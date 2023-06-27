Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, который заявил, что в нынешнее время стоил бы 200 млн евро.
Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.
Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.
У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю.
«Ювентус» заплатил за полузащитника «Динамо» $5 млн: 2 млн направились в казну «Динамо», 2 млн — Госкомспорту и 1 млн государству. Согласно контракту, большая часть гонорара Заварова шла в «Совинтерспорт», а самому Заварову назначили стипендию в $1,2 тыс. в месяц. Так продолжалось 3 месяца, после чего клуб помог киевлянину пересмотреть условия контракта[7]. «Ювентус» помимо денег подарил киевлянам три машины «Фиат» разных годов выпуска, отремонтировал за свои средства тренировочную базу «Динамо».
Помнится, как у нас в стране восторгались этой сделкой. А Пеле сказал, что Заварова продали по цене трамвайного билета.
«Ювентус» заплатил за полузащитника «Динамо» $5 млн: 2 млн направились в казну «Динамо», 2 млн — Госкомспорту и 1 млн государству. Согласно контракту, большая часть гонорара Заварова шла в «Совинтерспорт», а самому Заварову назначили стипендию в $1,2 тыс. в месяц. Так продолжалось 3 месяца, после чего клуб помог киевлянину пересмотреть условия контракта[7]. «Ювентус» помимо денег подарил киевлянам три машины «Фиат» разных годов выпуска, отремонтировал за свои средства тренировочную базу «Динамо».
Помнится, как у нас в стране восторгались этой сделкой. А Пеле сказал, что Заварова продали по цене трамвайного билета.
явление не радует
явление не радует
Он не знает за сколько продали Мудрика!)
Он не знает за сколько продали Мудрика!)