В Казани задержали 35 фанатов, отправлявшихся на матч Суперкубка

35 фанатов задержали в Казани по пути на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на болельщиков пожаловались пассажиры электропоезда, следовавшего по маршруту «Нижний Новгород — Казань». Со слов очевидцев, мужчины громко пели песни, жгли файеры и в целом вели себя не лучшим образом. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, на 28 из них составили протоколы за административные правонарушения. В отношении некоторых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, большинство задержанных являются фанатами ЦСКА.
Встреча между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт сегодня на «Ак Барс Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.
Фанаты своим же поведением доказывают, что власти делают всё правильно.
Можете ещё раз после этого подтвердить своим заявлением, что ходить на стадион не будите, мы вас поддержим, таким не место на стадионе!!!
Фанаты своим же поведением доказывают, что власти делают всё правильно.
Можете ещё раз после этого подтвердить своим заявлением, что ходить на стадион не будите, мы вас поддержим, таким не место на стадионе!!!