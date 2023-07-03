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«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма»

вчера, 22:11

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес привлёк внимание сразу нескольких клубов.

По данным источника, «Вильярреал» рассматривает колумбийца в качестве замены Пау Торресу, который близок к переходу в «Астон Виллу». Также интерес к Санчесу проявляют «Спартак», «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Тоттенхэм» готов отпустить своего игрока за 15 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:07
Бонгонда....Барбоса...Санчес...Чавес...
Если удастся продать Хлусевича за 60 млн евро - то можно брать всех четверых...
Хорошие игроки....
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 01:12
Вы ему "...трофей за победу в пятом городском турнире в Пальма-де-Мальорке, который завоевали в 1973 году..." покажите - парень ваш сразу будет ))))
Futurista
Futurista ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 23:54
Денег только на харю хватит, на Кейна нет...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:39
Тут главное,интересен ли "Спартак" этому футболисту.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:20
Уже бы сразу,интересовалися Хари Кейном!! Что,уже там😂😊!!!
Гость
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