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Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией»

вчера, 12:28

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, смогут ли «армейцы» конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне.

Сможет ли ЦСКА быть в топ-2 РПЛ? Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.

С «Зенитом», в котором играют бразильцы, невозможно бороться? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:47
Еще раз повторюсь, что сделали наши ребята ( зп-250 руб) в 1988 году со Сборной Бразилии, а именно с ТАФФАРЕЛом, Винком, АЛОИЗИУ, Крузом, ЖОРЖИНЬО, Андраде,Милтоном, Нето, Эдмаром,КАРЕКОЙ,БЕБЕТОЙ,Паулой, РОМАРИО!!!...Есть еще вопросы?)))))
Vadik
Vadik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:59
Во всяком случае откуда они в Зените, я знаю)))
ABir
ABir
вчера в 18:40
Между Баварией и Зенитом, есть одно существенное отличие: Бавария топ клуб не только в чемпионате Германии, но и в Европе
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 18:23
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:56
      За адекватность
      За адекватность ответ ВаняLOVE (раскрыть)
      вчера в 14:44
      Приветствую Анатолий! "Ты же не будешь отрицать очевидное, что один и тот же игрок при контракте в 1 млн и в 7 млн играет по разному." Нет не буду. У нас в РПЛ в сомнамбул превращается любой легионер, независимо от суммы контракта. Вы не хуже меня знаете результаты последних сезонов в ЕК наших клубов, от кого улетать умудрялись, игроки этих клубов видимо тоже думали 1 или 7.
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 14:38
      В открытых источниках это есть и шепот слушать не надо. Зенит содержит Газпром - госкорпорация. А Бавария частных клуб, вот и все.
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 14:36
      Уточню. Дело , возможно, и не в деньгах, но однозначно в их количестве. Речь ведь не только о трансферах, речь о бюджете в целом. Таких контрактов , как Газпром дает и близко ни в одном клубе нет. Ты же не будешь отрицать очевидное, что один и тот же игрок при контракте в 1 млн и в 7 млн играет по разному. А бюджет Зенита превышает бюджеты все клубов РПЛ в разы.
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 14:24, ред.
      "Сможет ли ЦСКА быть в топ-2 РПЛ? Будем трудиться." Так вроде натрудились в этом сезоне на второе место. Что в новом сезоне мешает? Более того "Зенит" по игре переиграли 1-0 ежели не ошибаюсь.

      "Все определяет, наверное, финансовое состояние." Это точно. У Лудогорца" раз в пять видимо лучше финансовое состояние было. И там еще если вспомнить, то клубы условно из славных городов Ченстохова и Тбилиси просто финансовые монстры были по сравнению с клубами из нашей страны.

      Хотя конечно, нет равных "Зениту". Было фиолетово, когда "Зенит" обладая таким могуществом болтался при Манчини и Луческу где-то там... Это было правильно, и "Газпром" никому не мешал, а тут реально проблема в деньгах оказывается. А может и нет, а может в маркетинге, менеджменте или уж не знаю какие модные слова приплести.

      Один бывший хозяин клуба РПЛ озвучил условно астрономическую сумму потраченных денег, одно чемпионство этого стоило, хотя помнится клепали их, турнир не успел начаться, уже было понятно кто чемпион, вопрос был сколько второму месту привезут. Да и трат что-то сногсшибательных не видно от клуба из Питера в последнее время.

      Еще бы продавали как "Шахтер", особенно в теперешних сложных условиях, так цены бы менеджменту не было. Написал бы еще, да не стану. Как обычно со своей колокольни.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 13:53
      ЦСКА вполне могут конкурировать с нашим Зенитом.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 13:52
        lotsman
        lotsman ответ Василий 50 (раскрыть)
        вчера в 13:45
          lotsman
          lotsman ответ Vadik (раскрыть)
          вчера в 13:45
          А ты информирован об источниках вливания Баварии и Зенита? Интересно, какие бабушки тебе нашептали это?))
          Vadik
          Vadik
          вчера в 13:03
          Не очень правильное сравнение. Если только по количеству денег. Но только не по источнику их вливания в клуб!
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА
          вчера в 12:56
          ВВФ дипломатично ответил, что у ЦСКА нет таких финансовых возможностей как у Зенита, но ВВФ будет стараться,,,,,
          Боюсь, что одни старания не помогут, увы.
          Василий 50
          Василий 50
          вчера в 12:56
          Зенит тратит деньги народа
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          вчера в 12:54
          Не самое лучшее сравнение
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 12:44
          Короче Федотов постеснялся сказать, что с вилами на танк не идут)
          Надо признать, (при всём спартаковском сожалении) что ЦСКА по праву сейчас команда № 2 в РПЛ, но посягнуть на футбольный трон сцементированный бразильцами, даже с африканским усилением вряд ли удастся - слишком разные весовые категории.
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 12:41
          Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией» .

          Этот клуб более всех, устойчив 💰 🏦 💲!)
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 12:32
          Газпром рулит . Народное достояние , Зенит-береги его !)))
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV
          вчера в 12:31
          Осталось добавить. Разница меюду баварией и зенитом в источнике финансирования В Баварии это частный капитал а в Зените деньги из бюджета страны.
          Гость
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