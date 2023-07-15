На матч Суперкубка России проданы все билеты

На матче за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА, будет аншлаг.
По информации директора РФС по мероприятиям Кирилла Терешина, сегодня с утра проданы последние 400 билетов. Всего на игре будет 41 тысяча человек.
Поединок пройдёт 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.
То есть спартачи болеют за ЦСКА?
Если честно, то удивлён.
Или я ошибаюсь и вы болеете за Питер? Ведь престол то питерский!
Вы меня запутали, но в любом случае как то не пристало спартачу болеть за ЦСКА или Зенит, как то не по понятиям!!!
Или я опять ошибаюсь...
То есть спартачи болеют за ЦСКА?
Если честно, то удивлён.
Или я ошибаюсь и вы болеете за Питер? Ведь престол то питерский!
Вы меня запутали, но в любом случае как то не пристало спартачу болеть за ЦСКА или Зенит, как то не по понятиям!!!
Или я опять ошибаюсь...
У армейцев хороший вратарь....у Зенита играющий как поговаривают последний матч Малком...ряд игроков исчез что у одной что у другой команды...
«Зенита»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.
Клаудиньо вроде поправился...что радует...
Да и оба "Холанда" на месте...что Кассьерра что Заболотный...)))
СПРАВЕДЛВОГО СУДЕЙСТВА И КРАСИВОЙ ИГРЫ !!!!
У армейцев хороший вратарь....у Зенита играющий как поговаривают последний матч Малком...ряд игроков исчез что у одной что у другой команды...
«Зенита»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.
Клаудиньо вроде поправился...что радует...
Да и оба "Холанда" на месте...что Кассьерра что Заболотный...)))
СПРАВЕДЛВОГО СУДЕЙСТВА И КРАСИВОЙ ИГРЫ !!!!