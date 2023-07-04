Защитник «Зенита» Адамов заявил, что будет бороться за место в основе

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вчера, 09:59

Защитник «Зенита» заявил, что останется в команде и будет бороться за место в основном составе.

Цель как всегда одна — играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы.

Напомним, Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. За клуб из Санкт-Петербурга 23-летний игрок сыграл 20 матчей и отметился 2 результативными передачами.