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Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»

вчера, 17:46

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда, который заявил, что в нынешнее время стоил бы 200 млн евро.

Рио Фердинанд сказал, что стоил бы сегодня 200 миллионов евро? Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому неизвестные футболисты переходят за громадные деньги.

Меня хотели продать в одно время за 30 миллионов, но мне уже за тридцать лет было. Сейчас 60-80 миллионов равноценны 10-15 миллионам в мое время.

У нас копейки была зарплата по сравнению с нынешним временем, но эти копейки были заслуженными. Сейчас очень много футболистов получают незаслуженно свои миллионы. Платите сколько угодно Месси, Гризману и Неймару, но я удивляюсь, узнавая зарплаты молодых игроков. За что им так платят? Объясните! Я открываю их статистику и ничего не понимаю.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 07:42
А вот за какие "коврижки", в 1988 году был продан А.Заваров.
«Ювентус» заплатил за полузащитника «Динамо» $5 млн: 2 млн направились в казну «Динамо», 2 млн — Госкомспорту и 1 млн государству. Согласно контракту, большая часть гонорара Заварова шла в «Совинтерспорт», а самому Заварову назначили стипендию в $1,2 тыс. в месяц. Так продолжалось 3 месяца, после чего клуб помог киевлянину пересмотреть условия контракта[7]. «Ювентус» помимо денег подарил киевлянам три машины «Фиат» разных годов выпуска, отремонтировал за свои средства тренировочную базу «Динамо».
Помнится, как у нас в стране восторгались этой сделкой. А Пеле сказал, что Заварова продали по цене трамвайного билета.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
явление налицо,
явление не радует
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:17
100 лямов тугриков если только. или белорусских зайчиков.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:22
Не может быть!
Он не знает за сколько продали Мудрика!)
Naherger
Naherger
вчера в 22:46
В чем то он даже прав...им слишком много платят. Раньше и платили меньше,и лечились сами.
ABir
ABir
вчера в 22:03
Зависть - очень плохое чувство
salleeh
salleeh
вчера в 21:21
От скромности не умрёт этот Саня…)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:40
)))
adekvat
adekvat
вчера в 20:09
Скромность это конек Мостового.
mvz8yjvas5gr
mvz8yjvas5gr
вчера в 19:02
Саня продолжает веселить своими комментариями
Futurista
Futurista
вчера в 18:49
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:38
И тут Остапа Мостового понесло!
a-league
a-league
вчера в 18:16
Если по запчастям только
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:54
Вы дали старт,когда вас отвязали от среднестатистических доходов в государстве.
Гость
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