Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией» .

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, смогут ли «армейцы» конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне.

Сможет ли ЦСКА быть в топ-2 РПЛ ? Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.

С «Зенитом», в котором играют бразильцы, невозможно бороться? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед.