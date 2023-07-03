«Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма»

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вчера, 22:11

Защитник «Тоттенхэма» привлёк внимание сразу нескольких клубов.

По данным источника, «Вильярреал» рассматривает колумбийца в качестве замены , который близок к переходу в «Астон Виллу». Также интерес к Санчесу проявляют «Спартак», «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Тоттенхэм» готов отпустить своего игрока за 15 млн евро.