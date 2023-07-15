В Казани задержали 35 фанатов, отправлявшихся на матч Суперкубка

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вчера, 11:48

35 фанатов задержали в Казани по пути на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА . Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что на болельщиков пожаловались пассажиры электропоезда, следовавшего по маршруту «Нижний Новгород — Казань». Со слов очевидцев, мужчины громко пели песни, жгли файеры и в целом вели себя не лучшим образом. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, на 28 из них составили протоколы за административные правонарушения. В отношении некоторых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, большинство задержанных являются фанатами ЦСКА .