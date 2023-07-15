На матч Суперкубка России проданы все билеты

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вчера, 14:22

На матче за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА , будет аншлаг.

По информации директора РФС по мероприятиям Кирилла Терешина, сегодня с утра проданы последние 400 билетов. Всего на игре будет 41 тысяча человек.

Поединок пройдёт 15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.