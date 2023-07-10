Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Зарема Салихова отреагировала на трансфер Хесуса Медины в «Спартак»

Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 09:15
Вместо коня подсунули Спартаку свинью...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:12
Давай ещё Зарема!😘
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:34
Трансфер более чем странный
Viollator
Viollator
сегодня в 04:15
Зухру играющим тренером в дубль
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 03:33
Да причём здесь Дзюба или кто то ещё?
Вы разве не видите, что Зареме не сам футбол нужен, а ей надо хайпануть, сказать какую-нибудь хрень, что бы потом все обсуждали.
Это вы называете "любовью"?
Тут любви не больше чем в эскорте.
Ну говорить, что поведение Заремы это по спартаковски, как то не очень уважительно по отношению самого клуба.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:25
Зарема из собственного опыта делится?
Видать её часто запирали с мужчинами посуточно.
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:57, ред.
В Зареме больше Спартаковского чем в "условном Дзюбе"
BDA8181
BDA8181 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:19
И дай бог чтоб такие стороной футбол обходили))
drug01
drug01
вчера в 22:50
Просто она очень любит Спартак! И считает, что все новобранцы должны пройти этот путь крещения!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:50, ред.
Она не стоит ногтя ноги Кавазашвили,разбитого пятьдесят лет назад в матче с ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:40
Ну а что можно было ожидать от этой особи женского пола.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:26
Все, успокойся, Зулейха...
Ты для Спартака никто
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:19
Зачем нам мнение этой женщины?
Futurista
Futurista ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Ну сейчас то она никто Спартаку)...любой может написать что хочет...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:02
Не по детски жжёт матушка!)
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:50, ред.
Она вообще адекватная особь?! Я вообще не удивляюсь результатам Спама когда ими руководила такая семейка. Похлеще даже чем Де Луарентиса будет))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 