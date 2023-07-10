Зарема Салихова отреагировала на трансфер Хесуса Медины в «Спартак»

прокомментировала трансфер полузащитника ЦСКА в «Спартак».

Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили.