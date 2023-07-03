ЦСКА готовит трансферы. Возвращение легенды и конкурент для Заболотного

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вчера, 16:10

Будут потери, нужны приобретения.

Активно изучают неочевидные рынки

В ЦСКА подтвердили, что ПАОК хочет выкупить контракт Чалова. Директор по коммуникациям Брейдо поддержал мнение фанатов, что греки жадничают, предлагая 4 млн евро за 60 % прав на контракт Фёдора. Но разговор Гинера и человека, который бегал по полю с пистолетом – ростовского грека Саввиди, может состояться. Владельцу ПАОКа нужны сильные игроки после неудачного чемпионата с финишем на четвертом месте.

Пока греки ведут охоту за Чаловым, в ЦСКА просмотрели игроков ПАОКа. Заинтересовал 28-летний немецкий хавбек Нарей, который выступает на правом фланге. Это одновременно лучший снайпер и ассистент клуба. Брейдо заявил, что «армейцы» не интересуются футболистом, но обманывать это тоже часть его работы. Накануне агент полузащитника проболтался об интересе, теперь нужно потушить пожар, пока не потребовали обмен на Чалова.

Или немец не подходит? Нарей мог убедить Федотова, будь он чистым правым латералем. Халед играл в защите за ПАОК , но вряд ли ЦСКА рискнет выступать с вингерами на двух флангах, как «Манчестер Сити». Медину видели слева по всему флангу, может остаться на том краю, если Зайнутдинов покинет РПЛ летом. А Нарей пригодится, только если уедут Чалов и Карраскаль, ведь Обляков может играть правого и левого инсайда на выбор.

Но важнее, особенно если впереди расставание с Чаловым, найти центрального нападающего. Входить в сезон с Заболотным как главным центральным нападающим – футбольный суицид надежд на чемпионскую борьбу, в которую нельзя ввязываться без трансферной подготовки.

Заманивают в Москву легенду клуба

В отличие от «Зенита» и «Спартака», «армейцы» чаще с уважением относятся к собственным фанатам. Видим обратную связь – комментарии трансферных новостей. Например, никто не спорит, что Эджуке не хочет возвращаться в РПЛ . Есть сомнения, что Карраскаль покажет лучший футбол, если его оставить в Москве. Можно надеяться на прозрение Кучаева в атаке, но это опасная ставка.

Также нужен человек, который стабилизирует правый фланг. Гайич этого не сделал. Ни в обороне, ни в атаке Милан не показал себя футболистом высокого уровня. Тодорович из «Ахмата» на лучших отрезках прошлого сезона смотрелся интереснее, чем серб. Поэтому Бабаев обсуждал возвращение Фернандеса. Легенда «армейцев» попал в передрягу, поскольку футболисты не юристы по ловкости.

«Армейцы» разрешили Марио приостановить карьеру. Затем игрок вернулся в футбол на родине, но молодой папаша не смотрел, что подписывал. «Интернасьонал», где Марио не заиграл в основе, требует от футболиста 365 тысяч евро за расторжение договора. Игор Гомес вытеснил Марио на скамейку, жена Фернандеса после рождения первого ребенка снова забеременела, если верить бразильцам.

Этот фактор может повлиять на решение. Непросто переезжать, когда на руках будет два крошечных ребенка, а жена настояла на переезде на родину, когда собиралась родить первого наследника. Но настойчивость ЦСКА может сработать, Марио ждут в клубе.

Ошибутся, отказавшись от хавбека

Разговоры про нападающего не мешают напомнить, что у «армейцев» Мойсес играет в центре защиты в схеме «3-4-2-1». Если Медина начнет ошибаться в обороне слева, а Зайнутдинов уедет, то придется ставить слева или Облякова, выдергивая из атаки, или Набабкина. В отличие от Щенникова, Кирилл продлил соглашение с ЦСКА еще на год. Ход в стиле Федотова, его не пугает, что футболисту 36 лет.

Но что будет с опорной зоной? Конечно, если на сборах увидят прогресс Мухина и Мендеса, то могут отказаться от приглашения крутого центрального хавбека. Вот только Зделар и Медина это не Еременко и Нобоа, не Вернблум и Дзагоев в лучшие годы. Были слухи о напарнике Луиса Суареса по «Гремио» — универсале Битело, но успешный хавбек, играющий также в атаке, хочет попасть в топ-5.

ЦСКА нужен диспетчер с пасом, который отбирает мячи. Непонятно, сколько у «армейцев» денег. Обратите внимание, 365 тысяч за Фернандеса не спешат платить, ведут переговоры с бразильцами. Продажи Зайнутдинова, Карраскаля и Чалова тоже могут быть связаны с финансовым положением клуба. Поэтому снова будут искать таких игроков, как Виллиан или Мойсес, списанных другими командами.

Мойсес охотно перебрался в Москву, потому что на родине он фигурирует в скандале с договорными матчами. Но не все последние трансферы ЦСКА такие удачные, как подписания опытных бразильцев. Также важно, что москвичи от успешной игры вторым номером будут переходить к давлению, как в первых матчах прошлого сезона. Такой футбол требует сил, глубины скамейки и самостоятельных игроков.

Даже если Чалов решит остаться, не получив приглашения от клубов топ-5, а греческие и турецкие края покажутся ему неинтересными в футбольном плане, то новички нужны еще вчера. ЦСКА можно сделать сильнее, подписав правого латераля, центрального хавбека и форварда острия вместо Заболотного. Но каждая новая потеря, например, отъезд Дивеева в Италию, это новый разговор о покупках.

Лето ЦСКА будет жарким. Даже Гинер и Бабаев могут лишь догадываться о планах целого ряда футболистов клуба. Официальное предложение прилетит в любой момент, пусть даже в августе. Дивеев, Чалов, Зайнутдинов и Карраскаль легко могут покинуть РПЛ . А это значит, что одним Фернандесом как новичком не ограничатся. Это если жена Марио поддержит идею, в чем пока есть сомнения.