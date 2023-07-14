Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи с Fan ID

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» заявило о продолжении бойкота всех матчей, где требуется Fan ID.
В январе 2022 года мы приняли взвешенное решение бойкотировать все матчи РПЛ, Кубка и иных соревнований, где нужен Fan ID. Для нас поход на футбол, поддержка команды, эмоции сектора, десятки тысяч сердец, бьющихся в унисон, всегда были важнейшей частью жизни. Мы понимали риски этого решения и то, что борьба будет долгой.
В череде появляющихся заявлений среди фанатских объединений по позиции бойкота хотим сказать, что наше решение остаётся единым для всего движа и не подлежит пересмотру. Для всех соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщика, даже если «паспорт» потребуется лишь для одного матча.
Погоня за демонстрацией контраста между футбольными матчами с болельщиками и без них не приблизит отмену вредоносного закона, а лишь усугубит наши старания. Все, кто придумал закон, будут хлопать в ладоши и ждать следующего шага от нас — оформления карты.
Покидая трибуны, мы не перестали поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещать матчи с участием команд, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, где не действует «паспорт болельщика».
Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком! Никакие работники бюджетных сфер, которых заставили сделать фанайди, чтобы показать, что на стадион ходят люди, не заменят тех, кто готов преодолевать порой тысячи километров, чтобы поддержать свою команду.
Стадион — наш дом. Домой по паспорту не ходят.
Наш футбол (его посещение) после примерно 2010 года стал на 100% безопасным, и с каждым годом был заметен только прогресс! Новые стадионы, а также ужесточение законов, сделали поход на футбол для рядового болельщика-«Кузьмича» не то что безопасным, даже вполне комфортным!
История с вводом фануйди в России - это не про безопасность на стадионах - это про «безопасность» совсем другую + очередной попил бабла интересантами ввода данной системы!
Некто Роман Широков был осужден за хулиганство за избиение человека на стадионе. Этот некто получил FanID. Вопрос тем, кто за FanID - зачем он нужен, если его выдают даже после подобных преступлений?
В Турции в Италии вводили фан-ид и к чему привело?
Для идентификации, если уж есть такая необходимость, существуют обычные паспорта. Во всех остальных местах преступность же уже победили, только для стадионов необходимо было что-то придумать. И что там со статистикой по преступлениям на стадионах за последние годы? Что бы уж до конца понимать, с чем бороться собрались. Ну что ответите товарищ Анохин?)))
Наш футбол (его посещение) после примерно 2010 года стал на 100% безопасным, и с каждым годом был заметен только прогресс! Новые стадионы, а также ужесточение законов, сделали поход на футбол для рядового болельщика-«Кузьмича» не то что безопасным, даже вполне комфортным!
История с вводом фануйди в России - это не про безопасность на стадионах - это про «безопасность» совсем другую + очередной попил бабла интересантами ввода данной системы!
Некто Роман Широков был осужден за хулиганство за избиение человека на стадионе. Этот некто получил FanID. Вопрос тем, кто за FanID - зачем он нужен, если его выдают даже после подобных преступлений?
В Турции в Италии вводили фан-ид и к чему привело?
Для идентификации, если уж есть такая необходимость, существуют обычные паспорта. Во всех остальных местах преступность же уже победили, только для стадионов необходимо было что-то придумать. И что там со статистикой по преступлениям на стадионах за последние годы? Что бы уж до конца понимать, с чем бороться собрались. Ну что ответите товарищ Анохин?)))
А вы считаете, простым болельщикам fanID нравится? Они мечтают ходить оформлять очередную ксиву и регистрироваться в очередной базе которую сольют мошенникам через неделю? Люди, которые ходили на футбол 2 раза в год и заполняли стадионы в матчах против Спартака и Зенита, перестанут это делать, вот и всё. Ещё бы Театр id ввели бы, бьюти id для парикмахерской, шоп id в продуктовые. Идиотизм. В общем, вся фанатская активность по стране плавно перетекает в тематические бары!
Только один вопрос - ну очистится этот "футбол" от фанатов и хулиганья. Ходить на него кто тогда будет? Мамы с детьми - ну разве что дети будут колыбельного возраста, чтобы под это убожество легче засыпали))))) А больше оно никому вообще не сдалось, тем более с необходимостью что-то там оформлять
А вы считаете, простым болельщикам fanID нравится? Они мечтают ходить оформлять очередную ксиву и регистрироваться в очередной базе которую сольют мошенникам через неделю? Люди, которые ходили на футбол 2 раза в год и заполняли стадионы в матчах против Спартака и Зенита, перестанут это делать, вот и всё. Ещё бы Театр id ввели бы, бьюти id для парикмахерской, шоп id в продуктовые. Идиотизм. В общем, вся фанатская активность по стране плавно перетекает в тематические бары!
