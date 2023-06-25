Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией» .

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, смогут ли «армейцы» конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне.
Сможет ли ЦСКА быть в топ-2 РПЛ? Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.
С «Зенитом», в котором играют бразильцы, невозможно бороться? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед.
"Все определяет, наверное, финансовое состояние." Это точно. У Лудогорца" раз в пять видимо лучше финансовое состояние было. И там еще если вспомнить, то клубы условно из славных городов Ченстохова и Тбилиси просто финансовые монстры были по сравнению с клубами из нашей страны.
Хотя конечно, нет равных "Зениту". Было фиолетово, когда "Зенит" обладая таким могуществом болтался при Манчини и Луческу где-то там... Это было правильно, и "Газпром" никому не мешал, а тут реально проблема в деньгах оказывается. А может и нет, а может в маркетинге, менеджменте или уж не знаю какие модные слова приплести.
Один бывший хозяин клуба РПЛ озвучил условно астрономическую сумму потраченных денег, одно чемпионство этого стоило, хотя помнится клепали их, турнир не успел начаться, уже было понятно кто чемпион, вопрос был сколько второму месту привезут. Да и трат что-то сногсшибательных не видно от клуба из Питера в последнее время.
Еще бы продавали как "Шахтер", особенно в теперешних сложных условиях, так цены бы менеджменту не было. Написал бы еще, да не стану. Как обычно со своей колокольни.
"Все определяет, наверное, финансовое состояние." Это точно. У Лудогорца" раз в пять видимо лучше финансовое состояние было. И там еще если вспомнить, то клубы условно из славных городов Ченстохова и Тбилиси просто финансовые монстры были по сравнению с клубами из нашей страны.
Хотя конечно, нет равных "Зениту". Было фиолетово, когда "Зенит" обладая таким могуществом болтался при Манчини и Луческу где-то там... Это было правильно, и "Газпром" никому не мешал, а тут реально проблема в деньгах оказывается. А может и нет, а может в маркетинге, менеджменте или уж не знаю какие модные слова приплести.
Один бывший хозяин клуба РПЛ озвучил условно астрономическую сумму потраченных денег, одно чемпионство этого стоило, хотя помнится клепали их, турнир не успел начаться, уже было понятно кто чемпион, вопрос был сколько второму месту привезут. Да и трат что-то сногсшибательных не видно от клуба из Питера в последнее время.
Еще бы продавали как "Шахтер", особенно в теперешних сложных условиях, так цены бы менеджменту не было. Написал бы еще, да не стану. Как обычно со своей колокольни.