«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес привлёк внимание сразу нескольких клубов.
По данным источника, «Вильярреал» рассматривает колумбийца в качестве замены Пау Торресу, который близок к переходу в «Астон Виллу». Также интерес к Санчесу проявляют «Спартак», «Галатасарай» и «Фенербахче».
«Тоттенхэм» готов отпустить своего игрока за 15 млн евро.
Если удастся продать Хлусевича за 60 млн евро - то можно брать всех четверых...
Хорошие игроки....
Если удастся продать Хлусевича за 60 млн евро - то можно брать всех четверых...
Хорошие игроки....