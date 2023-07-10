Зарема Салихова отреагировала на трансфер Хесуса Медины в «Спартак»

Зарема Салихова прокомментировала трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».
Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили.
Вы разве не видите, что Зареме не сам футбол нужен, а ей надо хайпануть, сказать какую-нибудь хрень, что бы потом все обсуждали.
Это вы называете "любовью"?
Тут любви не больше чем в эскорте.
Ну говорить, что поведение Заремы это по спартаковски, как то не очень уважительно по отношению самого клуба.
Вы разве не видите, что Зареме не сам футбол нужен, а ей надо хайпануть, сказать какую-нибудь хрень, что бы потом все обсуждали.
Это вы называете "любовью"?
Тут любви не больше чем в эскорте.
Ну говорить, что поведение Заремы это по спартаковски, как то не очень уважительно по отношению самого клуба.
Видать её часто запирали с мужчинами посуточно.
Видать её часто запирали с мужчинами посуточно.
Ты для Спартака никто
Ты для Спартака никто