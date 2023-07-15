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В Казани задержали 35 фанатов, отправлявшихся на матч Суперкубка

вчера, 11:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

35 фанатов задержали в Казани по пути на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Отмечается, что на болельщиков пожаловались пассажиры электропоезда, следовавшего по маршруту «Нижний Новгород — Казань». Со слов очевидцев, мужчины громко пели песни, жгли файеры и в целом вели себя не лучшим образом. Все задержанные были доставлены в отдел полиции, на 28 из них составили протоколы за административные правонарушения. В отношении некоторых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительным данным, большинство задержанных являются фанатами ЦСКА.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт сегодня на «Ак Барс Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Источник: Телеграм Baza
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:25
Надо бы перестать называть махровых хулиганов фанатами. Фанат это человек, преданный футболу без остатка, а хулиганам очень удобно маскироваться под них. Прежде всего это надо осознать самим фанатам и вытолкнуть их из своей среды. Хулиганам место в СИЗО, а не на стадионе.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:16, ред.
Не важно за какой клуб болеют эти фанаты, они ещё раз доказали, что Fan ID просто необходим.
Фанаты своим же поведением доказывают, что власти делают всё правильно.

Можете ещё раз после этого подтвердить своим заявлением, что ходить на стадион не будите, мы вас поддержим, таким не место на стадионе!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:00
Не дали людям отдохнуть.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:28
К ногтю насекомых!
Гость
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