Агент форварда сборной Бразилии подтвердил интерес к игроку от клуба из РФ

1688363462

вчера, 08:51

Агент нападающего «Фламенго» и сборной Бразилии (Габигола) Хуниор Педроса высказался об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ .

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался приобретать футболиста из-за требований агента по зарплате.

К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом. Но данная информация [о зарплате] не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему.

На счету 26-летнего Барбосы 10 матчей, 4 гола и 5 результативных передач в текущем сезоне бразильской Серии А. Также форвард выступает за сборную Бразилии, проведя за команду 18 матчей, в которых он отметился 5 забитыми мячами.