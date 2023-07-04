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Защитник «Зенита» Адамов заявил, что будет бороться за место в основе

вчера, 09:59

Защитник «Зенита» Арсен Адамов заявил, что останется в команде и будет бороться за место в основном составе.

Цель как всегда одна — играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы.

Напомним, Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. За клуб из Санкт-Петербурга 23-летний игрок сыграл 20 матчей и отметился 2 результативными передачами.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:51
тут и бороться особо ума не надо просто бороться не с кем в Зените нет ни одного хорошего защитника
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:05
Каждый сам вправе решать свою судьбу согласно уверенности в своём таланте и амбициям....

Один едет поступать в Щуку или ГИТИС...другому достаточно быть актёром в своём сельском драмкружке...

Не обращайте внимание на пессимистичные комменты антизенитчиков....
Басни про "пришёл в Зенит - обрёк себя на лавку" - не стоят и два ломанных шиллинга....

Адамов : "Я буду играть больше. Я - игрок основы."
Учитывая конкуренцию в столь статусной команде - это слова Сильного и Целеустремлённого человека....

Получится...не получится - другой вопрос...
Но Арсену - респект...

«Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь»
Иоганн Вольфганг Гете
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:44
Шансы есть, но они могут так и остаться шансами.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 11:38
На лавке будешь бороться до тех пор, пока Бразилия рулит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:29
Правильно мыслит...


"Приходя в «Зенит», конечно, нужно быть готовым не только к конкуренции, нужно её ещё и выигрывать. Все зависит от Арсена. Шансы у него были и будут, также как и у любого другого игрока команды»

Сергей Богданович Семак "Избранное"
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:14
У тебя масть не та.Так что "доморощенным" стать не суждено.Хорошо,что хоть паспорт правильный есть по праву рождения.
Гость
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