Только один вопрос - ну очистится этот "футбол" от фанатов и хулиганья. Ходить на него кто тогда будет? Мамы с детьми - ну разве что дети будут колыбельного возраста, чтобы под это убожество легче засыпали))))) А больше оно никому вообще не сдалось, тем более с необходимостью что-то там оформлять
проблема в том , что на стадио поют/заряжают фанаты, а болельщики лузгают семки и по коленочке себя стучат, а если вспомнить акцию "фанат не преступник" , то даже при набитой чашке матч превращается в товарняк или короновирусную версию футбола , где слышен каждый звук
Разборки ультры давно не задевают мирный сектор, но находятся люди , глянувшие пару киношек и решившие хайпануть на теме, терпимее надо быть, уж ультра явно честнее кузьмы, по крайней мере за слова отвечает
Плюс ко всему - есть прогресс , на стадио почти перестали жечь, меняется формат кричалок. что касается ненависти, ну не просто так она возникла .
А что Вы хотите мне доказать что кузьмичи все оформили фан-ид и все за введение паспорта? кузьмичи, активные фанаты, главные тренеры, футболисты, ветеран клубов, президенты клубов: все, кто занимается и живёт футболом, против фан айди. и только депутаты за этот паспорт который опустошил посещаемость и без того от санкций.
Футболу итак тяжело в этом году, а тут ещё палки в колёса вставляют. обидно ещё, что футбол резвый нынче, с голами: тут бы и людей на стадион привлекать, но надо сначала им в мфц сходить.
проблема в том , что на стадио поют/заряжают фанаты, а болельщики лузгают семки и по коленочке себя стучат, а если вспомнить акцию "фанат не преступник" , то даже при набитой чашке матч превращается в товарняк или короновирусную версию футбола , где слышен каждый звук
Разборки ультры давно не задевают мирный сектор, но находятся люди , глянувшие пару киношек и решившие хайпануть на теме, терпимее надо быть, уж ультра явно честнее кузьмы, по крайней мере за слова отвечает
Плюс ко всему - есть прогресс , на стадио почти перестали жечь, меняется формат кричалок. что касается ненависти, ну не просто так она возникла .
А что Вы хотите мне доказать что кузьмичи все оформили фан-ид и все за введение паспорта? кузьмичи, активные фанаты, главные тренеры, футболисты, ветеран клубов, президенты клубов: все, кто занимается и живёт футболом, против фан айди. и только депутаты за этот паспорт который опустошил посещаемость и без того от санкций.
Футболу итак тяжело в этом году, а тут ещё палки в колёса вставляют. обидно ещё, что футбол резвый нынче, с голами: тут бы и людей на стадион привлекать, но надо сначала им в мфц сходить.
Надеюсь, все фанаты клубов РПЛ не дадут заднюю и не начнут оформлять эту фигню.
А матом ругаются везде: в метро, в автобусе, на улице, в школе и т.д.
Самое интересное, что никто так и не объяснил, чем безопасность людей на матчах РПЛ отличается от той же безопасности тех же людей на матчах кубка России?
Самое главное отличие - в России никого не волнует мнение человека, никакой общественной дискуссии по FAN ID нет и не будет, никого не волнует из власть имущих посещаемость и понятие "прогресс" - это какое-то марсианское слово...Правительство на другой планете живёт. показательна эта история тем, что показывает разницу между настоящим авторитаризмом и хоть в какой-то степени демократическим обществом, в котором были совершенно дикие фанатские проявления...парадокс состоит в том, что FAN ID в России всего лишь элемент контроля над людьми, еще один, а вовсе не средство борьбы с беспорядками на стадионах. в этом еще одна разница.
Надеюсь, все фанаты клубов РПЛ не дадут заднюю и не начнут оформлять эту фигню.
А матом ругаются везде: в метро, в автобусе, на улице, в школе и т.д.
Самое интересное, что никто так и не объяснил, чем безопасность людей на матчах РПЛ отличается от той же безопасности тех же людей на матчах кубка России?
Самое главное отличие - в России никого не волнует мнение человека, никакой общественной дискуссии по FAN ID нет и не будет, никого не волнует из власть имущих посещаемость и понятие "прогресс" - это какое-то марсианское слово...Правительство на другой планете живёт. показательна эта история тем, что показывает разницу между настоящим авторитаризмом и хоть в какой-то степени демократическим обществом, в котором были совершенно дикие фанатские проявления...парадокс состоит в том, что FAN ID в России всего лишь элемент контроля над людьми, еще один, а вовсе не средство борьбы с беспорядками на стадионах. в этом еще одна разница.
----------------------
Дома так себя не ведут! Фанаты что и вправду не понимают или прикидываются? Ведь паспорт болельщика ввести вынудило их хамское поведение на стадионах! Да-да именно вы, фанаты, вынудили прибегнуть к введению паспорта болельщика. Вы прекрасно понимаете, что паспорт облегчит выявление хулиганов на стадионе и вы этого БОИТЕСЬ! Вот главная причина вашего нежелания оформить паспорт.
----------------------
Дома так себя не ведут! Фанаты что и вправду не понимают или прикидываются? Ведь паспорт болельщика ввести вынудило их хамское поведение на стадионах! Да-да именно вы, фанаты, вынудили прибегнуть к введению паспорта болельщика. Вы прекрасно понимаете, что паспорт облегчит выявление хулиганов на стадионе и вы этого БОИТЕСЬ! Вот главная причина вашего нежелания оформить паспорт.
