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На матч Суперкубка России проданы все билеты

вчера, 14:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

На матче за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, будет аншлаг.

По информации директора РФС по мероприятиям Кирилла Терешина, сегодня с утра проданы последние 400 билетов. Всего на игре будет 41 тысяча человек.

Поединок пройдёт 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 21:02
Кирилл Терешин?)) нормально Руки-Базуки продвинулся
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:40
Спартачи болеют за Спартак. Спартак сегодня не играет и я болею просто за Москву. Вам это наверное опять не понять просто за Москву....и больше без комментарий...)
adekvat
adekvat ответ Hauptman (раскрыть)
вчера в 17:45
Будем посмотреть.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 16:35
Хорошего судейства
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:34
Приветствую!
То есть спартачи болеют за ЦСКА?
Если честно, то удивлён.
Или я ошибаюсь и вы болеете за Питер? Ведь престол то питерский!

Вы меня запутали, но в любом случае как то не пристало спартачу болеть за ЦСКА или Зенит, как то не по понятиям!!!
Или я опять ошибаюсь...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:34
Без Медины аомейцам светит разгром
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:22
Болеем за Престольную...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:11, ред.
Меньше двух титулов в год - провал для Семака...
У армейцев хороший вратарь....у Зенита играющий как поговаривают последний матч Малком...ряд игроков исчез что у одной что у другой команды...

«Зенита»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.

Клаудиньо вроде поправился...что радует...
Да и оба "Холанда" на месте...что Кассьерра что Заболотный...)))
СПРАВЕДЛВОГО СУДЕЙСТВА И КРАСИВОЙ ИГРЫ !!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:52
Полный стадион, это хорошо. И игра буде зрелищней.
Hauptman
Hauptman
вчера в 14:50
Столько людей будет радоваться победе Зенита!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:49
Там вроде 35 мест освободилось для нормальных людей? Надеюсь,насекомых из клетки выпустят только после матча.
Гость
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