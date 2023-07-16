«Манчестер Сити» позволил бесплатно фотографироваться с трофеями клуба

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вчера, 15:38

Болельщики раскритиковали «Манчестер Юнайтед» за ценовую политику клуба.

«Дьяволы» продают туры по стадиону «Олд Траффорд» за 36 фунтов стерлингов, еще 35 требуют с поклонников команды за возможность сделать 4 фото с Кубком Лиги. Две фотографии обойдутся в 25 фунтов, один снимок стоит 15 фунтов.

«Манчестер Сити» просит за тур 26-28 фунтов, а фото с трофеями Премьер-Лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов бесплатны. За 10 фунтов можно сфотографироваться с хромакеем, чтобы добавить на снимок футболистов «горожан».