Не понимаю почему в России для того чтобы сходить и посмотреть на футбол нужно получать какую то справку. только вдумайтесь, документ на просмотр футбола!!!просто клиника.
Сначала десятилетиями бросили напрочь воспитание молодёжи, чувства патриотизма и тд, а потом раз и пытаются навести порядок. Так не бывает, надо планомерно и по человечески заниматься с людьми. А эти драконов ские методы ничего хорошего не дадут. Многие известные люди и в политики и в спорте уже сказали, что это надо отменять.
На хоккей можно по 15-20 тысяч ходить без паспорта – всё безопасно. На кубок по футболу можно ходить – хулиганы только в РФПЛ! И посещаемость футбола от этого не возросла,
При наличии огромных телевизоров можно и
в пабе посмотреть .
30 лет назад о подобных экранах и не мечтали )
Не понимаю почему в России для того чтобы сходить и посмотреть на футбол нужно получать какую то справку. только вдумайтесь, документ на просмотр футбола!!!просто клиника.
Сначала десятилетиями бросили напрочь воспитание молодёжи, чувства патриотизма и тд, а потом раз и пытаются навести порядок. Так не бывает, надо планомерно и по человечески заниматься с людьми. А эти драконов ские методы ничего хорошего не дадут. Многие известные люди и в политики и в спорте уже сказали, что это надо отменять.
На хоккей можно по 15-20 тысяч ходить без паспорта – всё безопасно. На кубок по футболу можно ходить – хулиганы только в РФПЛ! И посещаемость футбола от этого не возросла,
При наличии огромных телевизоров можно и
в пабе посмотреть .
30 лет назад о подобных экранах и не мечтали )
Никакой отмены паспорта болельщика, не надо прогибаться под этот мусор.
Никакой отмены паспорта болельщика, не надо прогибаться под этот мусор.
Поддерживаю полностью.
Поддерживаю полностью.
Забавно, что именно это - настоящие фанаты, которые готовы тратить много денег на клуб, а в это время "Зенит" нанимает "певцов гимнов" на Вираж за тысячу рублей за матч, как писала "Фонтанка".
Забавно, что именно это - настоящие фанаты, которые готовы тратить много денег на клуб, а в это время "Зенит" нанимает "певцов гимнов" на Вираж за тысячу рублей за матч, как писала "Фонтанка".
Ну и апогей всему последняя фраза:
"Стадион — наш дом. Домой по паспорту не ходят".
Так и хочется спросить, а вы разве все без прописки живёте?
А Россия тоже наш дом, но у гражданина России есть паспорт.
Многие уже отворачиваются от вас и начинают делать Fan ID и со временем и о вас забудут, вспоминать будут только после таких вот заявлении в пустоту.
Интересно на сколько вас хватит?
Ну и апогей всему последняя фраза:
"Стадион — наш дом. Домой по паспорту не ходят".
Так и хочется спросить, а вы разве все без прописки живёте?
А Россия тоже наш дом, но у гражданина России есть паспорт.
Многие уже отворачиваются от вас и начинают делать Fan ID и со временем и о вас забудут, вспоминать будут только после таких вот заявлении в пустоту.
Интересно на сколько вас хватит?
Работники бюджетных сфер, которых заставили - фанаты похоже вообще далеки от окружающей действительности. Я и моя семья, например - не бюджетники. Все мои знакомые, друзья, коллеги - тоже. Все сделали быстро и молча (оформляется не дольше и не сложнее чем, например, СНИЛС). Все ходим на стадион и получаем эмоции и удовольствие.
Зачем продолжать себя идентифицировать с какой-то "исключительной" кастой, противясь закону государства, в котором проживаешь? Введенный регламент плох только для потенциальных нарушителей порядка и правил поведения на спортивных мероприятиях. Другой причины недовольства не вижу.
Не хотите - не ходите. Остальным людям нет дела до вашей позиции. Каждый живет и поступает так, как хочет.
И вообще - поддерживай государство ,в котором живешь или живи в государстве, которое поддерживаешь (если не устраивают законы).
Личное мнение.
Работники бюджетных сфер, которых заставили - фанаты похоже вообще далеки от окружающей действительности. Я и моя семья, например - не бюджетники. Все мои знакомые, друзья, коллеги - тоже. Все сделали быстро и молча (оформляется не дольше и не сложнее чем, например, СНИЛС). Все ходим на стадион и получаем эмоции и удовольствие.
Зачем продолжать себя идентифицировать с какой-то "исключительной" кастой, противясь закону государства, в котором проживаешь? Введенный регламент плох только для потенциальных нарушителей порядка и правил поведения на спортивных мероприятиях. Другой причины недовольства не вижу.
Не хотите - не ходите. Остальным людям нет дела до вашей позиции. Каждый живет и поступает так, как хочет.
И вообще - поддерживай государство ,в котором живешь или живи в государстве, которое поддерживаешь (если не устраивают законы).
Личное мнение.