенит без него справится там сейчас есть кому играть
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:05
бери выше
в медиалиге!
FenixSL
FenixSL ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:04
подожди
еще не было новости сегодня о переходе Мбаппе в Реал или как кто-то выбирает между Месси и Роналду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:58
Папа хочет чтоб и ему чтото перепало!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:35
Вторая серия.... Бабки-бабки-бабосики....
dadrail
dadrail
вчера в 13:29
Чё тут думать... наверное последний шанс выпадает
lotsman
lotsman
вчера в 12:59
Кузяев ждёт предложений от ТОП-клубов Европы, а их нет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:54
К Далеру вопросов нет. Это рабочая лошадка на поле, в меру своих умений. Пускай у него желания совпадут с возможностями.
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:52
Так конкретики нет от самого Далера. Сказал бы уже: да или нет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:50, ред.
Кузяев уже в 20-м году пытался уйти, был интерес от серьёзных команд, "Аталанты", как писали, но он не смог финансово договориться и вернулся в "Зенит". Сейчас - последняя попытка, раз ему уже 30, но, видимо, во второй раз на те же грабли...

Нужно понимать, что в той же Италии футболистам его уровня в два раза меньше, чем в "Зените", платят. И даже турки относительного ноунейма по меркам Европы деньгами не завалят.

Вангую второе возвращение в "Зенит" и прощание с европейскими амбициями.

Типичная проблема, когда российский футболист вроде и хочет поиграть в Европе, но получать по меркам РПЛ (то есть минимум в полтора-два раза больше за те же усилия).
shlomo
shlomo
вчера в 12:50
Статья ни о чем.... писать нужно по факту и по конкретике
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
А что он там ещё хвостом крутит . Думает его в Реале или Манчестерах ждут !?!))
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