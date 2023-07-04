Защитник «Зенита» Адамов заявил, что будет бороться за место в основе

Защитник «Зенита» Арсен Адамов заявил, что останется в команде и будет бороться за место в основном составе.
Цель как всегда одна — играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы.
Напомним, Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. За клуб из Санкт-Петербурга 23-летний игрок сыграл 20 матчей и отметился 2 результативными передачами.
Один едет поступать в Щуку или ГИТИС...другому достаточно быть актёром в своём сельском драмкружке...
Не обращайте внимание на пессимистичные комменты антизенитчиков....
Басни про "пришёл в Зенит - обрёк себя на лавку" - не стоят и два ломанных шиллинга....
Адамов : "Я буду играть больше. Я - игрок основы."
Учитывая конкуренцию в столь статусной команде - это слова Сильного и Целеустремлённого человека....
Получится...не получится - другой вопрос...
Но Арсену - респект...
«Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь»
Иоганн Вольфганг Гете
Один едет поступать в Щуку или ГИТИС...другому достаточно быть актёром в своём сельском драмкружке...
Не обращайте внимание на пессимистичные комменты антизенитчиков....
Басни про "пришёл в Зенит - обрёк себя на лавку" - не стоят и два ломанных шиллинга....
Адамов : "Я буду играть больше. Я - игрок основы."
Учитывая конкуренцию в столь статусной команде - это слова Сильного и Целеустремлённого человека....
Получится...не получится - другой вопрос...
Но Арсену - респект...
«Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь»
Иоганн Вольфганг Гете