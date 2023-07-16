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«Манчестер Сити» позволил бесплатно фотографироваться с трофеями клуба

вчера, 15:38

Болельщики раскритиковали «Манчестер Юнайтед» за ценовую политику клуба.

«Дьяволы» продают туры по стадиону «Олд Траффорд» за 36 фунтов стерлингов, еще 35 требуют с поклонников команды за возможность сделать 4 фото с Кубком Лиги. Две фотографии обойдутся в 25 фунтов, один снимок стоит 15 фунтов.

«Манчестер Сити» просит за тур 26-28 фунтов, а фото с трофеями Премьер-Лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов бесплатны. За 10 фунтов можно сфотографироваться с хромакеем, чтобы добавить на снимок футболистов «горожан».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:43
Там как в церкви, всё за деньги. И только в особенный день - бесплатно.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:18
Просто у Мю больше трофеев
Андрей Кипель
Андрей Кипель
вчера в 17:10
А у арсенала платные трансляции предсезонных матче , а у МЮ бесплатные.Когда будет игра арсенал МЮ , фаны арсенала заходите на сайт МЮ🤣🤣🤣
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:41
Скоро так от МЮ все отвернутся.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:22
Респект, отличный способ затрааллить МЮ
sova147
sova147
вчера в 16:21
Все хотят иметь прибыль во всём!
shlomo
shlomo
вчера в 16:17
Вроде бы и копейки (по сравнению с бюджетами клубов), но однако де приличная сумма может набраться.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:16
В Сити умеют принимать верные решения
Elliada
Elliada
вчера в 16:15
Фото с трофеями ЛЧ, АПЛ, Кубка Англии бесплатно, а чтобы сделать фото с Кубком Лиги нужно заплатить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05
Какая неслыханная щедрость.)
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