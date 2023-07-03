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Агент форварда сборной Бразилии подтвердил интерес к игроку от клуба из РФ

вчера, 08:51

Агент нападающего «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэля Барбосы (Габигола) Хуниор Педроса высказался об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался приобретать футболиста из-за требований агента по зарплате.

К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом. Но данная информация [о зарплате] не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему.

На счету 26-летнего Барбосы 10 матчей, 4 гола и 5 результативных передач в текущем сезоне бразильской Серии А. Также форвард выступает за сборную Бразилии, проведя за команду 18 матчей, в которых он отметился 5 забитыми мячами.

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Все комментарии
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 12:06
давно в Спартаке не было новичков такого уровня. этот нападающий реально бы нас усилил, смотрел пару игр с его участием. Габриэль Барбоса принёс помню кубок либертадорес фламенго...были у нас громкие трансферы: Кавенаги например на тот момент был на одном уровне с Тевесом, а у нас по сути не заиграл. Макгиди был не плох для рпл, но брали его точно не для таких задач, а заиграли относительно не дорогие по цене Алекс и Веллитон...с Сычёвым вообще была грустная история. вобщем если Барбоса перейдёт в зенит рпл можно будет и не начинать😂 если не в Спартак так хотя бы для конкуренции чемпионата в цска, динамо или локомотив...p.s почему сейчас нет футбола??? в чём проблема начать сейчас кубок России самых ранних стадий с командами медийных лиг и фнл? почему у нас в стране все вечно в отпусках? сейчас июль, газоны в идеальном состоянии, на улице нет жары...только сейчас у нас межсезонье, играть будем в дубак на улице и на огородах!
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:28
о, отлично, спасибо. Будет любопытно за ним посмотреть в РПЛ, но жаль, что Зенит станет еще сильнее. интрига в РПЛ отсутствует
Sadjon
Sadjon
вчера в 11:28
Игрок классный, усилит любую команду!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:01
Почитай внимательно СЭ и СС. там написано, что Зенит собирается его покупать. При этом цена около 18 млн. А зарплата 5,5 - 7 млн для Газпрома это копейки.
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 10:56
"............Я разговариваю об этом с Габриэлом. Но данная информация [о зарплате] не соответствует действительности.............."
А информация о зарплате была только в связи со Спартаком.
Была информация, что нападающий потребовал у «Спартака» зарплату 5,5 миллиона в год.
Elliada
Elliada
вчера в 10:32
Бразильская диаспора в Петербурге
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:28
Балтика ,однозначно !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:11
Почему мне кажется, что это Быки? За остальными особо не слежу, но у Быков вроде Кордоба собрался сваливать, форвард нужен. и тут так совпало, что "какой-то клуб из РПЛ" интересуется латиноамериканцем. И по деньгам Быки не бедствуют.

А кто еще из топ-клубов (по финансам) может претендовать? У ЦСКА Чалов, Спартак исключим после этих слов агента, Зениту или Динамо нужен форвард?
ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Интересно, какой же это клуб? А игрок то, судя по всему, неплохой.
adekvat
adekvat
вчера в 09:34
Не помешал бы такой игрок в РПЛ.
Futurista
Futurista
вчера в 09:06
Отдайте барбоса бесплатно в хорошие руки...
drug01
drug01
вчера в 08:58
Такого форварда пожелают многие клубы?
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